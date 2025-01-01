بدائل - Hybrid Analysis

VirusTotal

VirusTotal

virustotal.com

يتيح تطبيق VirusTotal تحليل الملفات وعناوين URL لتحديد البرامج الضارة، ومشاركة النتائج مع مجتمع الأمان الإلكتروني.

ANY.RUN

ANY.RUN

any.run

any.run هي خدمة تحليل البرمجيات الضارة السحابية، تتيح للمستخدمين تحليل الملفات والروابط المشبوهة في بيئة آمنة.

Threat Zone

Threat Zone

threat.zone

منطقة التهديد هي أداة تحليل تفاعلية آلية للبرمجيات الضارة، تساعد المستخدمين في كشف المخاطر وتقييمها وإدارتها.

DOCGuard

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard هو حل أمني للكشف عن وتحليل الوثائق الضارة، مع تحديثات سريعة دقيقة للحفاظ على أمان الأنظمة من التهديدات السيبرانية.

Coro

Coro

coro.net

Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.

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