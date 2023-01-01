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Grape Messenger

Grape Messenger

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: chatgrape.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Grape Messenger على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكن استضافة برنامج المراسلة الأكثر مرونة في أي مكان ودمجه في برنامجك.

الموقع الإلكتروني: chatgrape.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Grape Messenger. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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