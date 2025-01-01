بدائل - Ordoro

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.

FedEx

FedEx

fedex.com

تطبيق FedEx يسهل تتبع الشحنات وإدارتها، يوفر تحديثات فورية، ويسمح بجدولة وإعادة توجيه الحزم.

Xero

Xero

xero.com

Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

تطبيق Zoho Inventory لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع مستويات المخزون وإدارة الطلبات بكفاءة عبر واجهة سهلة الاستخدام.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation هو تطبيق لإدارة الشحن، يتيح للمستخدمين استيراد الطلبات وإدارتها وشحنها عبر منصات وأسواق متعددة.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud هي منصة أتمتة الشحن تساعد الشركات على إدارة الشحنات بكفاءة، وتقدم ميزات مثل تتبع الشحن وبوابة إرجاع لتسهيل العمليات.

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility هو برنامج لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط متاجر البيع عبر الإنترنت بأنظمة المحاسبة لإدارة البيانات والمخزون بشكل فعال.

Kintone

Kintone

kintone.com

Kintone هو منصة لإنشاء تطبيقات العمل بدون رمز، تتيح للمستخدمين إدارة البيانات وسير العمل والتعاون بسهولة في فرقهم.

Stamps.com

Stamps.com

stamps.com

تتيح لك تطبيق Stamps.com طباعة ملصقات البريد والشحن من الكمبيوتر، مما يسهل إدارة البريد والشحن دون الحاجة لمكتب البريد.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo هو تطبيق لإدارة الشحن والمخزون يتيح تتبع الطلبات، تخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة عبر قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport هو تطبيق لوجستي يساعد الشركات على إدارة سلاسل التوريد عالميًا عن طريق الشحن الجوي، البحري، والبرّي مع أدوات للتتبع وإدارة التكلفة.

Easyship

Easyship

easyship.com

Easyship هو تطبيق شحن يساعد الشركات على إدارة الطلبات والشحن بفعالية، ويتيح الوصول لأسعار مخفضة من شركات النقل العالمية.

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo هو تطبيق لإدارة الشحن يتيح للشركات أتمتة عمليات الشحن، مقارنة الأسعار، ودعم الشحن الدولي من مكان واحد.

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

مخزون التدفق هو برنامج إدارة مخزون يساعد الشركات الصغيرة على تتبع المخزون وإدارته بكفاءة عبر مواقع متعددة.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

برامج محاسبة سهلة الاستخدام تساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير والمالية، مع تتبع المدفوعات والمقبوضات، مجانًا.

Cin7

Cin7

cin7.com

تطبيق Cin7 لإدارة المخزون يسهّل الشركات في تتبع المخزون والمبيعات وإجراءات التصنيع وإدارة القنوات المختلفة من خلال نظام موحد.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi هو تطبيق لإدارة مبيعات B2B يوفر منصة شاملة للتجارة الإلكترونية، توحد الطلبات والتسويق وتنفيذ التجزئة لمصنعي وموزعي السلع الاستهلاكية.

Turvo

Turvo

turvo.com

تطبيق Turvo هو منصة لإدارة النقل تسهل العمليات اللوجستية من خلال توفير رؤية موحدة وإدارة فعالة لسلسلة التوريد.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy هو برنامج لتخطيط الإنتاج السحابي، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الإنتاج والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال ميزات متعددة.

EasyPost

EasyPost

easypost.com

EasyPost هو واجهة برمجة تطبيقات تسهل تكامل خدمات الشحن عبر شركات نقل متعددة، مع تقديم تتبع ملحق وتوليد ملصقات الشحن.

Stord

Stord

stord.com

ستورد هو تطبيق يتخصص في إدارة سلسلة التوريد والتوزيع، ويوفر أدوات لتسهيل التخزين، الشحن، وإدارة الطلبات للشركات.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero هو تطبيق لإدارة المخزون يساعد على تتبع مستويات المخزون ويقدم تنبيهات وإمكانيات مسح الباركود لضمان كفاءة العمليات.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks هو منصة لإدارة المخزون والطلبات لمتاجر التجزئة، تدعم قنوات البيع المتعددة وتسهّل العمليات التجارية.

FarEye

FarEye

fareye.com

تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.

Angaza

Angaza

angaza.com

تطبيق Angaza هو حل شامل للموزعين يوفر تقنيات قياس ودفع مسبق لمعدات مثل أنظمة الطاقة الشمسية ومضخات المياه، مما يسهل الوصول إلى أسواق جديدة.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع المخزون، وإدارة الطلبات والفواتير، مع إمكانية التكامل مع أنظمة خارجية.

Ship&co

Ship&co

shipandco.com

تطبيق Ship & Co يدير عمليات الشحن المحلية والدولية من عدة متاجر عبر واجهة واحدة، ويدعم التكامل مع شركات الشحن مثل DHL وFedEx وUPS.

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