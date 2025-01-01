بدائل - Nowsta

Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
LastPass
lastpass.com
LastPass هو مدير كلمات مرور يخزن كلمات المرور بشكل آمن عبر الإنترنت، ويقدم ميزات مثل الملء التلقائي، وتوليد كلمات المرور، والدعم للمصادقة المتعددة.
Clockify
clockify.me
Clockify هو تطبيق مجاني لتتبع الوقت يساعد الفرق في إدارة الإنتاجية وساعات العمل عبر المشاريع مع إمكانية إنشاء تقارير مخصصة.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
1Password
1password.com
1Password هو مدير كلمات مرور يخزن معلومات حساسة بشكل آمن في قبو مشفر، ويساعد المستخدمين على إدارة كلمات المرور عبر الأجهزة.
Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
NordPass
nordpass.com
NordPass هو مدير كلمات مرور يساعد المستخدمين في تنظيم كلمات المرور والملاحظات الآمنة في قبو مشفر، مع ميزات مثل المصادقة المتعددة العوامل والتلقائية.
Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase تطبيق لإدارة الفرق الزمنية في الشركات الصغيرة، يوفر جدولة الموظفين، تتبع الوقت، وإدارة كشوف المرتبات.
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin هو تطبيق لإدارة السياسات الأمنية والوصول، يتيح للمسؤولين تحديد وتنفيذ قواعد الوصول للتطبيقات للمستخدمين والأجهزة.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper هو تطبيق لإدارة كلمات المرور، يوفر تخزيناً آمناً للمعلومات الحساسة، إنشاء كلمات مرور قوية، ومشاركة آمنة للبيانات.
Insightful
insightful.io
إنسايتفول هو برنامج لتحليل القوى العاملة وزيادة الإنتاجية، يساعد على تتبع الأداء وتحسين سير العمل وإدارة الفرق عن بُعد.
When I Work
wheniwork.com
تطبيق When I Work يسهل جدولة العمل وتتبع الوقت والحضور والتواصل بين الشركات وموظفيهم، مع ميزات لتعديل الجداول وتبادل الورديات.
Sling
getsling.com
تطبيق Sling هو برنامج لتنظيم الجدول الزمني، تتبع الوقت، والتواصل في الشركات التي يعمل بها الموظفون بنظام الورديات.
Deputy
deputy.com
نائبا هو تطبيق لإدارة القوى العاملة، يساعد على جدولة الموظفين، تتبع الوقت، والتواصل، مع أدوات لإدارة أجور الموظفين والتقارير.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedules هو تطبيق لجدولة الموظفين في صناعة المطاعم والضيافة، يسهل التواصل وإدارة الجداول بكفاءة على الهواتف المحمولة.
Timely
timely.com
تطبيق Timely هو برنامج لتتبع الوقت مصمم لمساعدة الفرق في تسجيل ساعات العمل بدقة وإدارة المشاريع بشكل فعال.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
Plaid
plaid.com
Plaid هو منصة تمكّن المطورين من توصيل التطبيقات بحسابات مصرفية، تنفيذ المدفوعات وإدارة المخاطر بشكل آمن وسهل.
Jibble
jibble.io
تطبيق Jibble لإدارة الوقت والحضور، يسمح للموظفين بتسجيل دخولهم وخروجهم بسهولة، ويقدم تقارير مفصلة لتتبع الحضور والإنتاجية.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة تبسيط العمليات اليومية وإدارة معلومات الموظفين بكفاءة.
TimeCamp
timecamp.com
تطبيق TimeCamp يتيح تتبع الوقت لإدارة إنتاجية العمل، ويوفر تقارير تفصيلية حول ساعات العمل، الحضور وتحليل الأداء.
Ping Identity
pingidentity.com
يوفر تطبيق Ping Identity حلول أمان ومصادقة لإدارة الهوية الرقمية، بما في ذلك المصادقة المتعددة العوامل والدخول الأحادي للتطبيقات.
Sage HR
sage.hr
Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.
© 2025 WebCatalog, Inc.