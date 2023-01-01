تعمل أربطة الأحذية HICKIES No Tie على تحويل الأحذية إلى أحذية سهلة الارتداء حتى لا تضطر أبدًا إلى ربط حذائك الرياضي مرة أخرى. يمكن استخدام أربطة هيكيز على أي نوع من الأحذية تقريبًا.

الموقع الإلكتروني: hickies.com

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