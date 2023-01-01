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Idealist

Idealist

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الموقع الإلكتروني: idealist.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Idealist على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المثالي: وظائف غير ربحية، والعمل التطوعي، وأكثر من ذلك يربط برنامج "المثالي" الملايين من المثاليين - الأشخاص الذين يريدون فعل الخير - بفرص العمل والتعاون في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: idealist.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Idealist. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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