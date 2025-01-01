بدائل - MediaSilo

Desygner

desygner.com

Desygner هو أداة تصميم رسومية تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مثل المشاركات الاجتماعية، الكتيبات، والفواتير بسهولة، مع واجهة بسيطة ودعم متعدد الأجهزة.