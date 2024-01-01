Interactio هي منصة رائدة للحلول عن بعد تم استخدامها لتفسير ودفق أكثر من 42000 حدث منذ إطلاقها في عام 2014. وهي تجمع اليوم بين إعداد سهل التشغيل وبديهي مع وظيفة RSI المتقدمة (الترجمة الفورية عن بعد) ونظام المشاركة عن بعد. مع عدد غير محدود من اللغات وما يصل إلى 2000 مشارك في غرفة افتراضية، توفر Interactio حلاً آمنًا وعالي الجودة لأكثر من 2000 اجتماع عن بعد ومختلط كل شهر. باستخدام تقنية شبكات وسائط Dante، تتكامل Interactio مع البنية التحتية لمعدات المؤتمرات/الترجمة الفورية المحلية، مما يؤدي إلى ربط النظام الأساسي متعدد اللغات عن بعد بالأجهزة الموجودة في الموقع. في عام 2020، أصبح حل Interactio هو الخيار الأول للمؤسسات الأوروبية، حيث كان بمثابة جسر اتصال لمؤتمر التعهدات الدولي المنعقد في 4 مايو 2020 بعنوان "الاستجابة العالمية لفيروس كورونا". تعمل Interactio يوميًا كمنصة مشاركة متعددة اللغات لممثلي البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الهيئات الحكومية، مما يساعد على نمو الديمقراطية. وفي السنوات الخمس الماضية، أصبحت Interactio أيضًا شريكًا عالميًا رسميًا لـ TEDx وقدمت خدمات الترجمة الفورية في المؤتمرات التي عقدتها Microsoft، وAmazon، وGoogle، وMary Kay، وMastercard، وBayer Pharmaceuticals، وInternational Team for Implantology، وLush، وJ. P. Morgan، وScout24، داني جونسون وبريان تريسي وآخرون. يظل Interactio هو أفضل حل RSI في الصناعة مع درجة Trustpilot البالغة 4.8 وسجل 976000 من الحضور المدعومين في وقت واحد.

الموقع الإلكتروني: interactio.io

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