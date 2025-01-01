بدائل - getswift

Route4Me

Route4Me

route4me.com

تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack هو برنامج لإدارة التوصيل يوفر تتبعًا في الوقت الحقيقي وإثبات تسليم وتحسين المسارات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

تطبيق Transvirtual يقدم حلاً سحابياً لإدارة اللوجستيات، متضمناً تخطيط الأحمال وتحسين الطرق وتتبع التسليم.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse هو تطبيق لتقاسم الموقع يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم بشكل مؤقت وآمن مع الآخرين عبر روابط خلوية، مما يتيح التحكم الكامل في الخصوصية.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.

Routific

Routific

routific.com

Routific تطبيق لتخطيط وتحسين طرق التسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.

FarEye

FarEye

fareye.com

تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD هو تطبيق لإدارة توصيل الطلبات، يقدم ميزات لتحسين مسارات التوصيل، توليد ملصقات الشحن، وإخطار العملاء، مع دعم التقارير والتحليلات.

GoShare

GoShare

goshare.co

GoShare هي منصة لوجستية تربط بين مالكي الشاحنات والشركات لتقديم خدمات التوصيل عند الطلب.

DispatchTrack

DispatchTrack

dispatchtrack.com

DispatchTrack هي أداة لإدارة تسليم اللوجستيات في آخر ميل مع تحسين التوجيه وتقديم خدمات توصيل ذات العناية الخاصة.

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Beetrack هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين إدارة عمليات التوصيل من خلال التخطيط الذكي للطرق والتتبع في الوقت الحقيقي.

project44

project44

project44.com

Project44 هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يوفر تتبعًا للشحن في الوقت الحقيقي ويعزز الكفاءة التشغيلية عبر بيانات دقيقة ودمج مع أنظمة النقل.

Nash

Nash

usenash.com

تُتيح تطبيق ناش للفرق التشغيلية تحسين وإدارة لوجستيات التسليم النهائية بفعالية، مع خيارات للتكامل وإدارة أساطيل النقل وتوزيع المهام.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

تقدم HyperTrack أدوات لأتمتة الوظائف والقوى العاملة عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يعزز من كفاءة العمليات ودقة تنفيذ المهام.

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

تطبيق DelivApp يُستخدم لإدارة أوامر التسليم بسهولة، مما يساعد في تخصيص المهام ومتابعة التقدم وتنسيق العمليات اللوجستية.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp هو نظام إدارة خدمات ميدانية يساعد الشركات في تحسين إدارة العمليات مثل تحسين الطرق، وتخصيص تطبيقات العمال، وإعداد التقارير.

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt هو تطبيق لإدارة الخدمات اللوجستية يساعد الشركات في تحسين سلسلة التوريد من خلال التخزين، الشحن، وتسليم الطلبات بكفاءة وموثوقية.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة خدمات التوصيل والنقل للشركات الكبرى، مع ميزات تتعلق بالتتبع وإدارة العمليات اللوجستية.

Radaro

Radaro

radaro.com.au

رادارو هو منصة تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات لتحسين توصيل الطلبات. يتيح تتبع الشحنات من المتجر إلى باب العميل ويقدم رؤى حقيقية حول الخدمة.

RouteManager

RouteManager

route-manager.com

Routemanager هو برنامج لتخطيط وتحسين المسار يساعد الشركات في إدارة التسليم بكفاءة، وتقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery هو تطبيق لإدارة عمليات التوصيل وتحسين طرق الشحن، يتيح تخصيص أوقات التسليم للمنتجات ويوفر تجربة واضحة للعملاء.

Deliforce

Deliforce

deliforce.io

DeLiforce هو تطبيق لإدارة التوصيل، يسهل تتبع الطلبات وتنسيق المهام بين السائقين والشركات لضمان تسليم فعال وفي الوقت المحدد.

NetworkON

NetworkON

networkon.io

NetworkON هو تطبيق لإدارة التوصيل والخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يوفر أدوات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.

Scurri

Scurri

scurri.com

Scurri هو برنامج لإدارة التسليم يساعد تجار التجزئة في تحسين عمليات الشحن والتسليم عبر منصة متكاملة تتضمن خيارات شحن متعددة وتتبع الشحنات.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

تطبيق Locate2u يساعد الشركات في تحسين إدارة التوصيل من خلال تتبع الوقت الحقيقي، تحسين المسارات، وإثبات التسليم.

GSMtasks

GSMtasks

gsmtasks.com

تطبيق GSMtasks يساعد الشركات في إدارة أسطول السائقين والفنيين وتحسين طرق التشغيل، مما يعزز كفاءة العمل وتجربة العملاء.

Ufleet

Ufleet

ufleet.io

Ufleet هو تطبيق لإدارة الأسطول يتيح تتبع المركبات وتحسين routes وكفاءة التسليم، مع أدوات لتحليل البيانات وإدارة الصيانة.

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