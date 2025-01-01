بدائل - Nowsta

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.

LastPass

LastPass

lastpass.com

LastPass هو مدير كلمات مرور يخزن كلمات المرور بشكل آمن عبر الإنترنت، ويقدم ميزات مثل الملء التلقائي، وتوليد كلمات المرور، والدعم للمصادقة المتعددة.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify هو تطبيق مجاني لتتبع الوقت يساعد الفرق في إدارة الإنتاجية وساعات العمل عبر المشاريع مع إمكانية إنشاء تقارير مخصصة.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

1Password

1Password

1password.com

1Password هو مدير كلمات مرور يخزن معلومات حساسة بشكل آمن في قبو مشفر، ويساعد المستخدمين على إدارة كلمات المرور عبر الأجهزة.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

NordPass

NordPass

nordpass.com

NordPass هو مدير كلمات مرور يساعد المستخدمين في تنظيم كلمات المرور والملاحظات الآمنة في قبو مشفر، مع ميزات مثل المصادقة المتعددة العوامل والتلقائية.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase تطبيق لإدارة الفرق الزمنية في الشركات الصغيرة، يوفر جدولة الموظفين، تتبع الوقت، وإدارة كشوف المرتبات.

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin هو تطبيق لإدارة السياسات الأمنية والوصول، يتيح للمسؤولين تحديد وتنفيذ قواعد الوصول للتطبيقات للمستخدمين والأجهزة.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper هو تطبيق لإدارة كلمات المرور، يوفر تخزيناً آمناً للمعلومات الحساسة، إنشاء كلمات مرور قوية، ومشاركة آمنة للبيانات.

Insightful

Insightful

insightful.io

إنسايتفول هو برنامج لتحليل القوى العاملة وزيادة الإنتاجية، يساعد على تتبع الأداء وتحسين سير العمل وإدارة الفرق عن بُعد.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

تطبيق When I Work يسهل جدولة العمل وتتبع الوقت والحضور والتواصل بين الشركات وموظفيهم، مع ميزات لتعديل الجداول وتبادل الورديات.

Sling

Sling

getsling.com

تطبيق Sling هو برنامج لتنظيم الجدول الزمني، تتبع الوقت، والتواصل في الشركات التي يعمل بها الموظفون بنظام الورديات.

Deputy

Deputy

deputy.com

نائبا هو تطبيق لإدارة القوى العاملة، يساعد على جدولة الموظفين، تتبع الوقت، والتواصل، مع أدوات لإدارة أجور الموظفين والتقارير.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

Hotschedules هو تطبيق لجدولة الموظفين في صناعة المطاعم والضيافة، يسهل التواصل وإدارة الجداول بكفاءة على الهواتف المحمولة.

Timely

Timely

timely.com

تطبيق Timely هو برنامج لتتبع الوقت مصمم لمساعدة الفرق في تسجيل ساعات العمل بدقة وإدارة المشاريع بشكل فعال.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid هو منصة تمكّن المطورين من توصيل التطبيقات بحسابات مصرفية، تنفيذ المدفوعات وإدارة المخاطر بشكل آمن وسهل.

Jibble

Jibble

jibble.io

تطبيق Jibble لإدارة الوقت والحضور، يسمح للموظفين بتسجيل دخولهم وخروجهم بسهولة، ويقدم تقارير مفصلة لتتبع الحضور والإنتاجية.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Sesame HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة تبسيط العمليات اليومية وإدارة معلومات الموظفين بكفاءة.

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

تطبيق TimeCamp يتيح تتبع الوقت لإدارة إنتاجية العمل، ويوفر تقارير تفصيلية حول ساعات العمل، الحضور وتحليل الأداء.

Ping Identity

Ping Identity

pingidentity.com

يوفر تطبيق Ping Identity حلول أمان ومصادقة لإدارة الهوية الرقمية، بما في ذلك المصادقة المتعددة العوامل والدخول الأحادي للتطبيقات.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.

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