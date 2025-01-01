بدائل - GrowthMentor

BetterUp
betterup.com
BetterUp هو منصة تدعم النمو الشخصي والمهني من خلال أدوات التدريب المخصصة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري.
Valence
valence.co
فالنيس هو تطبيق يتيح للمديرين مراقبة صحة فرقهم والتفاعل عبر محادثات موجهة، مما يساعد في تحسين الأداء والتواصل داخل الفريق.
MicroMentor
micromentor.org
تقدم MicroMentor منصة تواصل بين الموجهين والأفراد الباحثين عن التوجيه، مما يسهل التوجيه الشخصي وحل المشكلات.
Torch
torch.io
تطبيق تورش هو منصة لتطوير الأفراد وفرق العمل، توفر برامج تدريب وإرشاد لتعزيز نجاح الأفراد والمنظمات.
Qooper
qooper.io
تساعد منصة Qooper الشركات في إدارة برامج الإرشاد والتدريب من خلال أدوات تخطيط، مطابقة، ورصد الفعاليات، لتعزيز تطوير الموظفين.
Bravely
workbravely.com
تطبيق بشجاعة يوفر تدريب جماعي وإرشاد فردي ودروس صغيرة رقمية لدعم تطوير المهارات وتحسين الأداء في بيئة العمل.
Mentorloop
mentorloop.com
MentorLoop هو تطبيق يتيح الروابط والإرشاد بين الأفراد من خلال إنشاء حلقات توجيه فردية أو جماعية، مع ميزات مثل الدردشة والجدولة.
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach هي منصة رقمية للمدربين والمستشارين لإدارة خدماتهم وتنظيم الجلسات والتواصل مع العملاء، مع أدوات لتتبع الأهداف وإدارة الفواتير.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub هو منصة لتطوير المواهب تقدم برامج تدريب مخصصة عبر الذكاء الاصطناعي، تربط الموظفين بمدربين معتمدين للتنمية المهنية.
Mentornity
mentornity.com
Mentornity هو تطبيق لتسهيل برامج التوجيه من خلال ربط الموجهين والمرشدين وتوفير أدوات لإدارة العلاقات والتواصل بينهم.
EZRA Coaching
helloezra.com
تطبيق EZRA Coaching يقدم تدريبًا مخصصًا للموظفين باستخدام تكنولوجيا مبتكرة لزيادة كفاءة الأداء ودعم التطوير المستمر.
Mentoring Complete
mentoringcomplete.com
تطبيق Mentoring Complete يجمع بين خبرة ثلاثين عامًا في التوجيه، ويتيح إنشاء برامج توجيه مرنة مع مطابقة دقيقة للأعضاء وتدريب متاح للمديرين، والمشرفين، والمستفيدين.
PushFar
pushfar.com
PushFar هو تطبيق لتسهيل التوجيه المهني، حيث يربط بين الموجهين والموجهين بناءً على ملفاتهم الشخصية لدعم التطور والنجاح المهني.
Mentorink
mentorink.com
مينتورينك هو تطبيق توجيه ذكي يمزج بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه التقليدي لدعم النمو الشخصي والمهني، مع إمكانية الوصول على مدار الساعة.
Growthspace
growthspace.com
تطبيق Growthspace يربط الموظفين بخبراء عالميين لتعزيز المهارات من خلال برامج تدريب شخصية موجهة. يدعم تنمية الأداء في المؤسسات.
Mentessa
mentessa.com
تطبيق Mentessa يسهّل التعلم التعاوني بين الموظفين الجدد والحاليين، ويعزز التواصل، ويعزز التنمية والرفاهية في مكان العمل.
TaskHuman
taskhuman.com
تطبيق TaskHuman يدعم تطوير الموظفين شخصياً ومهنياً من خلال جلسات تدريب فردية وجماعية، مما يعزز التفاعل مع المدربين وتحقيق الأهداف.
Insala
insala.com
تطبيق إنسالا يقدم حلولا شاملة للتوجيه المهني والدعم من خلال الاستشارة والتدريب وبرامج التوجيه، لمساعدة المؤسسات في تحقيق نتائج ملموسة.
Together Software
togetherplatform.com
تطبيق Together Software يوفر منصة للتوجيه تساعد الشركات الكبيرة على تطوير برامج توطين فعالة، مع ربط الموظفين بالموجهين المناسبين.
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