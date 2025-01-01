بدائل - Happy Visitor

Verkada
verkada.com
تطبيق Verkada يدمج أنظمة الأمان مثل الكاميرات والتحكم في الوصول والإنذارات في منصة سحابية موحدة، مما يسهل إدارة الأمن والمراقبة عن بُعد.
Autonix
autonix.io
أوتونيكس هو مولد رموز QR ديناميكية قابلة للتتبع مع نظام إدارة الزوار، حيث يتيح للشركات إدارة أنشطة الزيارة بسهولة.
Skedda
skedda.com
تقدم Skedda منصة لإدارة المساحات المكتبية، تتيح حجز وتنظيم المكاتب والمرافق بشكل سهل وفعال، مع ميزات متكاملة وأتمتة عملية الحجز.
Securly
securly.com
تطبيق Securly هو أداة تصفية ومراقبة ويب لحماية الطلاب من المحتوى غير المناسب وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.
Robin
robinpowered.com
تطبيق Robin يدير المساحات المكتبية ويسهل حجز المكاتب والغرف مع توفير أدوات التحليل والأتمتة لتحسين الإنتاجية.
Envoy
envoy.com
تطبيق Envoy Workplace يدير مساحة العمل بشكل كامل من خلال حجز المكاتب وغرف الاجتماعات وإدارة التسليم وتحليل الإشغال. يوفر بيانات موحدة ودقيقة.
Kisi
getkisi.com
تطبيق Kisi هو نظام إدارة الوصول بدون مفتاح، يتيح للمستخدمين التحكم في حقوق الوصول، ومراقبة الأمان عن بُعد، ودعم مجموعة متنوعة من طرق الدخول.
OptiSigns
optisigns.com
OptiSigns هو برنامج لإدارة اللافتات الرقمية، يسمح للمستخدمين بعرض وتحديث المحتوى عبر شاشات متعددة بسهولة وبشكل مركزي.
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell هو تطبيق لإدارة الطوابير وحجز المواعيد يساعد الزوار في تنظيم زياراتهم دون الحاجة للانتظار الفعلي.
Swiftlane
swiftlane.com
Swiftlane هو تطبيق للتحكم في الوصول للمباني السكنية والتجارية، يوفر أنظمة اتصال داخلي متقدمة وخيارات وصول متعددة تشمل التعرف على الوجه.
Qminder
qminder.com
تطبيق Qminder يساعد المؤسسات في إدارة قائمة الانتظار وتحسين تجربة العملاء من خلال تسجيل الوصول الذاتي، وتتبع أوقات الانتظار، وتحليل الأداء.
Dibsido
dibsido.com
Dibsido هو تطبيق لإدارة حجوزات العمل يتيح للفرق المختلطة حجز المكاتب ومواقف السيارات وغرف الاجتماعات بسهولة. يتضمن تحليلات للاستخدام ويدعم تكامل الأدوات الشائعة.
The Receptionist
thereceptionist.com
تطبيق Receptionist for iPad يدير تسجيل الزوار وتخزين المعلومات وطباعة بطاقات التعريف، مع ميزات مثل التواصل عبر الرسائل والتحقق من الامتثال.
OfficeRnD
officernd.com
تطبيق OfficeRnD يساعد الشركات في إدارة المساحات العمل المشتركة بسلاسة، ويوفر أدوات لأتمتة الفواتير وإدارة الأعضاء والحجوزات.
Proxyclick
proxyclick.com
Proxyclick هو تطبيق لإدارة الزوار والموظفين والمتعاقدين، يوفر حلولًا مرنة لتسجيل الدخول والخروج مع ميزات أمان وخصوصية متقدمة.
Nibol
nibol.com
Nibol هو تطبيق لإدارة المكاتب وحجز المساحات العمل، يوفر للموظفين إمكانية العمل من مواقع مختلفة بمرونة وسهولة.
Zynq
zynq.io
Zynq هو نظام متكامل لإدارة المساحات المكتبية، يوفر حجوزات ذكية، إدارة الزوار، وتحليلات للاستخدام لتحسين الإنتاجية.
Matrix Booking
matrixbooking.com
تطبيق Matrix Booking يُساعد المؤسسات في إدارة الحجوزات بكفاءة لمكاتب العمل، وغرف الاجتماعات، والموارد القابلة للحجز.
HqO
hqo.com
تطبيق HqO يسهل الوصول إلى خدمات مكان العمل ويعزز التجربة في بيئات العمل، مما يساعد الموظفين على تحسين الإنتاجية والرفاهية.
UrSpayce
urspayce.com
تطبيق UrSpayce هو برنامج إدارة أماكن العمل يعتمد على السحابة، يساعد الشركات في إدارة أماكن العمل والقوى العاملة الهجينة.
Tactic
gettactic.com
تطبيق Tactic هو منصة لإدارة مكان العمل الهجين، تتيح تكامل سهل مع أدوات مثل Google وMicrosoft 365 وSlack وZoom.
AskCody
askcody.com
AskCody هو تطبيق لإدارة الاجتماعات وجدولة الموارد، يساعد في حجز الغرف والخدمات وتسجيل الزوار، ويزيد كفاءة الاجتماعات في المنظمات.
Kastle Systems
kastle.com
تطبيق Kastle Systems يوفر حلول تحكم في الوصول والأمان المدمجة للمباني السكنية والتجارية عبر بيانات اعتماد الهواتف المحمولة.
deskbird
deskbird.com
تطبيق deskbird يسهل حجز المكاتب وإدارة المساحات المكتبية، مما يسمح للموظفين بتنسيق جداولهم وحجز الموارد بسهولة عبر أجهزة متعددة.
Joan
getjoan.com
تطبيق جوان هو نظام شامل لإدارة أماكن العمل، يساعد في تحسين استخدام المساحات وزيادة إنتاجية الموظفين وتسهيل إدارة المكاتب.
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplace هو منصة SaaS تدير عمليات الحجز، إدارة الزوار، وتنسيق الغرف لتحسين تجربة الموظف والكفاءة في بيئة العمل.
Teamgo
teamgo.co
تيمغو هو تطبيق لإدارة الزوار يسهل تسجيل الوصول للزوار ويوفر ميزات مثل شارات الطباعة والتقارير، مما يعزز الأمان والكفاءة في المؤسسات.
Appspace
appspace.com
تطبيق Appspace يقدم أدوات إدارة المساحات والتواصل لمواقع العمل الهجينة، بما في ذلك حجز الغرف وإدارة الزوار واللافتات الرقمية.
Visitly
visitly.io
Visitly هو نظام سحابي لإدارة الزوار والمقاولين يتيح تسجيل الدخول بدون تلامس، تتبع الزوار، وإشعارات فورية للمضيفين. يعزز الأمان والكفاءة.
Archie
archieapp.co
Archie هو تطبيق لإدارة المكاتب والمساحات المشتركة، يوفر حجز الغرف والمكاتب، إدارة الزوار، وتحليلات المساحات، مع واجهة مستخدم سهلة وميزات متكاملة.
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