بدائل - NoRedInk

Canvas Student
instructure.com
تطبيق طالب Canvas يساعد الطلاب في إدارة دوراتهم الدراسية، ويتيح لهم الوصول إلى المهام والاختبارات والتواصل مع المعلمين والزملاء.
GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
Quizlet
quizlet.com
Quizlet هو تطبيق دراسي عبر الإنترنت يساعد الطلاب على تعلم العلوم من خلال أدوات تعلم وبطاقات تعليمية وألعاب. يوفر مكتبة واسعة من المحتوى الدراسي.
Desmos Calculator
desmos.com
حاسبة Desmos هي أداة رياضية تفاعلية لإنشاء الرسوم البيانية وتحليل البيانات، مع دعم للمعادلات، الإحصائيات، والانحدارات.
StuDocu
studocu.com
StuDocu هو تطبيق يوفر مواد دراسية من 6 مليون طالب عالمياً، ويسمح بتنظيم الوثائق وطرح الأسئلة في مجموعات دورات.
SciSpace
scispace.com
SciSpace هو تطبيق يساعد الباحثين في مراجعة الأدبيات بشكل أسرع من خلال الدردشة مع ملفات PDF وتحليلها واستخراج المعلومات الرئيسية منها.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
حاسبة Desmos Scientific هي آلة حاسبة علمية مجانية على الإنترنت تدعم وظائف رياضية متقدمة مثل النسب، الكسور، والأسس، واللوغاريتمات.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz تطبيق تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات مخصصة، ويساعد الطلاب على التعلم بمفردهم أو من خلال مجموعات.
Brainscape
brainscape.com
تطبيق Brainscape يوفر بطاقات تعليمية بميزات مثل التكرار المتباعد والمراجعة النشطة، ويساعد المستخدمين في تحسين التعلم والاحتفاظ بالمعلومات.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
تطبيق BYJU'S Exam Prep يدعم الطلاب في إعدادهم لامتحانات تنافسية متنوعة مثل البنوك وUPSC مع ميزات مثل الدروس، التقييمات التكيفية، ومواد الدراسة.
BYJU'S
byjus.com
تطبيق BYJU'S هو منصة تعليمية توفر دروس فيديو تفاعلية وتعليم مخصص للطلاب مع تحليل تقدمهم ودعم من معلمين.
Kahoot! Create
kahoot.com
تطبيق Kahoot Create يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة ألعاب للاختبار، مما يجعل التعلم تفاعلياً وممتعاً في الفصول الدراسية أو أماكن العمل.
Grok Academy
groklearning.com
تقدم Grok Academy موارد تعليمية للتقنيات الرقمية من خلال دروس تفاعلية وأنشطة متنوعة لدعم التعلم الفعال والتفاعل بين الطلاب والمعلمين.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.
Padlet
padlet.com
Padlet هو منصة رقمية تسمح بإنشاء مشاريع ومشاركتها بسهولة، من خلال إضافة نصوص، صور، وفيديوهات، وتعزيز التعاون والتفاعل.
Brainly
brainly.com
Brainly هو تطبيق يساعد الطلاب على طرح أسئلة الواجبات المنزلية والحصول على إجابات من زملائهم في المدرسة بشكل سريع.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
Course Hero
coursehero.com
Course Hero هو تطبيق تعليمي يوفر الوصول إلى موارد دراسية متنوعة مثل ملاحظات الصف، وأدلة الدراسة، ومشاكل الممارسة لمساعدة الطلاب في دراستهم.
Clever
clever.com
كليف هو تطبيق يوفر بوابة تسجيل دخول موحدة للمدارس في الولايات المتحدة، مما يسهل على المعلمين والطلاب الوصول للتكنولوجيا التعليمية بسهولة وأمان.
Cram
cram.com
Cram هو تطبيق للبطاقات التعليمية يتيح لك إنشاء ومشاركة ومراجعة المحتوى الدراسي عبر الإنترنت بسهولة.
Kognity
kognity.com
Kognity هو منصة تعليمية رقمية توفر محتوى تفاعلي في الرياضيات لتعزيز التعلم وتحسين الأداء الأكاديمي لدى الطلاب.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.
Labster
labster.com
Labster هو تطبيق يوفر مختبرات افتراضية تفاعلية لدعم تعلم العلوم، مما يعزز الفهم والمشاركة لدى الطلاب.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn هو تطبيق تعليمي يقدم أنشطة تفاعلية في الرياضيات والقراءة، مع محتوى محاذٍ للمناهج وتصميم يتكيف مع احتياجات الأطفال.
Numerade
numerade.com
نوميريد هو تطبيق تعليمي يوفر حلولاً خطوة بخطوة لأسئلة العلوم والرياضيات والاقتصاد من قبل خبراء مع فيديوهات ودروس تفاعلية.
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning هو تطبيق يوفر محتوى تعليمي رقمي من ناشرين مختلفين، ويتيح للمدارس إدارة الصفوف والوصول إلى كتب رقمية.
Quizgecko
quizgecko.com
Quizgecko هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء اختبارات وبطاقات تعليمية من المحتوى المرفوع، مما يساعد الطلاب والمعلمين في الدراسة والتقييم.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle هي أداة تعليمية تتيح للمعلمين تحويل مقاطع الفيديو إلى دروس تفاعلية مع تضمين اختبارات لتعزيز التعلم ودعم تقدم الطلاب.
Studypool
studypool.com
StudyPool هو تطبيق يساعد الطلاب في الحصول على مساعدة في الواجبات المنزلية من معلمين موثوقين على مدار الساعة، ويوفر موارد دراسية متعددة.
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