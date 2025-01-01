بدائل - its learning

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom هو خدمة ويب مجانية من جوجل تسهل إنشاء وتوزيع وتصحيح الواجبات بين المعلمين والطلاب، مما يعزز التواصل والتعاون التعليمي.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace هو نظام شامل لإدارة التعلم يقدم تجارب تعليمية مخصصة للمدارس، التعليم العالي، والتدريب المهني عبر الإنترنت.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS هو نظام لإدارة التعلم يوفر أدوات لإنشاء المحتوى وإدارته، مع إمكانية تخصيص وميزات اجتماعية لتعزيز تجربة التعلم.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS هو نظام إدارة تعلم سحابي يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص قابلة للتخصيص.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المستخدمين من إنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة ضمن مواقع WordPress.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.

edunation

edunation

edu-nation.net

Edunation هو تطبيق تعليمي يجمع جميع احتياجات التعلم في منصة واحدة، ويوفر أدوات للتعلم المشترك وإدارة التعلم بأسلوب سهل وفعال.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 هو نظام شامل لإدارة التعليم، يساعد المؤسسات على تنظيم العمليات التعليمية وإدارة الدورات والتسجيل بنجاح.

WISE

WISE

wise.live

تطبيق وايز منصة لتعليم وتدريب عبر الإنترنت، يساعد في جدولة الدروس، توجيه التذكيرات وإصدار الفواتير، مع ميزات لإدارة المعلمين والتقارير.

OpenLearning

OpenLearning

openlearning.com

OpenLearning هو منصة تعليمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل التعلم عبر الإنترنت، وتمكن المعلمين والطلاب من إنشاء دورات تعليمية تفاعلية.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo هو منصة إدارة التعلم السحابية تمكّن المنظمات من تطوير وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بمرونة وسهولة.

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

تطبيق WeSchool هو منصة تعليمية تسهل إنشاء الدورات التعليمية وإدارتها، وتعزز من تفاعل المتعلمين من خلال ميزات تعليمية وتحليلية متقدمة.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

تطبيق Blackbaud هو نظام CRM يركز على دعم المنظمات غير الربحية في إدارة جمع التبرعات والأحداث والعضوية وإدارة المنح.

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

تطبيق Cypher Learning هو منصة لإدارة التعلم تدعم التعليم الشخصي والافتراضي، وتوفر أدوات لإدارة الموارد، والتعاون، وأتمتة المهام.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon هو نظام إدارة تعلم يتيح تقديم تجارب تعليمية مؤثرة للمؤسسات مع خيارات تخصيص متقدمة وأدوات إنشاء محتوى متعددة.

Otus

Otus

otus.com

OTUS هو تطبيق شامل لإدارة الأداء الطلابي يجمع بين نظام إدارة التعلم والتقييم وأدوات إدارة الفصل، مما يسهل الاستخدام للمعلمين والطلاب.

Qintil

Qintil

qintil.com

تطبيق كينتيل يسهل التوظيف وإدارة التعلم وتنظيم العمل للموظفين والوكالات، مما يمكن الفرق من التعلم وإدارة الورديات في أي وقت ومن أي مكان.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

ووزي IQ هو نظام إدارة تعلم يوفر فصول افتراضية ودورات عبر الإنترنت للمعلمين والمؤسسات، مع ميزات لتتبع الحضور والاختبارات.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara هو برنامج لإدارة الفصول الدراسية في المدارس، يساعد المعلمين على تنظيم ومراقبة تعلم الطلاب عبر تطبيقات Google.

Claned

Claned

claned.com

Claned هو نظام إدارة تعليم إلكتروني يدعم التعلم الذاتي التفاعلي ويقدم مسارات تعليمية مخصصة وأدوات متابعة لتقدم الطلاب.

DrivEd

DrivEd

drived.space

تطبيق DrivEd هو نظام إدارة تعليم يساعد على التعلم من خلال gamification والتفاعل الاجتماعي، لدعم المعلمين ومساعدة المتعلمين في تطوير مهاراتهم.

Teachfloor

Teachfloor

teachfloor.com

Teachfloor هو منصة تعليمية اجتماعية تدعم التعلم التفاعلي وتسهيل إنشاء الدورات، مما يعزز التعاون بين المتعلمين.

BrainCert

BrainCert

braincert.com

تطبيق BrainCert يوفر منصة تعليمية متكاملة لدعم التدريب الإلكتروني، يشمل إنشاء الدورات، الاختبارات، والفصول الدراسية الافتراضية.

JoomlaLMS

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomlaLMS هو نظام إدارة تعليمي يتيح إنشاء وإدارة الدورات التدريبية، وتتبع تقدم المستخدمين، وإدارة التقييمات، مع دعم تكامل التجارة الإلكترونية.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn هو تطبيق لإدارة التعلم يتيح تحديد دورات تدريبية وتتبع تقدم الموظفين، ويقدم موارد لتعزيز التعلم والتطوير.

Grido

Grido

grido.io

Grido هو نظام إدارة تعليمي يدعم المدارس والمعلمين والطلاب من خلال تحسين الكفاءة، وتعزيز التواصل، وتسهيل العمليات التعليمية.

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