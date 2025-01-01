بدائل - Happy Visitor

Kisi

getkisi.com

تطبيق Kisi هو نظام إدارة الوصول بدون مفتاح، يتيح للمستخدمين التحكم في حقوق الوصول، ومراقبة الأمان عن بُعد، ودعم مجموعة متنوعة من طرق الدخول.