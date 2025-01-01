بدائل - iClassPro

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro هو تطبيق يتيح لك البحث عن صالونات التجميل، المنتجعات الصحية، ومدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حجز المواعيد وقراءة المراجعات.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving هو تطبيق لإدارة الأعمال في مجال العافية واللياقة البدنية، يوفر أدوات لتنظيم الحجوزات والمدفوعات وتفاعل العملاء.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية والاستوديوهات، يساعد في جدولة الفصول وإدارة العضويات وتتبع الحضور وأتمتة المدفوعات.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive هو برنامج تدريب شخصي يساعد المدربين في إدارة العملاء، بناء البرامج، تتبع التقدم، وإدارة التغذية والفواتير.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner هو برنامج شامل لإدارة الأعمال في مجال اللياقة البدنية، يوفر أدوات لإدارة الأعضاء والدفع والتسويق وتحسين تجربة الأعضاء.

Momence

Momence

momence.com

تطبيق مومينس يساعدك على إنشاء تجارب مخصصة للعملاء من خلال automatiser المهام اليدوية مثل الحجوزات وإدارة الأعضاء.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية، يساعد الأعضاء على جدولة الفصول والتواصل مع الموظفين ويعمل على تحسين تجربة اللياقة البدنية.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المستخدمين في تتبع أهدافهم، ومراقبة التقدم، والوصول إلى خطط تمارين مخصصة، وتعزيز التواصل الاجتماعي.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

تطبيق TeamUp يدير خدمات اللياقة البدنية، بما في ذلك الفصول الحية، عبر الإنترنت، والخدمات عند الطلب، لتحسين تجربة العملاء.

Fitune

Fitune

fitune.io

تطبيق فيتون هو منصة لتسهيل إدارة الأعمال في اللياقة البدنية والعافية، حيث يمكن للعملاء حجز المواعيد والدفع عبر الإنترنت.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk هو برنامج لإدارة الصالات الرياضية يساعد في تنظيم العمليات الإدارية، مثل إدارة العضويات والفواتير، وتتبع الحضور وتسهيل الحجز.

Jackrabbit

Jackrabbit

jackrabbitclass.com

تطبيق JackRabbit يُستخدم لإدارة فصول رياضة الجمباز والرقص والسباحة والموسيقى ورعاية الأطفال، ويشمل ميزات التسجيل عبر الإنترنت وتتبع الحضور.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify هو تطبيق سحابي لإدارة الحجوزات والجدولة، يدعم إدارة الموظفين والمدفوعات ويوفر أدوات للتسويق وإدارة العملاء. متاح على أجهزة Android و iOS.

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

فِت بُود هو تطبيق يساعد مدربي اللياقة البدنية على إنشاء تطبيقاتهم الخاصة، وتخصيص التمارين، خطط التغذية، وتتبع تقدم العملاء.

Trainin

Trainin

trainin.com

تطبيق Trainin هو برنامج شامل لمؤسسات الرياضة، يتيح لهم إدارة الجداول والاتصال وتحسين الإدارة لفئات مثل التدريب الشخصي واليوغا.

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach هو برنامج إدارة الفصول الدراسية، يساعد المدارس الفنية والرياضية في جدولة الفصول، تتبع الحضور، وإنشاء الفواتير عبر منصة موحدة.

Hapana

Hapana

hapana.com

تطبيق هابانا هو حل لإدارة أعمال اللياقة البدنية، يقدم أدوات لمساعده الاستوديوهات والأندية في النمو والإدارة والتفاعل مع الأعضاء.

Clubworx

Clubworx

clubworx.com

تطبيق Clubworx لإدارة اللياقة البدنية يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل تتبع الطلاب وإدارة الحضور والمدفوعات، مما يساعد المؤسسات على التركيز على التعليم.

Karmasoft

Karmasoft

karmasoft.io

Karmasoft هو برنامج إدارة مخصص لاستوديوهات اليوغا ومراكز اللياقة البدنية، يدعم إدارة العضويات، الرواتب، التسويق، وحجز الدروس عبر الإنترنت.

fitDEGREE

fitDEGREE

fitdegree.com

تطبيق fitDEGREE يسهل التسجيل والدفع للفصول الرياضية، ويوفر إمكانية التواصل مع الأصدقاء، والحجز للخدمات الفردية، ومتابعة أخبار الاستوديو.

Pike13

Pike13

pike13.com

Pike13 هو برنامج لإدارة الفصول والحجوزات للصالات الرياضية والمدارس، يساعد في جدولة الدروس ومعالجة المدفوعات ومعلومات العملاء.

LegitFit

LegitFit

legitfit.com

يعتبر LegitFit برنامجًا لإدارة صالات الألعاب الرياضية، يساعد في تنظيم الحجز والعضوية والمدفوعات بكفاءة، مما يسهل على محترفي اللياقة اليومية.

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