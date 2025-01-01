بدائل - Hybrid Analysis

VirusTotal
virustotal.com
يتيح تطبيق VirusTotal تحليل الملفات وعناوين URL لتحديد البرامج الضارة، ومشاركة النتائج مع مجتمع الأمان الإلكتروني.
ANY.RUN
any.run
any.run هي خدمة تحليل البرمجيات الضارة السحابية، تتيح للمستخدمين تحليل الملفات والروابط المشبوهة في بيئة آمنة.
Threat Zone
threat.zone
منطقة التهديد هي أداة تحليل تفاعلية آلية للبرمجيات الضارة، تساعد المستخدمين في كشف المخاطر وتقييمها وإدارتها.
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard هو حل أمني للكشف عن وتحليل الوثائق الضارة، مع تحديثات سريعة دقيقة للحفاظ على أمان الأنظمة من التهديدات السيبرانية.
Coro
coro.net
Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.
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