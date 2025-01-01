بدائل - MediaSilo

Vimeo
vimeo.com
Vimeo هو تطبيق يوفر استضافة ومشاركة الفيديو، مع أدوات لإنشاء وتحرير وبث محتوى الفيديو بجودة عالية، بدون إعلانات.
Loom
loom.com
Loom هو تطبيق لتسجيل الفيديو يتيح للمستخدمين تسجيل ومشاركة شاشاتهم وصوتهم وكاميرات الويب لتعزيز التعاون والتواصل عن بعد.
Frame.io
frame.io
Frame.io هو تطبيق لمشاركة ومراجعة محتوى الفيديو، يساعد الفرق على التعاون بشكل فعال عبر أدوات التعليق والمراجعة المباشرة.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هو تطبيق لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحول النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية مع أفاتار مخصص دون الحاجة لكاميرات.
Desygner
desygner.com
Desygner هو أداة تصميم رسومية تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مثل المشاركات الاجتماعية، الكتيبات، والفواتير بسهولة، مع واجهة بسيطة ودعم متعدد الأجهزة.
Fathom
fathom.video
تطبيق Fathom هو أداة للذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات، تسجيلها، ودمج الملخصات مع أنظمة CRM، مما يسهل إدارة المعلومات بعد الاجتماعات.
Zight
zight.com
Zight هو تطبيق لتسجيل الشاشة وإنشاء الرسوم المتحركة والصور التوضيحية، مما يسهل التواصل البصري ومشاركة المحتوى بين الفرق.
Rewatch
rewatch.com
ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.
JW Player
jwplayer.com
JW Player هو منصة فيديو تفاعلية تدعم البث والاستضافة مع أدوات لتحليل المحتوى وإدارة الإعلانات، مما يوفر تجربة فيديو مخصصة للمستخدمين.
IBM
ibm.com
تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.
CoSchedule
coschedule.com
يساعد تطبيق CoSchedule المسوقين على رؤية وتنظيم ومشاركة جميع أنشطة التسويق في تقويم واحد، مع أدوات لإدارة المشاريع وأفكار جديدة.
Starchive
starchive.io
Starchive هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية يساعد المبدعين على تنظيم ومشاركة واستثمار محتواهم بسهولة وكفاءة.
Cloudinary
cloudinary.com
Cloudinary هو منصة لإدارة الوسائط تتيح للمستخدمين تحميل وتخزين ومعالجة وتحسين وتوزيع الصور والفيديو بشكل فعال.
Casted
casted.us
تطبيق كاستيد يمكّن المسوقين في مجال الأعمال من إدارة واستضافة وتحليل المحتوى متعدد الوسائط وزيادة تفاعل الجمهور وتوليد العملاء المحتملين.
Baseline
baseline.is
تطبيق Baseline هو منصة لإدارة العلامات التجارية تدمج إدارة العلامة التجارية، وإدارة الأصول الرقمية، وإنشاء المحتوى في نظام واحد سهل الاستخدام.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI تطبيق لتحرير الفيديو وإنشاءه، يحول النص إلى مقاطع فيديو ويقدم أدوات تحرير مثل التسميات والترجمة مع دعم للغات متعددة.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa هي منصة لاستضافة وإدارة محتوى الوسائط المتعددة، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور، وتتيح المشاركة والتفاعل عبر الإنترنت.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
Telebreeze
telebreeze.com
تقدم تطبيق Telebreeze حلاً شاملاً لخدمات IPTV، يشمل إدارة المحتوى، الفواتير، وتحسين تجربة المستخدم عبر فيديو حسب الطلب وقنوات متعددة.
Hippo Video
hippovideo.io
هي منصة لإنشاء مقاطع الفيديو وتوزيعها بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، توفر أدوات تحرير وتخصيص لجعل المحتوى مرنًا وفعالًا.
Muse.ai
muse.ai
تطبيق muse.ai هو منصة بحث عن الفيديوهات تسمح بالبحث السريع عن لحظات محددة في مقاطع الفيديو، وتوفر تخزين وبث الفيديوهات.
Vodlix
vodlix.com
فودليكس هو تطبيق لبث الفيديو يقدم حلول IPTV وVOD، يسمح للمستخدمين بإنشاء خدمات بث مخصصة مع محتوى يدعم أجهزة متعددة.
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal هو تطبيق لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو يساعد المستخدمين على إنشاء ومشاركة محتوى تعليمي ومهني بسهولة عبر مختلف الأنظمة.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot هو نظام إدارة محتوى مرن يعزز إنتاج المحتوى ويتيح إدارة فعالة للمعلومات عبر منصات متعددة.
Wistia
wistia.com
Wistia هو منصة تسويق فيديو شاملة تساعد الفرق في إنشاء واستضافة وتسويق وتحليل مقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid هو تطبيق لإنشاء وتحرير ومشاركة الفيديوهات التفاعلية، مما يسهل على المستخدمين إنتاج محتوى مرئي وتوزيعه بكفاءة.
Uscreen
uscreen.tv
يوفر تطبيق Uscreen منصة شاملة للمبدعين لإنشاء وإدارة محتوى الفيديو المدفوع وتنظيم اشتراكاتهم، مع ميزات للبث المباشر وبناء المجتمعات.
Filestage
filestage.io
Filestage هي منصة مراجعة وموافقة تتيح للفرق مشاركة وتقييم الملفات الرقمية مثل المستندات والصور والفيديوهات بشكل مركزي.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
VXG
videoexpertsgroup.com
تطبيق VXG يوفر منصة سحابية لإدارة فيديو المراقبة، يتيح تكامل أنظمة مختلفة ويمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا في الحلول التي يقدمونها.
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