بدائل - TeamUp

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.
Everfit
everfit.io
Everfit هو تطبيق يتيح للمدربين إنشاء ومتابعة برامج التدريب للعملاء، مع ميزات لتتبع التغذية والتواصل داخل التطبيق.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro هو تطبيق يتيح لك البحث عن صالونات التجميل، المنتجعات الصحية، ومدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حجز المواعيد وقراءة المراجعات.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving هو تطبيق لإدارة الأعمال في مجال العافية واللياقة البدنية، يوفر أدوات لتنظيم الحجوزات والمدفوعات وتفاعل العملاء.
Trainerize.me
trainerize.me
Trainerize.me هو تطبيق يربط المدربين بعملائهم، يقدم خدمات تدريب مخصصة ويتتبع تقدمهم، ويشمل ميزات تتعلق بالتغذية وتخطيط الوجبات.
TrueCoach
truecoach.co
تطبيق TrueCoach يتيح للمدربين الشخصيين إنشاء ومشاركة خطط تمرين مخصصة، والتواصل مع العملاء، وتتبع تقدمهم بشكل فعال.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
تطبيق Mindbody Business يساعد شركات اللياقة والعافية في إدارة الحجوزات والعمليات والتفاعل مع العملاء بكفاءة من خلال مجموعة أدوات شاملة.
Wodify
wodify.com
Wodify هو برنامج إدارة شامل للصالات الرياضية يساعد على جدولة الأنشطة، تتبع الحضور، إدارة الأعضاء، وتحسين كفاءة العمليات.
Fitr
fitr.training
تطبيق FITr هو منصة تدريب شخصية تتيح للمدربين توزيع خدمات التدريب عبر الإنترنت وإدارة العملاء بكفاءة.
Glofox
glofox.com
Glofox هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية والاستوديوهات، يساعد في جدولة الفصول وإدارة العضويات وتتبع الحضور وأتمتة المدفوعات.
WeStrive
westrive.com
WeStrive هو برنامج تدريب شخصي يساعد المدربين في إدارة العملاء، بناء البرامج، تتبع التقدم، وإدارة التغذية والفواتير.
SugarWOD
sugarwod.com
تطبيق SugarWOD يساعد الرياضيين والمدربين في التخطيط وتتبع التدريبات، والمشاركة الاجتماعية ضمن مجتمع اللياقة البدنية.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner هو برنامج شامل لإدارة الأعمال في مجال اللياقة البدنية، يوفر أدوات لإدارة الأعضاء والدفع والتسويق وتحسين تجربة الأعضاء.
Hevy Coach
hevycoach.com
Hevy Coach هو تطبيق لتخطيط وتسجيل التدريبات، يتيح للمدربين إنشاء برامج مخصصة وتتبع تقدم اللاعبين بطريقة منظمة.
PushPress
pushpress.com
PushPress هو نظام متكامل لإدارة الصالات الرياضية، يساعد في إدارة الفصول، المدفوعات، الحضور، والعلاقات مع الأعضاء بسهولة.
My PT Hub
mypthub.net
My PT Hub هو تطبيق يساعد المدربين الشخصيين وأخصائيي التغذية في إدارة التقدم، وتخطيط التدريبات، وتتبع التغذية بشكل فعال.
Open Black Belt
openblackbelt.com
برنامج ويب لإدارة الطلاب والفصول، تتبع الحضور وترقية الرتب. متاح عبر الإنترنت ويساعد في إدارة المدارس والصالات الرياضية. تجربة مجانية لمدة 30 يومًا.
Eversports
eversports.de
تطبيق Eversports هو سوق عبر الإنترنت للأنشطة الرياضية، يتيح للمستخدمين البحث وحجز ودفع الفصول الرياضية بسهولة عبر الهاتف الذكي.
Momence
momence.com
تطبيق مومينس يساعدك على إنشاء تجارب مخصصة للعملاء من خلال automatiser المهام اليدوية مثل الحجوزات وإدارة الأعضاء.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية، يساعد الأعضاء على جدولة الفصول والتواصل مع الموظفين ويعمل على تحسين تجربة اللياقة البدنية.
RYPT
rypt.app
RYPT هو منصة تدريب تساعد فرق المدربين على إدارة برامج تطوير الرياضيين، من الخطط التدريبية إلى مراقبة الأداء والتواصل مع الرياضيين.
Hubfit
hubfit.io
هوبفيت هو تطبيق شامل يساعد المدربين الشخصيين على إدارة عملائهم بسهولة، من خلال إنشاء خطط التمارين والتغذية وتتبع تقدمهم من واجهة واحدة.
Octiv
octivfitness.com
تطبيق Octiv هو منصة سحابية لإدارة الصالات الرياضية، توفر ميزات مثل إدارة الأعضاء، جدولة الفصول، والفوترة.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المستخدمين في تتبع أهدافهم، ومراقبة التقدم، والوصول إلى خطط تمارين مخصصة، وتعزيز التواصل الاجتماعي.
Fitune
fitune.io
تطبيق فيتون هو منصة لتسهيل إدارة الأعمال في اللياقة البدنية والعافية، حيث يمكن للعملاء حجز المواعيد والدفع عبر الإنترنت.
Hexfit
myhexfit.com
Hexfit تطبيق لتتبع وتحليل أهداف الصحة واللياقة، يدعم المدربين والمهنيين لتقديم خطط تدريب وتغذية مخصصة للعملاء.
WodUp
wodup.com
WodUp هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المدربين في إدارة التدريبات وتتبع تقدم الأعضاء مع ميزات لتخصيص الخطط والتفاعل مع المستخدمين.
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster هو نظام شامل لإدارة صالات الألعاب الرياضية، يوفر أدوات للتحكم في الوصول، التواصل مع الأعضاء، وتحليل البيانات، مما يسهل الإدارة والتفاعل.
iClassPro
iclasspro.com
iClassPro هو تطبيق لإدارة الفصول الدراسية للجمباز والرياضات الأخرى، يوفر أدوات لإدارة الحصص والدروس الخاصة والمناسبات والتواصل مع العملاء.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk هو برنامج لإدارة الصالات الرياضية يساعد في تنظيم العمليات الإدارية، مثل إدارة العضويات والفواتير، وتتبع الحضور وتسهيل الحجز.
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