بدائل - Ordoro

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.
FedEx
fedex.com
تطبيق FedEx يسهل تتبع الشحنات وإدارتها، يوفر تحديثات فورية، ويسمح بجدولة وإعادة توجيه الحزم.
Xero
xero.com
Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.
Zoho Inventory
zoho.com
تطبيق Zoho Inventory لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع مستويات المخزون وإدارة الطلبات بكفاءة عبر واجهة سهلة الاستخدام.
AfterShip
aftership.com
تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation هو تطبيق لإدارة الشحن، يتيح للمستخدمين استيراد الطلبات وإدارتها وشحنها عبر منصات وأسواق متعددة.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud هي منصة أتمتة الشحن تساعد الشركات على إدارة الشحنات بكفاءة، وتقدم ميزات مثل تتبع الشحن وبوابة إرجاع لتسهيل العمليات.
Webgility
webgility.com
Webgility هو برنامج لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط متاجر البيع عبر الإنترنت بأنظمة المحاسبة لإدارة البيانات والمخزون بشكل فعال.
Kintone
kintone.com
Kintone هو منصة لإنشاء تطبيقات العمل بدون رمز، تتيح للمستخدمين إدارة البيانات وسير العمل والتعاون بسهولة في فرقهم.
Stamps.com
stamps.com
تتيح لك تطبيق Stamps.com طباعة ملصقات البريد والشحن من الكمبيوتر، مما يسهل إدارة البريد والشحن دون الحاجة لمكتب البريد.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo هو تطبيق لإدارة الشحن والمخزون يتيح تتبع الطلبات، تخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة عبر قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.
Flexport
flexport.com
Flexport هو تطبيق لوجستي يساعد الشركات على إدارة سلاسل التوريد عالميًا عن طريق الشحن الجوي، البحري، والبرّي مع أدوات للتتبع وإدارة التكلفة.
Easyship
easyship.com
Easyship هو تطبيق شحن يساعد الشركات على إدارة الطلبات والشحن بفعالية، ويتيح الوصول لأسعار مخفضة من شركات النقل العالمية.
Shippo
goshippo.com
Shippo هو تطبيق لإدارة الشحن يتيح للشركات أتمتة عمليات الشحن، مقارنة الأسعار، ودعم الشحن الدولي من مكان واحد.
inFlow Inventory
inflowinventory.com
مخزون التدفق هو برنامج إدارة مخزون يساعد الشركات الصغيرة على تتبع المخزون وإدارته بكفاءة عبر مواقع متعددة.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.
ProfitBooks
profitbookshq.com
برامج محاسبة سهلة الاستخدام تساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير والمالية، مع تتبع المدفوعات والمقبوضات، مجانًا.
Cin7
cin7.com
تطبيق Cin7 لإدارة المخزون يسهّل الشركات في تتبع المخزون والمبيعات وإجراءات التصنيع وإدارة القنوات المختلفة من خلال نظام موحد.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi هو تطبيق لإدارة مبيعات B2B يوفر منصة شاملة للتجارة الإلكترونية، توحد الطلبات والتسويق وتنفيذ التجزئة لمصنعي وموزعي السلع الاستهلاكية.
Turvo
turvo.com
تطبيق Turvo هو منصة لإدارة النقل تسهل العمليات اللوجستية من خلال توفير رؤية موحدة وإدارة فعالة لسلسلة التوريد.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy هو برنامج لتخطيط الإنتاج السحابي، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الإنتاج والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال ميزات متعددة.
EasyPost
easypost.com
EasyPost هو واجهة برمجة تطبيقات تسهل تكامل خدمات الشحن عبر شركات نقل متعددة، مع تقديم تتبع ملحق وتوليد ملصقات الشحن.
Stord
stord.com
ستورد هو تطبيق يتخصص في إدارة سلسلة التوريد والتوزيع، ويوفر أدوات لتسهيل التخزين، الشحن، وإدارة الطلبات للشركات.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero هو تطبيق لإدارة المخزون يساعد على تتبع مستويات المخزون ويقدم تنبيهات وإمكانيات مسح الباركود لضمان كفاءة العمليات.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks هو منصة لإدارة المخزون والطلبات لمتاجر التجزئة، تدعم قنوات البيع المتعددة وتسهّل العمليات التجارية.
FarEye
fareye.com
تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.
Angaza
angaza.com
تطبيق Angaza هو حل شامل للموزعين يوفر تقنيات قياس ودفع مسبق لمعدات مثل أنظمة الطاقة الشمسية ومضخات المياه، مما يسهل الوصول إلى أسواق جديدة.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع المخزون، وإدارة الطلبات والفواتير، مع إمكانية التكامل مع أنظمة خارجية.
Ship&co
shipandco.com
تطبيق Ship & Co يدير عمليات الشحن المحلية والدولية من عدة متاجر عبر واجهة واحدة، ويدعم التكامل مع شركات الشحن مثل DHL وFedEx وUPS.
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