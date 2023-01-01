WebCatalog
PageSpeed Insights

PageSpeed Insights

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pagespeed.web.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PageSpeed Insights على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم PageSpeed ​​Insights بتحليل محتوى صفحة الويب، ثم يقوم بإنشاء اقتراحات لجعل تلك الصفحة أسرع. راجع وثائق PageSpeed ​​Insights وملاحظات الإصدار.

الموقع الإلكتروني: pagespeed.web.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PageSpeed Insights. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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