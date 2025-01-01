بدائل - OpenResty

Sentry
sentry.io
Sentry هو تطبيق لمراقبة الأخطاء والأداء في البرمجيات، يساعد المطورين على تحديد وإدارة المشاكل في التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.
Datadog
datadoghq.com
DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.
Grafana
grafana.com
Grafana هي أداة مفتوحة المصدر لتصور البيانات والمراقبة، تتيح إنشاء لوحات معلومات باستخدام بيانات من مصادر متعددة وتحليلها.
Cisco
cisco.com
تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.
New Relic
newrelic.com
نيو ريلك هو تطبيق يتيح مراقبة وتصحيح وتحسين أداء التطبيقات والبنية التحتية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي.
Red Hat
redhat.com
يوفر تطبيق Red Hat الوصول إلى حلول المصادر المفتوحة للمؤسسات مثل Linux وKubernetes وإدارة الأنظمة والتدريب والدعم الفني.
Site24x7
site24x7.com
يقدم تطبيق Site24x7 خدمات مراقبة المواقع الإلكترونية المجانية والمدفوعة، بما في ذلك تنبيهات فورية عند عدم توفر الموقع.
Fly
fly.io
تطبيق Fly يعزز سرعة تطبيقاتك بنسبة 80% من خلال نشر خوادم في المدن القريبة من المستخدمين.
Elastic Cloud
elastic.co
تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.
Netdata
netdata.cloud
تطبيق NetData يراقب الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي، يجمع مقاييس تفصيلية ويقدم تنبيهات صحية دون إعداد مسبق.
AppSignal
appsignal.com
AppSignal هو أداة لمراقبة أداء التطبيقات وتحليلها، تساعد المطورين على تحسين الأداء واكتشاف المشكلات في الوقت الحقيقي.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack تطبيق لمراقبة وإدارة الأنظمة، يساعد في استكشاف الأخطاء وتحليل السجلات ويدير الحوادث بفعالية.
Netumo
netumo.com
نتومو هو تطبيق لمراقبة وقت تشغيل الإنترنت ونطاقات المواقع، حيث يمكنك تتبع جميع نطاقاتك ومواقعك من مكان واحد على مدار الساعة.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket هو تطبيق لرصد الأداء وتحليل سلوك المستخدم، يتيح تتبع الأخطاء وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحسين تجربة التطبيقات.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar أداة لتتبع وتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي لمساعدة المطورين على إدارة الأخطاء بكفاءة عبر منصات متعددة.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
CloudPages
cloudpages.cloud
تُعد CloudPages نظام إدارة مواقع ويب قائم على السحابة، مخصص لمواقع WordPress ويمكن استخدامه أيضًا لمواقع PHP، مع أدوات لإدارة المحتوى ونشره.
Broadcom
broadcom.com
يوفر تطبيق Broadcom وسيلة آمنة للوصول وإدارة حلول التكنولوجيا الخاصة بـ Broadcom، بما في ذلك برمجيات الشبكات وأشباه الموصلات.
SolarWinds
solarwinds.com
حزمة أدوات دعم المساعدة تجمع بين Solarwinds® Web Help Desk و Dameware Remote Support لتبسيط وإدارة مهام الدعم الفني وإدارة التذاكر.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb هو منصة لمراقبة وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي لتطبيقات السحابة، تساعد الفرق على تحديد المشكلات وتحليل الأداء بفعالية.
Raygun
raygun.com
Raygun تطبيق لمراقبة أداء التطبيقات، يوفر رؤى حول أداء المستخدمين والمشكلات الفنية، ويساعد المطورين في تحسين جودة البرمجيات وتجربة المستخدم.
logit.io
logit.io
Logit.io هي منصة لإدارة السجل تساعد المؤسسات على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة لمراقبة الأداء وتعزيز الأمان.
Validato
validato.io
Validato هو منصة للتحقق من الأمان باستمرار، تستخدم محاكاة هجمات سيبرانية لاختبار والتحقق من إعدادات وسائل الأمان.
Witbe
witbe.net
Witbe هو تطبيق لمراقبة وتحليل جودة تجربة المستخدم في الخدمات الرقمية مثل الاتصالات والتلفزيون عبر أجهزة مختلفة وشبكات متعددة.
ServerAvatar
serveravatar.com
ServerAvatar هو تطبيق لإدارة خوادم السحابة بسهولة، يتيح للمستخدمين تثبيت وإدارة تطبيقات مثل WordPress وNode.js دون الحاجة لمهارات فنية.
Splunk
splunk.com
Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.
Altair One
altairone.com
Altair One هو تطبيق لتحليل البيانات يتيح الوصول التعاوني والتعامل مع التحليلات والمحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.
cPanel
cpanel.net
cPanel هي لوحة تحكم لاستضافة الويب، تسهل إدارة المواقع الإلكترونية من خلال واجهة مستخدم رسومية وأدوات آلية. تدعم إعدادات متعددة مثل البريد الإلكتروني وأمان البيانات.
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