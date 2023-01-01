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JotPro

JotPro

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الموقع الإلكتروني: jotpro.us

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JotPro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

JotPro، رفيقك الشخصي في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء حساب JotPro.me المجاني الخاص بك وابدأ في التدوين.

الموقع الإلكتروني: jotpro.us

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