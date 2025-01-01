بدائل - NoRedInk

Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

تطبيق طالب Canvas يساعد الطلاب في إدارة دوراتهم الدراسية، ويتيح لهم الوصول إلى المهام والاختبارات والتواصل مع المعلمين والزملاء.

GitHub

GitHub

github.com

Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.

Quizlet

Quizlet

quizlet.com

Quizlet هو تطبيق دراسي عبر الإنترنت يساعد الطلاب على تعلم العلوم من خلال أدوات تعلم وبطاقات تعليمية وألعاب. يوفر مكتبة واسعة من المحتوى الدراسي.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

حاسبة Desmos هي أداة رياضية تفاعلية لإنشاء الرسوم البيانية وتحليل البيانات، مع دعم للمعادلات، الإحصائيات، والانحدارات.

StuDocu

StuDocu

studocu.com

StuDocu هو تطبيق يوفر مواد دراسية من 6 مليون طالب عالمياً، ويسمح بتنظيم الوثائق وطرح الأسئلة في مجموعات دورات.

SciSpace

SciSpace

scispace.com

SciSpace هو تطبيق يساعد الباحثين في مراجعة الأدبيات بشكل أسرع من خلال الدردشة مع ملفات PDF وتحليلها واستخراج المعلومات الرئيسية منها.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

حاسبة Desmos Scientific هي آلة حاسبة علمية مجانية على الإنترنت تدعم وظائف رياضية متقدمة مثل النسب، الكسور، والأسس، واللوغاريتمات.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz تطبيق تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات مخصصة، ويساعد الطلاب على التعلم بمفردهم أو من خلال مجموعات.

Brainscape

Brainscape

brainscape.com

تطبيق Brainscape يوفر بطاقات تعليمية بميزات مثل التكرار المتباعد والمراجعة النشطة، ويساعد المستخدمين في تحسين التعلم والاحتفاظ بالمعلومات.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

تطبيق BYJU'S Exam Prep يدعم الطلاب في إعدادهم لامتحانات تنافسية متنوعة مثل البنوك وUPSC مع ميزات مثل الدروس، التقييمات التكيفية، ومواد الدراسة.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

تطبيق BYJU'S هو منصة تعليمية توفر دروس فيديو تفاعلية وتعليم مخصص للطلاب مع تحليل تقدمهم ودعم من معلمين.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

تطبيق Kahoot Create يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة ألعاب للاختبار، مما يجعل التعلم تفاعلياً وممتعاً في الفصول الدراسية أو أماكن العمل.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

تقدم Grok Academy موارد تعليمية للتقنيات الرقمية من خلال دروس تفاعلية وأنشطة متنوعة لدعم التعلم الفعال والتفاعل بين الطلاب والمعلمين.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet هو منصة رقمية تسمح بإنشاء مشاريع ومشاركتها بسهولة، من خلال إضافة نصوص، صور، وفيديوهات، وتعزيز التعاون والتفاعل.

Brainly

Brainly

brainly.com

Brainly هو تطبيق يساعد الطلاب على طرح أسئلة الواجبات المنزلية والحصول على إجابات من زملائهم في المدرسة بشكل سريع.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.

Course Hero

Course Hero

coursehero.com

Course Hero هو تطبيق تعليمي يوفر الوصول إلى موارد دراسية متنوعة مثل ملاحظات الصف، وأدلة الدراسة، ومشاكل الممارسة لمساعدة الطلاب في دراستهم.

Clever

Clever

clever.com

كليف هو تطبيق يوفر بوابة تسجيل دخول موحدة للمدارس في الولايات المتحدة، مما يسهل على المعلمين والطلاب الوصول للتكنولوجيا التعليمية بسهولة وأمان.

Cram

Cram

cram.com

Cram هو تطبيق للبطاقات التعليمية يتيح لك إنشاء ومشاركة ومراجعة المحتوى الدراسي عبر الإنترنت بسهولة.

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity هو منصة تعليمية رقمية توفر محتوى تفاعلي في الرياضيات لتعزيز التعلم وتحسين الأداء الأكاديمي لدى الطلاب.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.

Labster

Labster

labster.com

Labster هو تطبيق يوفر مختبرات افتراضية تفاعلية لدعم تعلم العلوم، مما يعزز الفهم والمشاركة لدى الطلاب.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

SplashLearn هو تطبيق تعليمي يقدم أنشطة تفاعلية في الرياضيات والقراءة، مع محتوى محاذٍ للمناهج وتصميم يتكيف مع احتياجات الأطفال.

Numerade

Numerade

numerade.com

نوميريد هو تطبيق تعليمي يوفر حلولاً خطوة بخطوة لأسئلة العلوم والرياضيات والاقتصاد من قبل خبراء مع فيديوهات ودروس تفاعلية.

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning هو تطبيق يوفر محتوى تعليمي رقمي من ناشرين مختلفين، ويتيح للمدارس إدارة الصفوف والوصول إلى كتب رقمية.

Quizgecko

Quizgecko

quizgecko.com

Quizgecko هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء اختبارات وبطاقات تعليمية من المحتوى المرفوع، مما يساعد الطلاب والمعلمين في الدراسة والتقييم.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle هي أداة تعليمية تتيح للمعلمين تحويل مقاطع الفيديو إلى دروس تفاعلية مع تضمين اختبارات لتعزيز التعلم ودعم تقدم الطلاب.

Studypool

Studypool

studypool.com

StudyPool هو تطبيق يساعد الطلاب في الحصول على مساعدة في الواجبات المنزلية من معلمين موثوقين على مدار الساعة، ويوفر موارد دراسية متعددة.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.