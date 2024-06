احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Glasses Gone على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تعتبر Glasses Gone أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتنقيح الصور الشخصية، مع التركيز بشكل خاص على إزالة النظارات أو النظارات من وجه الشخص المراد تصويره. ومن خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، تعد الأداة بإزالة النظارات بسرعة وكفاءة في دقائق معدودة. لتحقيق أفضل النتائج، يُنصح المستخدمون بتحميل صور شخصية حيث ينظر الأشخاص إلى الأمام مباشرة، لأن ذلك سيعزز دقة عملية إزالة النظارات. يوصى أيضًا باختيار الصور التي تكون ألوان الإطار فيها بسيطة ومحددة جيدًا للحصول على أداء أفضل. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن الإطارات الواضحة أو المنقوشة قد لا تسفر عن نتائج مرضية. توفر الأداة خيار اقتصاص مربع الشكل، مما يسمح للمستخدمين بضبط مربع الاقتصاص وتحريكه بعد تحميل صورهم لضمان أن تكون النتيجة النهائية بتنسيق مربع. بالإضافة إلى ذلك، لإزالة النظارات، تدعي شركة Glasses Gone أنها تقدم ضمان استعادة الأموال إذا وجد المستخدمون أن المخرجات غير مرضية. لمزيد من تحسين جودة الصور المنقحة، تقترح الأداة استخدام أدوات مجانية تكميلية، مثل Clipdrop، لتنظيف أي آثار متبقية.Glasses Gone هي خدمة تقدمها GLASSES.GONE وتخضع لشروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بها. .

الموقع الإلكتروني: glassesgone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Glasses Gone. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.