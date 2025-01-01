بدائل - Oneleet

Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne منصة تربط المؤسسات بباحثي الأمن لاكتشاف الثغرات في البرمجيات مقابل مكافآت، وتساعد في إدارة برامج Bug Bounty.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto هي منصة لأتمتة الامتثال الأمني، تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة الامتثال عبر معايير مختلفة وتبسيط عمليات التدقيق.
Synack
synack.com
سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.
Pentera
pentera.io
Pentera تطبيق للتحقق الآلي من الأمان السيبراني، يساعد المؤسسات على تقييم نقاط الضعف وتعزيز الأمان من خلال محاكاة الهجمات.
Pentest Tools
pentest-tools.com
أدوات Pentest هي منصة سحابية لاختبار أمان التطبيقات والشبكات، تتيح اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها. تشمل اختبار آلي ويدوي، وتدعم مختلف التقنيات.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation هو منصة لجمع وتحليل بيانات الامتثال، تراقب وتدير الأمان وتبسط الالتزام بالمعايير التنظيمية مثل GDPR و ISO 27001.
Defendify
defendify.com
Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti هي منصة للأمن السيبراني تربط المؤسسات بمجموعة من الباحثين لتحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات الأمنية.
YesWeHack
yeswehack.com
تعتبر YesWeHack منصة عالمية لبرامج مكافآت الثغرات الأمنية، تربط الشركات بخبراء الأمن الإلكتروني لاكتشاف وحل الثغرات في الأنظمة.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd هو تطبيق يربط المؤسسات بالباحثين الأمنيين لاكتشاف الثغرات الأمنية من خلال اختبار الاختراق وإدارة نقاط الضعف.
Securily Pentest
securily.com
تطبيق Securily Pentest يوفر أدوات شاملة لاختبار اختراق الأنظمة والشبكات وتطبيقات الويب، مع ميزات مثل المسح والاكتشاف وكتابة التقارير.
HostedScan
hostedscan.com
تطبيق HostedScan يوفر مراقبة وتنبيهات مستمرة لثغرات الأمان من خلال مسح ضعف تلقائي لأصول تكنولوجيا المعلومات مع دعم تكامل API.
JupiterOne
jupiterone.com
كوكبتيرون هو منصة لتحليل الأصول الإلكترونية تعزز الأمن السيبراني من خلال جمع وتركيب البيانات، مما يساعد الفرق الأمنية على حماية سطح الهجوم.
Drata
drata.com
Drata منصة لأتمتة الامتثال والأمان، تراقب ضوابط الأمان وتجعل إدارة الامتثال أكثر كفاءة. تدعم التوافق مع معايير مختلفة وتبسط جمع الوثائق.
Detectify
detectify.com
Detectify هي أداة لرصد وتحليل سطح الهجوم الخارجي، تساعد المؤسسات على تحديد وإدارة نقاط الضعف الأمنية في التطبيقات والبنية التحتية.
BugBase
bugbase.ai
BugBase هو منصة لتقييم نقاط الضعف في الأمان، تساعد المستخدمين على تحديد وإدارة نقاط الضعف وتحسين الأمن السيبراني بشكل فعال.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.
Hyperproof
hyperproof.io
هايبربروف هي منصة لإدارة الامتثال والمخاطر، تساعد الشركات في تنظيم عمليات الامتثال بكفاءة، مع أدوات لجمع البيانات وتحديثات تلقائية.
Beagle Security
beaglesecurity.com
تساعد تطبيق Beagle Security المؤسسات في تحديد ومعالجة نقاط الضعف في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات، مع تقديم توصيات وإمكانيات اختبار آمن.
Intruder
intruder.io
Intruder هي منصة لإدارة السطح الهجومي تساعد المؤسسات في اكتشاف ومعالجة نقاط الضعف في الشبكات والتطبيقات من خلال مسح دوري وتحليل شامل.
SureCloud
surecloud.com
SureCloud هو منصة متكاملة لإدارة المخاطر والامتثال تساعد الشركات على تحسين الأداء وحماية بياناتها من خلال رؤى وتحليلات في الوقت الفعلي.
OnSecurity
onsecurity.io
OnSecurity هو تطبيق يوفر خدمات اختبار اختراق شاملة، بما في ذلك مسح الثغرات وتحليل التهديدات، لتعزيز أمان الأصول الرقمية.
Breachlock
breachlock.com
BreachLock هو تطبيق لإدارة الأمن السيبراني يوفر اكتشاف مستمر للثغرات واختبار الاختراق، مما يساعد على تحديد المخاطر والتخفيف منها.
Secureframe
secureframe.com
تساعد Secureframe الشركات على أتمتة الامتثال لمعايير مثل SOC 2 وISO 27001 وHIPAA وPCI DSS من خلال جمع الأدلة ومراقبة البنية التحتية وإدارة المخاطر.
Inspectiv
inspectiv.com
تساعد منصة Inspectiv الفرق الأمنية في اكتشاف الضعف الأمني بشكل فعال من خلال اختبارات الاختراق وإدارة مكافآت الأخطاء.
Cobalt
cobalt.io
Cobalt تقدم حلاً للأمان الهجومي، موفرة اختبارات اختراق وخدمات أمان لدعم فرق AppSec وInfoSec، مع تقارير فعلية ومراقبة السطح الهجومي.
Cyberday
cyberday.ai
سايبر داي هو تطبيق يساعد المنظمات على تحسين ممارسات الأمن السيبراني من خلال تطوير نظام إدارة أمن المعلومات وفق إطار عمل محدد.
TrustCloud
trustcloud.ai
تساعد تطبيق TrustCloud فرق الامتثال في إدارة الضوابط والمخاطر بكفاءة، وتقدم تقارير دقيقة وتقليل التكاليف، والتكيف مع التغيرات التنظيمية.
Apptega
apptega.com
Apptega هي منصة لإدارة الأمن السيبراني والامتثال، تساعد المؤسسات على تقييم وإدارة برامج الأمن السيبراني والامتثال بفعالية وكفاءة.
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