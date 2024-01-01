احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mail.tm على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Mail.tm هي خدمة بريد إلكتروني مؤقتة مجانية وآمنة وفورية تتيح للمستخدمين إنشاء عنوان بريد إلكتروني يمكن التخلص منه دون الحاجة إلى أي التزامات أو معلومات شخصية.
الملامح الرئيسية لMail.tm:
* الأمان: عنوان البريد الإلكتروني محمي بكلمة مرور تم إنشاؤها عشوائيًا، مما يوفر حاجزًا آمنًا ضد الوصول غير المصرح به والانتهاكات المحتملة.
* الإعداد الفوري: يمكن للمستخدمين إنشاء عنوان بريد إلكتروني مؤقت على الفور، دون إضاعة الوقت في التسجيل أو ملء النماذج أو حل رموز التحقق.
* التسليم السريع: تم تحسين الخدمة لتحقيق أقصى سرعة لتسليم الرسائل، مما يضمن التواصل السلس وفي الوقت المناسب.
* الخصوصية: يتيح البريد المؤقت للمستخدمين التواصل دون تعريض عنوان بريدهم الإلكتروني الشخصي لتهديدات محتملة مثل البريد العشوائي أو الروبوتات أو محاولات التصيد الاحتيالي.
* لا توجد التزامات: يمكن استخدام عنوان البريد الإلكتروني المؤقت دون أي التزامات أو مخاطر طويلة الأجل. يمكن للمستخدمين ببساطة تجاهل العنوان عندما لا يعودون بحاجة إليه.
* ميزات إضافية: يقدم Mail.tm واجهة برمجة التطبيقات (API) لدمج خدمة البريد الإلكتروني المؤقتة في التطبيقات الأخرى، بالإضافة إلى مدير الخصوصية وقسم الأسئلة الشائعة للمستخدمين.