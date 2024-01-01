Once Upon a Bot

Once Upon a Bot

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الموقع الإلكتروني: onceuponabot.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

"Once Upon a Bot" هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من إنشاء قصص للأطفال من الصفر. تجمع المنصة بين نموذجين متطورين للذكاء الاصطناعي، GPT-3 وStable Diffusion، لإنشاء قصص فريدة ومصممة خصيصًا لتناسب تفضيلات المستخدم. يمكن للمستخدمين تحميل صور لأنفسهم ليتم عرضها في قصصهم ويمكنهم اختيار مستوى القراءة ولغة إبداعاتهم. يعد تطبيق "Once Upon a Bot" مناسبًا لمجموعة واسعة من الأعمار، وهو وسيلة رائعة للأطفال لتحسين مهارات القراءة لديهم أثناء الاستمتاع بتأليف قصص خيالية. تتيح المنصة للمستخدمين تحرير قصصهم وتصديرها ومشاركتها، وتوفر ميزة الراوي حتى يتمكن المستخدمون من الاستماع إلى قصصهم أثناء قراءتها بصوت عالٍ.

الموقع الإلكتروني: onceuponabot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Once Upon a Bot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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