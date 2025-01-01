بدائل - Oneleet

Verizon

Verizon

verizon.com

يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne منصة تربط المؤسسات بباحثي الأمن لاكتشاف الثغرات في البرمجيات مقابل مكافآت، وتساعد في إدارة برامج Bug Bounty.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto هي منصة لأتمتة الامتثال الأمني، تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة الامتثال عبر معايير مختلفة وتبسيط عمليات التدقيق.

Synack

Synack

synack.com

سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera تطبيق للتحقق الآلي من الأمان السيبراني، يساعد المؤسسات على تقييم نقاط الضعف وتعزيز الأمان من خلال محاكاة الهجمات.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

أدوات Pentest هي منصة سحابية لاختبار أمان التطبيقات والشبكات، تتيح اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها. تشمل اختبار آلي ويدوي، وتدعم مختلف التقنيات.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation هو منصة لجمع وتحليل بيانات الامتثال، تراقب وتدير الأمان وتبسط الالتزام بالمعايير التنظيمية مثل GDPR و ISO 27001.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti هي منصة للأمن السيبراني تربط المؤسسات بمجموعة من الباحثين لتحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات الأمنية.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

تعتبر YesWeHack منصة عالمية لبرامج مكافآت الثغرات الأمنية، تربط الشركات بخبراء الأمن الإلكتروني لاكتشاف وحل الثغرات في الأنظمة.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd هو تطبيق يربط المؤسسات بالباحثين الأمنيين لاكتشاف الثغرات الأمنية من خلال اختبار الاختراق وإدارة نقاط الضعف.

Securily Pentest

Securily Pentest

securily.com

تطبيق Securily Pentest يوفر أدوات شاملة لاختبار اختراق الأنظمة والشبكات وتطبيقات الويب، مع ميزات مثل المسح والاكتشاف وكتابة التقارير.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

تطبيق HostedScan يوفر مراقبة وتنبيهات مستمرة لثغرات الأمان من خلال مسح ضعف تلقائي لأصول تكنولوجيا المعلومات مع دعم تكامل API.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

كوكبتيرون هو منصة لتحليل الأصول الإلكترونية تعزز الأمن السيبراني من خلال جمع وتركيب البيانات، مما يساعد الفرق الأمنية على حماية سطح الهجوم.

Drata

Drata

drata.com

Drata منصة لأتمتة الامتثال والأمان، تراقب ضوابط الأمان وتجعل إدارة الامتثال أكثر كفاءة. تدعم التوافق مع معايير مختلفة وتبسط جمع الوثائق.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify هي أداة لرصد وتحليل سطح الهجوم الخارجي، تساعد المؤسسات على تحديد وإدارة نقاط الضعف الأمنية في التطبيقات والبنية التحتية.

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase هو منصة لتقييم نقاط الضعف في الأمان، تساعد المستخدمين على تحديد وإدارة نقاط الضعف وتحسين الأمن السيبراني بشكل فعال.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

هايبربروف هي منصة لإدارة الامتثال والمخاطر، تساعد الشركات في تنظيم عمليات الامتثال بكفاءة، مع أدوات لجمع البيانات وتحديثات تلقائية.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

تساعد تطبيق Beagle Security المؤسسات في تحديد ومعالجة نقاط الضعف في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات، مع تقديم توصيات وإمكانيات اختبار آمن.

Intruder

Intruder

intruder.io

Intruder هي منصة لإدارة السطح الهجومي تساعد المؤسسات في اكتشاف ومعالجة نقاط الضعف في الشبكات والتطبيقات من خلال مسح دوري وتحليل شامل.

SureCloud

SureCloud

surecloud.com

SureCloud هو منصة متكاملة لإدارة المخاطر والامتثال تساعد الشركات على تحسين الأداء وحماية بياناتها من خلال رؤى وتحليلات في الوقت الفعلي.

OnSecurity

OnSecurity

onsecurity.io

OnSecurity هو تطبيق يوفر خدمات اختبار اختراق شاملة، بما في ذلك مسح الثغرات وتحليل التهديدات، لتعزيز أمان الأصول الرقمية.

Breachlock

Breachlock

breachlock.com

BreachLock هو تطبيق لإدارة الأمن السيبراني يوفر اكتشاف مستمر للثغرات واختبار الاختراق، مما يساعد على تحديد المخاطر والتخفيف منها.

Secureframe

Secureframe

secureframe.com

تساعد Secureframe الشركات على أتمتة الامتثال لمعايير مثل SOC 2 وISO 27001 وHIPAA وPCI DSS من خلال جمع الأدلة ومراقبة البنية التحتية وإدارة المخاطر.

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

تساعد منصة Inspectiv الفرق الأمنية في اكتشاف الضعف الأمني بشكل فعال من خلال اختبارات الاختراق وإدارة مكافآت الأخطاء.

Cobalt

Cobalt

cobalt.io

Cobalt تقدم حلاً للأمان الهجومي، موفرة اختبارات اختراق وخدمات أمان لدعم فرق AppSec وInfoSec، مع تقارير فعلية ومراقبة السطح الهجومي.

Cyberday

Cyberday

cyberday.ai

سايبر داي هو تطبيق يساعد المنظمات على تحسين ممارسات الأمن السيبراني من خلال تطوير نظام إدارة أمن المعلومات وفق إطار عمل محدد.

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

تساعد تطبيق TrustCloud فرق الامتثال في إدارة الضوابط والمخاطر بكفاءة، وتقدم تقارير دقيقة وتقليل التكاليف، والتكيف مع التغيرات التنظيمية.

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega هي منصة لإدارة الأمن السيبراني والامتثال، تساعد المؤسسات على تقييم وإدارة برامج الأمن السيبراني والامتثال بفعالية وكفاءة.

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