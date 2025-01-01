بدائل - FormX.ai

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

Camscanner هو تطبيق يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية مسح المستندات ضوئيًا وتحويلها إلى ملفات PDF أو JPG، مع ميزات لإدارة المستندات والتعاون.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

تطبيق Mathpix Snip يتيح تحويل الصور وملفات PDF إلى تنسيقات مثل LaTeX وDOCX وMarkdown، مما يسهل إدارة المواد البحثية.

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة البحث من خلال تسهيل التعامل مع وثائق PDF، وتحليل محتواها، وإدارة المهام.

IBM

IBM

ibm.com

تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

الأتمتة في أي مكان هو تطبيق لأتمتة عمليات الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وRPA، يساعد المؤسسات في تحسين الكفاءة والإنتاجية.

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI هي أداة لتحليل المستندات تدعم التفاعل الديناميكي مع مستندات PDF، وتسمح بطرح أسئلة مباشرة للحصول على إجابات دقيقة في الوقت الفعلي.

OCR

OCR

ocr.best

تطبيق OCR يقوم بتحويل الصور والمستندات إلى نص قابل للتعديل بدقة عالية باستخدام تقنية التعرف على الأحرف الضوئية.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

تطبيق تحويل الصورة إلى نص يقوم باستخراج النصوص من الصور بدقة، مع دعم لعدة لغات وأشكال صور، مما يسهل معالجة المستندات والملاحظات.

Docparser

Docparser

docparser.com

Docparser هي أداة لاستخراج البيانات من المستندات أوتوماتيكياً، تدعم أنواع متنوعة مثل PDF، Word، والصور، وتساعد الشركات في تحسين سير العمل.

V7

V7

v7labs.com

V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath هو برنامج لأتمتة العمليات التجارية، يمكن المستخدمين من أتمتة المهام المتكررة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام.

SparkReceipt

SparkReceipt

sparkreceipt.com

تطبيق SparkReceipt لإدارة المستندات المالية مثل الفواتير والإيصالات، يسهل تتبع النفقات وإعداد الضرائب للأفراد والشركات الصغيرة.

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Nanonets هي خدمة معالجة المستندات الذكية تستخدم تقنية التعرف على الأحرف البصرية (OCR) لأتمتة استخراج البيانات من المستندات المختلفة.

Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

Base64.ai منصة للذكاء الاصطناعي تستخرج النصوص والبيانات من جميع أنواع المستندات بدقة وسرعة، مما يتيح تكاملها مع أنظمة العملاء.

ElectroNeek

ElectroNeek

electroneek.com

ElectroNeek هي منصة لأتمتة العمليات التجارية، تساعد الشركات في تحسين الكفاءة من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام.

JPG to WORD

JPG to WORD

jpgtoword.net

تطبيق JPG to Word يقوم بتحويل الصور المحتوية على نص إلى مستندات Word قابلة للتحرير بدقة باستخدام تقنية التعرف على الأحرف البصرية.

Robility

Robility

sutherlandglobal.com

روبيلتي هو منصة ذكية مؤتمتة ذاتيًا تدعم أتمتة جميع العمليات التجارية بكفاءة وبتكلفة منخفضة، مع خيارات نشر متعددة.

Sensible

Sensible

sensible.so

Sensible هو منصة للمطورين لاستخراج البيانات الهيكلية من الوثائق مثل نماذج الأعمال بصيغة PDF، مما يدعم ميزات أتمتة الوثائق.

ProcessMaker

ProcessMaker

processmaker.com

ProcessMaker هو تطبيق لأتمتة سير العمل، يساعد المؤسسات في تصميم وتنفيذ وإدارة العمليات التجارية بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.

ApprovalMax

ApprovalMax

approvalmax.com

ApprovalMax هو تطبيق يمكّن الشركات من أتمتة سير عمليات الموافقة المالية، بما في ذلك الفواتير وأوامر الشراء، مع تكامل مع أنظمة المحاسبة المعروفة.

Card Scanner

Card Scanner

cardscanner.co

تطبيق Card Scanner يستخدم تقنية OCR لمسح وإدارة بطاقات العمل، مما يسهل استخراج المعلومات وتنظيم جهات الاتصال بشكل رقمي.

Image to Text

Image to Text

imagetotext.info

تطبيق تحويل الصورة إلى نص يستخرج نصوص من الصور باستخدام تقنية التعرف على الأحرف البصرية (OCR) ويدعم لغات متعددة.

Scale AI

Scale AI

scale.com

تطبيق Scale AI يتيح تطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيانات عالية الجودة وتقييم النماذج في مختلف المجالات.

Parseur

Parseur

parseur.com

Parseur هو برنامج لأتمتة إدخال البيانات، يقوم باستخراج المعلومات من المستندات مثل البريد الإلكتروني وPDFs ويسهل التعامل مع البيانات في الوقت الفعلي.

Handwriting OCR

Handwriting OCR

handwritingocr.com

تطبيق تحويل المستندات المكتوبة بخط اليد إلى نص رقمي باستخدام تقنية التعرف على الأحرف البصري، مما يسهل البحث والتحرير.

Redactable

Redactable

redactable.com

Redactable هي أداة سحابية لتنقيح المستندات، تستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة المعلومات الحساسة من ملفات PDF وغيرها، مما يضمن حماية البيانات والامتثال.

OCR Gateway

OCR Gateway

ocrgateway.com

تطبيق بوابة OCR automates معالجة المستندات باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الأحرف لاستخراج البيانات وتنظيمها.

fileAI

fileAI

file.ai

fileAI يوفر حلول أتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات غير المنظمة من أي نوع ملف وتحويلها إلى أنظمة مثل Xero وSAP بدون تدخل يدوي.

DocuClipper

DocuClipper

docuclipper.com

DocuClipper هو تطبيق لتحويل البيانات المالية تلقائيًا من كشوف الحسابات إلى Excel وCSV وQBO، مما يسهل إدخال البيانات بدون عمل يدوي.

Dynamsoft

Dynamsoft

dynamsoft.com

تقدم Dynamsoft أدوات تطوير برمجيات لتكامل مسح الباركود والتقاط الوثائق في التطبيقات على الويب وسطح المكتب والمحمول.

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