بدائل - Nanonets

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat هو تطبيق لإدارة وثائق PDF، يتيح إنشاء، تحرير، مشاركة، وتوقيع المستندات مع ميزات أمان وتعاون متكاملة.
Fiverr
fiverr.com
Fiverr هو منصة إلكترونية تربط بين المستقلين والعملاء لتقديم خدمات متنوعة عن بُعد في مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق والكتابة.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer هو تطبيق يتيح للأفراد والشركات إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود، مع دعم متعدد العملات وإدارة مالية بسيطة.
CamScanner
camscanner.com
Camscanner هو تطبيق يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية مسح المستندات ضوئيًا وتحويلها إلى ملفات PDF أو JPG، مع ميزات لإدارة المستندات والتعاون.
Xero
xero.com
Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.
Convertio
convertio.co
Convertio أداة لتحويل الملفات عبر الإنترنت تدعم أكثر من 309 تنسيق، بما في ذلك المستندات والصور والفيديوهات وتوفر سهولة الاستخدام والحفاظ على الخصوصية.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert هي أداة لتحويل الملفات عبر الإنترنت، تدعم معظم تنسيقات الصوت والفيديو والمستندات والصور، وتتيح التحويل من مصادر متعددة.
PDF Candy
pdfcandy.com
تتيح تطبيق PDF Candy تحويل الملفات لأكثر من 20 تنسيقًا إلى PDF والعكس، مع أدوات لتحرير وتقسيم ودمج وضغط الملفات.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu هي منصة لإدارة الأعمال تشمل إدارة المشاريع، العملاء، المالية، وتتبع التفاعلات، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة والتعاون.
Ramp
ramp.com
تطبيق RAMP يساعد الشركات في إدارة الإنفاق، بطاقات الائتمان، المدفوعات، وتقارير النفقات بطريقة مبسطة وآلية.
Bill.com
bill.com
يقدم تطبيق Bill.com حلولاً قائمة على السحابة لأتمتة العمليات المالية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة تدفقات النقد.
Qonto
qonto.com
تطبيق Qonto يوفر حسابات مصرفية للشركات مع خدمات مالية متكاملة مثل إدارة الفواتير، التحكم في النفقات، وإمكانيات التمويل.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook هو تطبيق لإدارة تدفق العملاء للمستقلين، يوفر أدوات للفواتير، الاقتراحات، المدفوعات، الجدولة وإدارة العلاقات مع العملاء.
Novo
novo.co
نوفو هو منصة مصرفية رقمية تساعد الشركات الصغيرة في إدارة حسابات التحقق بكفاءة مع ميزات متعددة مثل المعاملات غير المحدودة واتصالات بأدوات الأعمال.
Melio
meliopayments.com
Melio هو أداة دفع فواتير وبائع سهلة الاستخدام تتيح الدفع عبر التحويلات البنكية والبطاقات. تتكامل مع QuickBooks وتدعم المدفوعات الدولية.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
Razorpay
razorpay.com
Razorpay هو تطبيق دفع عبر الإنترنت يسهل المعاملات ويقدم حلاً شاملاً للمؤسسات الهندية، داعماً طرق دفع متعددة وخدمات مالية متنوعة.
Moneybird
moneybird.com
Moneybird هو تطبيق محاسبة وفواتير يساعد الشركات في إدارة ماليتها بسهولة، يتضمن إنشاء الفواتير، تتبع النفقات، ويقدم تقارير مالية.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
Pyrus
pyrus.com
Pyrus هو تطبيق يسهل العمل الجماعي من خلال أتمتة العمليات وإدارة المهام، مما يحسن الإنتاجية ويتيح التعاون بين الفرق.
Holded
holded.com
Holded هو برنامج لإدارة الأعمال يجمع بين المحاسبة والفواتير وإدارة المخزون والمشاريع وعلاقات العملاء في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.
Mathpix Snip
mathpix.com
تطبيق Mathpix Snip يتيح تحويل الصور وملفات PDF إلى تنسيقات مثل LaTeX وDOCX وMarkdown، مما يسهل إدارة المواد البحثية.
OpenRead
openread.academy
OpenRead هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة البحث من خلال تسهيل التعامل مع وثائق PDF، وتحليل محتواها، وإدارة المهام.
Bloom
bloom.io
بلوم هو تطبيق يعزز بيئة العمل لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يدمج جميع نقاط التواصل مع العملاء مثل الفواتير، والعقود، والتواصل، والجدولة.
IBM
ibm.com
تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud يوفر أدوات لإدارة وإرسال المستندات PDF بشكل آمن، مع ميزات تحرير، توقيع، ومشاركة متقدمة تدعم التعاون عبر الأجهزة.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
الأتمتة في أي مكان هو تطبيق لأتمتة عمليات الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وRPA، يساعد المؤسسات في تحسين الكفاءة والإنتاجية.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
أداة مجانية عبر الإنترنت لإزالة خلفية الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتيح تحرير الحجم والخيارات المتنوعة دون علامات مائية.
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI هي أداة لتحليل المستندات تدعم التفاعل الديناميكي مع مستندات PDF، وتسمح بطرح أسئلة مباشرة للحصول على إجابات دقيقة في الوقت الفعلي.
Zamzar
zamzar.com
زيمزار هو تطبيق لتحويل الملفات على الإنترنت، يدعم أكثر من 1100 تنسيق للملفات بما في ذلك المستندات والصور والفيديو والصوت.
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