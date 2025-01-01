بدائل - GrowthMentor

Mentoring Complete

mentoringcomplete.com

تطبيق Mentoring Complete يجمع بين خبرة ثلاثين عامًا في التوجيه، ويتيح إنشاء برامج توجيه مرنة مع مطابقة دقيقة للأعضاء وتدريب متاح للمديرين، والمشرفين، والمستفيدين.