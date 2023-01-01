يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PageSpeed Insights على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يقوم PageSpeed ​​Insights بتحليل محتوى صفحة الويب، ثم يقوم بإنشاء اقتراحات لجعل تلك الصفحة أسرع. راجع وثائق PageSpeed ​​Insights وملاحظات الإصدار.

الموقع الإلكتروني: pagespeed.web.dev

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