بدائل - TeamUp

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.

Everfit

Everfit

everfit.io

Everfit هو تطبيق يتيح للمدربين إنشاء ومتابعة برامج التدريب للعملاء، مع ميزات لتتبع التغذية والتواصل داخل التطبيق.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro هو تطبيق يتيح لك البحث عن صالونات التجميل، المنتجعات الصحية، ومدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حجز المواعيد وقراءة المراجعات.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving هو تطبيق لإدارة الأعمال في مجال العافية واللياقة البدنية، يوفر أدوات لتنظيم الحجوزات والمدفوعات وتفاعل العملاء.

Trainerize.me

Trainerize.me

trainerize.me

Trainerize.me هو تطبيق يربط المدربين بعملائهم، يقدم خدمات تدريب مخصصة ويتتبع تقدمهم، ويشمل ميزات تتعلق بالتغذية وتخطيط الوجبات.

TrueCoach

TrueCoach

truecoach.co

تطبيق TrueCoach يتيح للمدربين الشخصيين إنشاء ومشاركة خطط تمرين مخصصة، والتواصل مع العملاء، وتتبع تقدمهم بشكل فعال.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

تطبيق Mindbody Business يساعد شركات اللياقة والعافية في إدارة الحجوزات والعمليات والتفاعل مع العملاء بكفاءة من خلال مجموعة أدوات شاملة.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify هو برنامج إدارة شامل للصالات الرياضية يساعد على جدولة الأنشطة، تتبع الحضور، إدارة الأعضاء، وتحسين كفاءة العمليات.

Fitr

Fitr

fitr.training

تطبيق FITr هو منصة تدريب شخصية تتيح للمدربين توزيع خدمات التدريب عبر الإنترنت وإدارة العملاء بكفاءة.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية والاستوديوهات، يساعد في جدولة الفصول وإدارة العضويات وتتبع الحضور وأتمتة المدفوعات.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive هو برنامج تدريب شخصي يساعد المدربين في إدارة العملاء، بناء البرامج، تتبع التقدم، وإدارة التغذية والفواتير.

SugarWOD

SugarWOD

sugarwod.com

تطبيق SugarWOD يساعد الرياضيين والمدربين في التخطيط وتتبع التدريبات، والمشاركة الاجتماعية ضمن مجتمع اللياقة البدنية.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner هو برنامج شامل لإدارة الأعمال في مجال اللياقة البدنية، يوفر أدوات لإدارة الأعضاء والدفع والتسويق وتحسين تجربة الأعضاء.

Hevy Coach

Hevy Coach

hevycoach.com

Hevy Coach هو تطبيق لتخطيط وتسجيل التدريبات، يتيح للمدربين إنشاء برامج مخصصة وتتبع تقدم اللاعبين بطريقة منظمة.

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress هو نظام متكامل لإدارة الصالات الرياضية، يساعد في إدارة الفصول، المدفوعات، الحضور، والعلاقات مع الأعضاء بسهولة.

My PT Hub

My PT Hub

mypthub.net

My PT Hub هو تطبيق يساعد المدربين الشخصيين وأخصائيي التغذية في إدارة التقدم، وتخطيط التدريبات، وتتبع التغذية بشكل فعال.

Open Black Belt

Open Black Belt

openblackbelt.com

برنامج ويب لإدارة الطلاب والفصول، تتبع الحضور وترقية الرتب. متاح عبر الإنترنت ويساعد في إدارة المدارس والصالات الرياضية. تجربة مجانية لمدة 30 يومًا.

Eversports

Eversports

eversports.de

تطبيق Eversports هو سوق عبر الإنترنت للأنشطة الرياضية، يتيح للمستخدمين البحث وحجز ودفع الفصول الرياضية بسهولة عبر الهاتف الذكي.

Momence

Momence

momence.com

تطبيق مومينس يساعدك على إنشاء تجارب مخصصة للعملاء من خلال automatiser المهام اليدوية مثل الحجوزات وإدارة الأعضاء.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية، يساعد الأعضاء على جدولة الفصول والتواصل مع الموظفين ويعمل على تحسين تجربة اللياقة البدنية.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT هو منصة تدريب تساعد فرق المدربين على إدارة برامج تطوير الرياضيين، من الخطط التدريبية إلى مراقبة الأداء والتواصل مع الرياضيين.

Hubfit

Hubfit

hubfit.io

هوبفيت هو تطبيق شامل يساعد المدربين الشخصيين على إدارة عملائهم بسهولة، من خلال إنشاء خطط التمارين والتغذية وتتبع تقدمهم من واجهة واحدة.

Octiv

Octiv

octivfitness.com

تطبيق Octiv هو منصة سحابية لإدارة الصالات الرياضية، توفر ميزات مثل إدارة الأعضاء، جدولة الفصول، والفوترة.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المستخدمين في تتبع أهدافهم، ومراقبة التقدم، والوصول إلى خطط تمارين مخصصة، وتعزيز التواصل الاجتماعي.

Fitune

Fitune

fitune.io

تطبيق فيتون هو منصة لتسهيل إدارة الأعمال في اللياقة البدنية والعافية، حيث يمكن للعملاء حجز المواعيد والدفع عبر الإنترنت.

Hexfit

Hexfit

myhexfit.com

Hexfit تطبيق لتتبع وتحليل أهداف الصحة واللياقة، يدعم المدربين والمهنيين لتقديم خطط تدريب وتغذية مخصصة للعملاء.

WodUp

WodUp

wodup.com

WodUp هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المدربين في إدارة التدريبات وتتبع تقدم الأعضاء مع ميزات لتخصيص الخطط والتفاعل مع المستخدمين.

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster هو نظام شامل لإدارة صالات الألعاب الرياضية، يوفر أدوات للتحكم في الوصول، التواصل مع الأعضاء، وتحليل البيانات، مما يسهل الإدارة والتفاعل.

iClassPro

iClassPro

iclasspro.com

iClassPro هو تطبيق لإدارة الفصول الدراسية للجمباز والرياضات الأخرى، يوفر أدوات لإدارة الحصص والدروس الخاصة والمناسبات والتواصل مع العملاء.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk هو برنامج لإدارة الصالات الرياضية يساعد في تنظيم العمليات الإدارية، مثل إدارة العضويات والفواتير، وتتبع الحضور وتسهيل الحجز.

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