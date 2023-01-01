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JS Paint

JS Paint

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الموقع الإلكتروني: jspaint.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JS Paint على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج MS Paint الكلاسيكي في المتصفح، مع ميزات إضافية

الموقع الإلكتروني: jspaint.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JS Paint. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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