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GNOME Extensions

GNOME Extensions

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: gnome.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GNOME Extensions على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ملحقات جنوم

الموقع الإلكتروني: gnome.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GNOME Extensions. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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