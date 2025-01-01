بدائل - Happy Visitor

Verkada

Verkada

verkada.com

تطبيق Verkada يدمج أنظمة الأمان مثل الكاميرات والتحكم في الوصول والإنذارات في منصة سحابية موحدة، مما يسهل إدارة الأمن والمراقبة عن بُعد.

Autonix

Autonix

autonix.io

أوتونيكس هو مولد رموز QR ديناميكية قابلة للتتبع مع نظام إدارة الزوار، حيث يتيح للشركات إدارة أنشطة الزيارة بسهولة.

Skedda

Skedda

skedda.com

تقدم Skedda منصة لإدارة المساحات المكتبية، تتيح حجز وتنظيم المكاتب والمرافق بشكل سهل وفعال، مع ميزات متكاملة وأتمتة عملية الحجز.

Securly

Securly

securly.com

تطبيق Securly هو أداة تصفية ومراقبة ويب لحماية الطلاب من المحتوى غير المناسب وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.

Robin

Robin

robinpowered.com

تطبيق Robin يدير المساحات المكتبية ويسهل حجز المكاتب والغرف مع توفير أدوات التحليل والأتمتة لتحسين الإنتاجية.

Envoy

Envoy

envoy.com

تطبيق Envoy Workplace يدير مساحة العمل بشكل كامل من خلال حجز المكاتب وغرف الاجتماعات وإدارة التسليم وتحليل الإشغال. يوفر بيانات موحدة ودقيقة.

Kisi

Kisi

getkisi.com

تطبيق Kisi هو نظام إدارة الوصول بدون مفتاح، يتيح للمستخدمين التحكم في حقوق الوصول، ومراقبة الأمان عن بُعد، ودعم مجموعة متنوعة من طرق الدخول.

OptiSigns

OptiSigns

optisigns.com

OptiSigns هو برنامج لإدارة اللافتات الرقمية، يسمح للمستخدمين بعرض وتحديث المحتوى عبر شاشات متعددة بسهولة وبشكل مركزي.

WaitWell

WaitWell

waitwell.ca

WaitWell هو تطبيق لإدارة الطوابير وحجز المواعيد يساعد الزوار في تنظيم زياراتهم دون الحاجة للانتظار الفعلي.

Swiftlane

Swiftlane

swiftlane.com

Swiftlane هو تطبيق للتحكم في الوصول للمباني السكنية والتجارية، يوفر أنظمة اتصال داخلي متقدمة وخيارات وصول متعددة تشمل التعرف على الوجه.

Qminder

Qminder

qminder.com

تطبيق Qminder يساعد المؤسسات في إدارة قائمة الانتظار وتحسين تجربة العملاء من خلال تسجيل الوصول الذاتي، وتتبع أوقات الانتظار، وتحليل الأداء.

Dibsido

Dibsido

dibsido.com

Dibsido هو تطبيق لإدارة حجوزات العمل يتيح للفرق المختلطة حجز المكاتب ومواقف السيارات وغرف الاجتماعات بسهولة. يتضمن تحليلات للاستخدام ويدعم تكامل الأدوات الشائعة.

The Receptionist

The Receptionist

thereceptionist.com

تطبيق Receptionist for iPad يدير تسجيل الزوار وتخزين المعلومات وطباعة بطاقات التعريف، مع ميزات مثل التواصل عبر الرسائل والتحقق من الامتثال.

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

تطبيق OfficeRnD يساعد الشركات في إدارة المساحات العمل المشتركة بسلاسة، ويوفر أدوات لأتمتة الفواتير وإدارة الأعضاء والحجوزات.

Proxyclick

Proxyclick

proxyclick.com

Proxyclick هو تطبيق لإدارة الزوار والموظفين والمتعاقدين، يوفر حلولًا مرنة لتسجيل الدخول والخروج مع ميزات أمان وخصوصية متقدمة.

Nibol

Nibol

nibol.com

Nibol هو تطبيق لإدارة المكاتب وحجز المساحات العمل، يوفر للموظفين إمكانية العمل من مواقع مختلفة بمرونة وسهولة.

Zynq

Zynq

zynq.io

Zynq هو نظام متكامل لإدارة المساحات المكتبية، يوفر حجوزات ذكية، إدارة الزوار، وتحليلات للاستخدام لتحسين الإنتاجية.

Matrix Booking

Matrix Booking

matrixbooking.com

تطبيق Matrix Booking يُساعد المؤسسات في إدارة الحجوزات بكفاءة لمكاتب العمل، وغرف الاجتماعات، والموارد القابلة للحجز.

HqO

HqO

hqo.com

تطبيق HqO يسهل الوصول إلى خدمات مكان العمل ويعزز التجربة في بيئات العمل، مما يساعد الموظفين على تحسين الإنتاجية والرفاهية.

UrSpayce

UrSpayce

urspayce.com

تطبيق UrSpayce هو برنامج إدارة أماكن العمل يعتمد على السحابة، يساعد الشركات في إدارة أماكن العمل والقوى العاملة الهجينة.

Tactic

Tactic

gettactic.com

تطبيق Tactic هو منصة لإدارة مكان العمل الهجين، تتيح تكامل سهل مع أدوات مثل Google وMicrosoft 365 وSlack وZoom.

AskCody

AskCody

askcody.com

AskCody هو تطبيق لإدارة الاجتماعات وجدولة الموارد، يساعد في حجز الغرف والخدمات وتسجيل الزوار، ويزيد كفاءة الاجتماعات في المنظمات.

Kastle Systems

Kastle Systems

kastle.com

تطبيق Kastle Systems يوفر حلول تحكم في الوصول والأمان المدمجة للمباني السكنية والتجارية عبر بيانات اعتماد الهواتف المحمولة.

deskbird

deskbird

deskbird.com

تطبيق deskbird يسهل حجز المكاتب وإدارة المساحات المكتبية، مما يسمح للموظفين بتنسيق جداولهم وحجز الموارد بسهولة عبر أجهزة متعددة.

Joan

Joan

getjoan.com

تطبيق جوان هو نظام شامل لإدارة أماكن العمل، يساعد في تحسين استخدام المساحات وزيادة إنتاجية الموظفين وتسهيل إدارة المكاتب.

Eden Workplace

Eden Workplace

eden.io

Eden Workplace هو منصة SaaS تدير عمليات الحجز، إدارة الزوار، وتنسيق الغرف لتحسين تجربة الموظف والكفاءة في بيئة العمل.

Teamgo

Teamgo

teamgo.co

تيمغو هو تطبيق لإدارة الزوار يسهل تسجيل الوصول للزوار ويوفر ميزات مثل شارات الطباعة والتقارير، مما يعزز الأمان والكفاءة في المؤسسات.

Appspace

Appspace

appspace.com

تطبيق Appspace يقدم أدوات إدارة المساحات والتواصل لمواقع العمل الهجينة، بما في ذلك حجز الغرف وإدارة الزوار واللافتات الرقمية.

Visitly

Visitly

visitly.io

Visitly هو نظام سحابي لإدارة الزوار والمقاولين يتيح تسجيل الدخول بدون تلامس، تتبع الزوار، وإشعارات فورية للمضيفين. يعزز الأمان والكفاءة.

Archie

Archie

archieapp.co

Archie هو تطبيق لإدارة المكاتب والمساحات المشتركة، يوفر حجز الغرف والمكاتب، إدارة الزوار، وتحليلات المساحات، مع واجهة مستخدم سهلة وميزات متكاملة.

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