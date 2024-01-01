Mail.tm هي خدمة بريد إلكتروني مؤقتة مجانية وآمنة وفورية تتيح للمستخدمين إنشاء عنوان بريد إلكتروني يمكن التخلص منه دون الحاجة إلى أي التزامات أو معلومات شخصية. الملامح الرئيسية لMail.tm: * الأمان: عنوان البريد الإلكتروني محمي بكلمة مرور تم إنشاؤها عشوائيًا، مما يوفر حاجزًا آمنًا ضد الوصول غير المصرح به والانتهاكات المحتملة. * الإعداد الفوري: يمكن للمستخدمين إنشاء عنوان بريد إلكتروني مؤقت على الفور، دون إضاعة الوقت في التسجيل أو ملء النماذج أو حل رموز التحقق. * التسليم السريع: تم تحسين الخدمة لتحقيق أقصى سرعة لتسليم الرسائل، مما يضمن التواصل السلس وفي الوقت المناسب. * الخصوصية: يتيح البريد المؤقت للمستخدمين التواصل دون تعريض عنوان بريدهم الإلكتروني الشخصي لتهديدات محتملة مثل البريد العشوائي أو الروبوتات أو محاولات التصيد الاحتيالي. * لا توجد التزامات: يمكن استخدام عنوان البريد الإلكتروني المؤقت دون أي التزامات أو مخاطر طويلة الأجل. يمكن للمستخدمين ببساطة تجاهل العنوان عندما لا يعودون بحاجة إليه. * ميزات إضافية: يقدم Mail.tm واجهة برمجة التطبيقات (API) لدمج خدمة البريد الإلكتروني المؤقتة في التطبيقات الأخرى، بالإضافة إلى مدير الخصوصية وقسم الأسئلة الشائعة للمستخدمين.

الموقع الإلكتروني: mail.tm

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