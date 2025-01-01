بدائل - Nanonets

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat هو تطبيق لإدارة وثائق PDF، يتيح إنشاء، تحرير، مشاركة، وتوقيع المستندات مع ميزات أمان وتعاون متكاملة.

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr هو منصة إلكترونية تربط بين المستقلين والعملاء لتقديم خدمات متنوعة عن بُعد في مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق والكتابة.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer هو تطبيق يتيح للأفراد والشركات إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود، مع دعم متعدد العملات وإدارة مالية بسيطة.

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

Camscanner هو تطبيق يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية مسح المستندات ضوئيًا وتحويلها إلى ملفات PDF أو JPG، مع ميزات لإدارة المستندات والتعاون.

Xero

Xero

xero.com

Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.

Convertio

Convertio

convertio.co

Convertio أداة لتحويل الملفات عبر الإنترنت تدعم أكثر من 309 تنسيق، بما في ذلك المستندات والصور والفيديوهات وتوفر سهولة الاستخدام والحفاظ على الخصوصية.

CloudConvert

CloudConvert

cloudconvert.com

CloudConvert هي أداة لتحويل الملفات عبر الإنترنت، تدعم معظم تنسيقات الصوت والفيديو والمستندات والصور، وتتيح التحويل من مصادر متعددة.

PDF Candy

PDF Candy

pdfcandy.com

تتيح تطبيق PDF Candy تحويل الملفات لأكثر من 20 تنسيقًا إلى PDF والعكس، مع أدوات لتحرير وتقسيم ودمج وضغط الملفات.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu هي منصة لإدارة الأعمال تشمل إدارة المشاريع، العملاء، المالية، وتتبع التفاعلات، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة والتعاون.

Ramp

Ramp

ramp.com

تطبيق RAMP يساعد الشركات في إدارة الإنفاق، بطاقات الائتمان، المدفوعات، وتقارير النفقات بطريقة مبسطة وآلية.

Bill.com

Bill.com

bill.com

يقدم تطبيق Bill.com حلولاً قائمة على السحابة لأتمتة العمليات المالية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة تدفقات النقد.

Qonto

Qonto

qonto.com

تطبيق Qonto يوفر حسابات مصرفية للشركات مع خدمات مالية متكاملة مثل إدارة الفواتير، التحكم في النفقات، وإمكانيات التمويل.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook هو تطبيق لإدارة تدفق العملاء للمستقلين، يوفر أدوات للفواتير، الاقتراحات، المدفوعات، الجدولة وإدارة العلاقات مع العملاء.

Novo

Novo

novo.co

نوفو هو منصة مصرفية رقمية تساعد الشركات الصغيرة في إدارة حسابات التحقق بكفاءة مع ميزات متعددة مثل المعاملات غير المحدودة واتصالات بأدوات الأعمال.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio هو أداة دفع فواتير وبائع سهلة الاستخدام تتيح الدفع عبر التحويلات البنكية والبطاقات. تتكامل مع QuickBooks وتدعم المدفوعات الدولية.

Keap

Keap

keap.com

KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Razorpay هو تطبيق دفع عبر الإنترنت يسهل المعاملات ويقدم حلاً شاملاً للمؤسسات الهندية، داعماً طرق دفع متعددة وخدمات مالية متنوعة.

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Moneybird هو تطبيق محاسبة وفواتير يساعد الشركات في إدارة ماليتها بسهولة، يتضمن إنشاء الفواتير، تتبع النفقات، ويقدم تقارير مالية.

SAP

SAP

sap.com

تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

Pyrus

Pyrus

pyrus.com

Pyrus هو تطبيق يسهل العمل الجماعي من خلال أتمتة العمليات وإدارة المهام، مما يحسن الإنتاجية ويتيح التعاون بين الفرق.

Holded

Holded

holded.com

Holded هو برنامج لإدارة الأعمال يجمع بين المحاسبة والفواتير وإدارة المخزون والمشاريع وعلاقات العملاء في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

تطبيق Mathpix Snip يتيح تحويل الصور وملفات PDF إلى تنسيقات مثل LaTeX وDOCX وMarkdown، مما يسهل إدارة المواد البحثية.

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة البحث من خلال تسهيل التعامل مع وثائق PDF، وتحليل محتواها، وإدارة المهام.

Bloom

Bloom

bloom.io

بلوم هو تطبيق يعزز بيئة العمل لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يدمج جميع نقاط التواصل مع العملاء مثل الفواتير، والعقود، والتواصل، والجدولة.

IBM

IBM

ibm.com

تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud يوفر أدوات لإدارة وإرسال المستندات PDF بشكل آمن، مع ميزات تحرير، توقيع، ومشاركة متقدمة تدعم التعاون عبر الأجهزة.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

الأتمتة في أي مكان هو تطبيق لأتمتة عمليات الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وRPA، يساعد المؤسسات في تحسين الكفاءة والإنتاجية.

HitPaw Online

HitPaw Online

online.hitpaw.com

أداة مجانية عبر الإنترنت لإزالة خلفية الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتيح تحرير الحجم والخيارات المتنوعة دون علامات مائية.

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI هي أداة لتحليل المستندات تدعم التفاعل الديناميكي مع مستندات PDF، وتسمح بطرح أسئلة مباشرة للحصول على إجابات دقيقة في الوقت الفعلي.

Zamzar

Zamzar

zamzar.com

زيمزار هو تطبيق لتحويل الملفات على الإنترنت، يدعم أكثر من 1100 تنسيق للملفات بما في ذلك المستندات والصور والفيديو والصوت.

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