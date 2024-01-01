بدائل - GoCardless

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer هي شركة خدمات مالية أمريكية توفر تحويل الأموال عبر الإنترنت وخدمات الدفع الرقمية وتوفر للعملاء رأس المال العامل.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

Skrill

Skrill

skrill.com

إجراء عمليات دفع وتحويلات مالية دولية سريعة وآمنة. من المراهنة والتداول إلى التسوق والألعاب، يجعل Skrill إدارة أموالك أمرًا بسيطًا.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

بوابة الدفع عبر الإنترنت للهند مع واجهة برمجة التطبيقات الأفضل في فئتها وإجراءات التكامل والأمان القوي ولوحة التحكم القوية

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.

Neteller

Neteller

neteller.com

قم بالتسجيل للحصول على حساب NETELLER مجاني للحصول على طريقة أسرع وأكثر أمانًا لإرسال الأموال واستلامها عبر الإنترنت. اكتشف محفظتنا الإلكترونية الحائزة على جوائز اليوم.

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

Chargebee هو برنامج فوترة الاشتراك الرائد الذي يعمل على تشغيل الفواتير المتكررة الشاملة وإدارة الاشتراكات والفواتير التلقائية لأكثر من 2000 شركة SaaS.

Mollie

Mollie

mollie.com

ابدأ في تنمية أعمالك باستخدام Mollie Payments: ✓ قبول المدفوعات خلال 15 دقيقة ✓ التسعير الصادق ✓ جميع طرق الدفع الرائدة. احصل على أموالك الآن »

Xendit

Xendit

xendit.co

قبول وإرسال المدفوعات بسهولة. Xendit هي بوابة دفع رائدة في إندونيسيا والفلبين وجنوب شرق آسيا. من خلال عملية تكامل واحدة، يمكنك تمكين شركتك من قبول المدفوعات في إندونيسيا والفلبين. بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الإلكترونية والتحويل المصرفي والمزيد.

WePay

WePay

wepay.com

WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.

Adapty

Adapty

adapty.io

خدمة الكل في واحد للاشتراكات داخل التطبيق. قم بتطوير التطبيقات وتحسينها وتنميتها باستخدام دعم iOS وAndroid وReact Native وFlutter وUnity والويب.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

يمكنك زيادة عائد الاستثمار وتحويل مؤسستك مع المزود الأول والمفضل الوحيد لـ AICPA لبرامج المحاسبة والإدارة المالية للشركات من أي حجم.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

قم بتسجيل الدخول إلى حساب PaySimple الخاص بك. ليس لديك حساب؟ قم بالتسجيل لبدء قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وأتمتة إعداد الفواتير والفواتير، وإنشاء قاعدة بيانات آمنة للعملاء.

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt by GoDaddy: حل الدفع الشامل من Omnicommerce. Poynt عبارة عن منصة للتجارة المتصلة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والتطبيقات، مما يمكّن التجار من خلال التكنولوجيا لتحويل أعمالهم.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

المدفوعات للهند الرقمية. الطريقة الأسرع والأسهل لتحصيل المدفوعات وتسديد الدفعات للشركات المتنامية

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

يساعد موقع Checkout.com أعمالك على تقديم المزيد من طرق الدفع والعملات لمزيد من العملاء. بطاقة الائتمان وبوابة الدفع البديلة الأفضل في فئتها.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.

Younium

Younium

younium.com

Younium عبارة عن منصة شاملة لإدارة أعمال الاشتراك القابلة للتطوير. ويشمل إدارة الاشتراك، وفواتير الاشتراك، والمدفوعات، والبيانات المالية، ولوحات معلومات الاشتراك لشركات B2B.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla هي شركة تجارة إلكترونية في الولايات المتحدة فقط توفر نظام دفع عبر الإنترنت وشبكة دفع عبر الهاتف المحمول.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.

Paddle

Paddle

paddle.com

مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.

Recurly

Recurly

recurly.com

يوفر Recurly إدارة فواتير الاشتراك على مستوى المؤسسات لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم.

RevenueCat

RevenueCat

revenuecat.com

الاشتراكات داخل التطبيق أصبحت سهلة. يسهّل RevenueCat تنفيذ الاشتراكات داخل التطبيق وإدارتها، وتحليل بيانات العملاء، وزيادة الإيرادات المتكررة على أنظمة iOS، وAndroid، والويب.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge عبارة عن مجموعة من أدوات تحصيل المدفوعات التي تعمل مباشرة داخل الأنظمة التي يستخدمها عملك بالفعل.

Regpack

Regpack

regpack.com

تسجيل وشحن وإدارة عملائك. Regpack هو حل تأهيلي يسمح للمؤسسات بالتسجيل وتحصيل رسوم مقابل خدماتها عبر الإنترنت.

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

مدفوعات بنكية خالية من المتاعب. طريقة أسهل وأكثر أمانا للدفع. قم بإجراء أو تلقي المدفوعات عبر الإنترنت مباشرة من حسابك المصرفي. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى البنك الذي تتعامل معه من موقع/تطبيق التاجر في لمح البصر. لا يوجد تطبيق للتنزيل، ولا إدخالات يدوية، ولا يوجد حساب لإنشاءه.

Qonversion

Qonversion

qonversion.io

منصة بيانات الاشتراك لشركات الهاتف المحمول أولاً. البنية التحتية للاشتراك عبر الأنظمة الأساسية، واختبار أ/ب، وتحليلات الإيرادات، وأتمتة المشاركة، وعمليات التكامل، كلها في مكان واحد لتنمية تطبيقك بشكل أسرع.

Adyen

Adyen

adyen.com

المدفوعات والبيانات والإدارة المالية الشاملة في حل واحد. تعرف على منصة التكنولوجيا المالية التي تساعدك على تحقيق طموحاتك بشكل أسرع.

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