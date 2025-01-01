بدائل - iClassPro

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro هو تطبيق يتيح لك البحث عن صالونات التجميل، المنتجعات الصحية، ومدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حجز المواعيد وقراءة المراجعات.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving هو تطبيق لإدارة الأعمال في مجال العافية واللياقة البدنية، يوفر أدوات لتنظيم الحجوزات والمدفوعات وتفاعل العملاء.
Glofox
glofox.com
Glofox هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية والاستوديوهات، يساعد في جدولة الفصول وإدارة العضويات وتتبع الحضور وأتمتة المدفوعات.
WeStrive
westrive.com
WeStrive هو برنامج تدريب شخصي يساعد المدربين في إدارة العملاء، بناء البرامج، تتبع التقدم، وإدارة التغذية والفواتير.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner هو برنامج شامل لإدارة الأعمال في مجال اللياقة البدنية، يوفر أدوات لإدارة الأعضاء والدفع والتسويق وتحسين تجربة الأعضاء.
Momence
momence.com
تطبيق مومينس يساعدك على إنشاء تجارب مخصصة للعملاء من خلال automatiser المهام اليدوية مثل الحجوزات وإدارة الأعضاء.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية، يساعد الأعضاء على جدولة الفصول والتواصل مع الموظفين ويعمل على تحسين تجربة اللياقة البدنية.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المستخدمين في تتبع أهدافهم، ومراقبة التقدم، والوصول إلى خطط تمارين مخصصة، وتعزيز التواصل الاجتماعي.
TeamUp
goteamup.com
تطبيق TeamUp يدير خدمات اللياقة البدنية، بما في ذلك الفصول الحية، عبر الإنترنت، والخدمات عند الطلب، لتحسين تجربة العملاء.
Fitune
fitune.io
تطبيق فيتون هو منصة لتسهيل إدارة الأعمال في اللياقة البدنية والعافية، حيث يمكن للعملاء حجز المواعيد والدفع عبر الإنترنت.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk هو برنامج لإدارة الصالات الرياضية يساعد في تنظيم العمليات الإدارية، مثل إدارة العضويات والفواتير، وتتبع الحضور وتسهيل الحجز.
Jackrabbit
jackrabbitclass.com
تطبيق JackRabbit يُستخدم لإدارة فصول رياضة الجمباز والرقص والسباحة والموسيقى ورعاية الأطفال، ويشمل ميزات التسجيل عبر الإنترنت وتتبع الحضور.
Omnify
getomnify.com
Omnify هو تطبيق سحابي لإدارة الحجوزات والجدولة، يدعم إدارة الموظفين والمدفوعات ويوفر أدوات للتسويق وإدارة العملاء. متاح على أجهزة Android و iOS.
FitBudd
fitbudd.com
فِت بُود هو تطبيق يساعد مدربي اللياقة البدنية على إنشاء تطبيقاتهم الخاصة، وتخصيص التمارين، خطط التغذية، وتتبع تقدم العملاء.
Trainin
trainin.com
تطبيق Trainin هو برنامج شامل لمؤسسات الرياضة، يتيح لهم إدارة الجداول والاتصال وتحسين الإدارة لفئات مثل التدريب الشخصي واليوغا.
Outcoach
outcoach.io
Outcoach هو برنامج إدارة الفصول الدراسية، يساعد المدارس الفنية والرياضية في جدولة الفصول، تتبع الحضور، وإنشاء الفواتير عبر منصة موحدة.
Hapana
hapana.com
تطبيق هابانا هو حل لإدارة أعمال اللياقة البدنية، يقدم أدوات لمساعده الاستوديوهات والأندية في النمو والإدارة والتفاعل مع الأعضاء.
Clubworx
clubworx.com
تطبيق Clubworx لإدارة اللياقة البدنية يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل تتبع الطلاب وإدارة الحضور والمدفوعات، مما يساعد المؤسسات على التركيز على التعليم.
Karmasoft
karmasoft.io
Karmasoft هو برنامج إدارة مخصص لاستوديوهات اليوغا ومراكز اللياقة البدنية، يدعم إدارة العضويات، الرواتب، التسويق، وحجز الدروس عبر الإنترنت.
fitDEGREE
fitdegree.com
تطبيق fitDEGREE يسهل التسجيل والدفع للفصول الرياضية، ويوفر إمكانية التواصل مع الأصدقاء، والحجز للخدمات الفردية، ومتابعة أخبار الاستوديو.
Pike13
pike13.com
Pike13 هو برنامج لإدارة الفصول والحجوزات للصالات الرياضية والمدارس، يساعد في جدولة الدروس ومعالجة المدفوعات ومعلومات العملاء.
LegitFit
legitfit.com
يعتبر LegitFit برنامجًا لإدارة صالات الألعاب الرياضية، يساعد في تنظيم الحجز والعضوية والمدفوعات بكفاءة، مما يسهل على محترفي اللياقة اليومية.
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