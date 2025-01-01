بدائل - MediaSilo

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo هو تطبيق يوفر استضافة ومشاركة الفيديو، مع أدوات لإنشاء وتحرير وبث محتوى الفيديو بجودة عالية، بدون إعلانات.

Loom

Loom

loom.com

Loom هو تطبيق لتسجيل الفيديو يتيح للمستخدمين تسجيل ومشاركة شاشاتهم وصوتهم وكاميرات الويب لتعزيز التعاون والتواصل عن بعد.

Frame.io

Frame.io

frame.io

Frame.io هو تطبيق لمشاركة ومراجعة محتوى الفيديو، يساعد الفرق على التعاون بشكل فعال عبر أدوات التعليق والمراجعة المباشرة.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia هو تطبيق لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحول النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية مع أفاتار مخصص دون الحاجة لكاميرات.

Desygner

Desygner

desygner.com

Desygner هو أداة تصميم رسومية تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مثل المشاركات الاجتماعية، الكتيبات، والفواتير بسهولة، مع واجهة بسيطة ودعم متعدد الأجهزة.

Fathom

Fathom

fathom.video

تطبيق Fathom هو أداة للذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات، تسجيلها، ودمج الملخصات مع أنظمة CRM، مما يسهل إدارة المعلومات بعد الاجتماعات.

Zight

Zight

zight.com

Zight هو تطبيق لتسجيل الشاشة وإنشاء الرسوم المتحركة والصور التوضيحية، مما يسهل التواصل البصري ومشاركة المحتوى بين الفرق.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.

JW Player

JW Player

jwplayer.com

JW Player هو منصة فيديو تفاعلية تدعم البث والاستضافة مع أدوات لتحليل المحتوى وإدارة الإعلانات، مما يوفر تجربة فيديو مخصصة للمستخدمين.

IBM

IBM

ibm.com

تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

يساعد تطبيق CoSchedule المسوقين على رؤية وتنظيم ومشاركة جميع أنشطة التسويق في تقويم واحد، مع أدوات لإدارة المشاريع وأفكار جديدة.

Starchive

Starchive

starchive.io

Starchive هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية يساعد المبدعين على تنظيم ومشاركة واستثمار محتواهم بسهولة وكفاءة.

Cloudinary

Cloudinary

cloudinary.com

Cloudinary هو منصة لإدارة الوسائط تتيح للمستخدمين تحميل وتخزين ومعالجة وتحسين وتوزيع الصور والفيديو بشكل فعال.

Casted

Casted

casted.us

تطبيق كاستيد يمكّن المسوقين في مجال الأعمال من إدارة واستضافة وتحليل المحتوى متعدد الوسائط وزيادة تفاعل الجمهور وتوليد العملاء المحتملين.

Baseline

Baseline

baseline.is

تطبيق Baseline هو منصة لإدارة العلامات التجارية تدمج إدارة العلامة التجارية، وإدارة الأصول الرقمية، وإنشاء المحتوى في نظام واحد سهل الاستخدام.

Vadoo AI

Vadoo AI

vadoo.tv

Vadoo AI تطبيق لتحرير الفيديو وإنشاءه، يحول النص إلى مقاطع فيديو ويقدم أدوات تحرير مثل التسميات والترجمة مع دعم للغات متعددة.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa هي منصة لاستضافة وإدارة محتوى الوسائط المتعددة، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور، وتتيح المشاركة والتفاعل عبر الإنترنت.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.

Telebreeze

Telebreeze

telebreeze.com

تقدم تطبيق Telebreeze حلاً شاملاً لخدمات IPTV، يشمل إدارة المحتوى، الفواتير، وتحسين تجربة المستخدم عبر فيديو حسب الطلب وقنوات متعددة.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

هي منصة لإنشاء مقاطع الفيديو وتوزيعها بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، توفر أدوات تحرير وتخصيص لجعل المحتوى مرنًا وفعالًا.

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

تطبيق muse.ai هو منصة بحث عن الفيديوهات تسمح بالبحث السريع عن لحظات محددة في مقاطع الفيديو، وتوفر تخزين وبث الفيديوهات.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

فودليكس هو تطبيق لبث الفيديو يقدم حلول IPTV وVOD، يسمح للمستخدمين بإنشاء خدمات بث مخصصة مع محتوى يدعم أجهزة متعددة.

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPal هو تطبيق لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو يساعد المستخدمين على إنشاء ومشاركة محتوى تعليمي ومهني بسهولة عبر مختلف الأنظمة.

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot هو نظام إدارة محتوى مرن يعزز إنتاج المحتوى ويتيح إدارة فعالة للمعلومات عبر منصات متعددة.

Wistia

Wistia

wistia.com

Wistia هو منصة تسويق فيديو شاملة تساعد الفرق في إنشاء واستضافة وتسويق وتحليل مقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت.

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

VidGrid هو تطبيق لإنشاء وتحرير ومشاركة الفيديوهات التفاعلية، مما يسهل على المستخدمين إنتاج محتوى مرئي وتوزيعه بكفاءة.

Uscreen

Uscreen

uscreen.tv

يوفر تطبيق Uscreen منصة شاملة للمبدعين لإنشاء وإدارة محتوى الفيديو المدفوع وتنظيم اشتراكاتهم، مع ميزات للبث المباشر وبناء المجتمعات.

Filestage

Filestage

filestage.io

Filestage هي منصة مراجعة وموافقة تتيح للفرق مشاركة وتقييم الملفات الرقمية مثل المستندات والصور والفيديوهات بشكل مركزي.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.

VXG

VXG

videoexpertsgroup.com

تطبيق VXG يوفر منصة سحابية لإدارة فيديو المراقبة، يتيح تكامل أنظمة مختلفة ويمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا في الحلول التي يقدمونها.

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