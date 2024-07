احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Once Upon a Bot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

"Once Upon a Bot" هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من إنشاء قصص للأطفال من الصفر. تجمع المنصة بين نموذجين متطورين للذكاء الاصطناعي، GPT-3 وStable Diffusion، لإنشاء قصص فريدة ومصممة خصيصًا لتناسب تفضيلات المستخدم. يمكن للمستخدمين تحميل صور لأنفسهم ليتم عرضها في قصصهم ويمكنهم اختيار مستوى القراءة ولغة إبداعاتهم. يعد تطبيق "Once Upon a Bot" مناسبًا لمجموعة واسعة من الأعمار، وهو وسيلة رائعة للأطفال لتحسين مهارات القراءة لديهم أثناء الاستمتاع بتأليف قصص خيالية. تتيح المنصة للمستخدمين تحرير قصصهم وتصديرها ومشاركتها، وتوفر ميزة الراوي حتى يتمكن المستخدمون من الاستماع إلى قصصهم أثناء قراءتها بصوت عالٍ.

الموقع الإلكتروني: onceuponabot.com

