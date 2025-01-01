بدائل - FormX.ai

CamScanner
camscanner.com
Camscanner هو تطبيق يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية مسح المستندات ضوئيًا وتحويلها إلى ملفات PDF أو JPG، مع ميزات لإدارة المستندات والتعاون.
Mathpix Snip
mathpix.com
تطبيق Mathpix Snip يتيح تحويل الصور وملفات PDF إلى تنسيقات مثل LaTeX وDOCX وMarkdown، مما يسهل إدارة المواد البحثية.
OpenRead
openread.academy
OpenRead هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة البحث من خلال تسهيل التعامل مع وثائق PDF، وتحليل محتواها، وإدارة المهام.
IBM
ibm.com
تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
الأتمتة في أي مكان هو تطبيق لأتمتة عمليات الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وRPA، يساعد المؤسسات في تحسين الكفاءة والإنتاجية.
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI هي أداة لتحليل المستندات تدعم التفاعل الديناميكي مع مستندات PDF، وتسمح بطرح أسئلة مباشرة للحصول على إجابات دقيقة في الوقت الفعلي.
OCR
ocr.best
تطبيق OCR يقوم بتحويل الصور والمستندات إلى نص قابل للتعديل بدقة عالية باستخدام تقنية التعرف على الأحرف الضوئية.
Picture to Text
picturetotext.info
تطبيق تحويل الصورة إلى نص يقوم باستخراج النصوص من الصور بدقة، مع دعم لعدة لغات وأشكال صور، مما يسهل معالجة المستندات والملاحظات.
Docparser
docparser.com
Docparser هي أداة لاستخراج البيانات من المستندات أوتوماتيكياً، تدعم أنواع متنوعة مثل PDF، Word، والصور، وتساعد الشركات في تحسين سير العمل.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.
UiPath
uipath.com
UiPath هو برنامج لأتمتة العمليات التجارية، يمكن المستخدمين من أتمتة المهام المتكررة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام.
SparkReceipt
sparkreceipt.com
تطبيق SparkReceipt لإدارة المستندات المالية مثل الفواتير والإيصالات، يسهل تتبع النفقات وإعداد الضرائب للأفراد والشركات الصغيرة.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets هي خدمة معالجة المستندات الذكية تستخدم تقنية التعرف على الأحرف البصرية (OCR) لأتمتة استخراج البيانات من المستندات المختلفة.
Base64.ai
base64.ai
Base64.ai منصة للذكاء الاصطناعي تستخرج النصوص والبيانات من جميع أنواع المستندات بدقة وسرعة، مما يتيح تكاملها مع أنظمة العملاء.
ElectroNeek
electroneek.com
ElectroNeek هي منصة لأتمتة العمليات التجارية، تساعد الشركات في تحسين الكفاءة من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام.
JPG to WORD
jpgtoword.net
تطبيق JPG to Word يقوم بتحويل الصور المحتوية على نص إلى مستندات Word قابلة للتحرير بدقة باستخدام تقنية التعرف على الأحرف البصرية.
Robility
sutherlandglobal.com
روبيلتي هو منصة ذكية مؤتمتة ذاتيًا تدعم أتمتة جميع العمليات التجارية بكفاءة وبتكلفة منخفضة، مع خيارات نشر متعددة.
Sensible
sensible.so
Sensible هو منصة للمطورين لاستخراج البيانات الهيكلية من الوثائق مثل نماذج الأعمال بصيغة PDF، مما يدعم ميزات أتمتة الوثائق.
ProcessMaker
processmaker.com
ProcessMaker هو تطبيق لأتمتة سير العمل، يساعد المؤسسات في تصميم وتنفيذ وإدارة العمليات التجارية بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.
ApprovalMax
approvalmax.com
ApprovalMax هو تطبيق يمكّن الشركات من أتمتة سير عمليات الموافقة المالية، بما في ذلك الفواتير وأوامر الشراء، مع تكامل مع أنظمة المحاسبة المعروفة.
Card Scanner
cardscanner.co
تطبيق Card Scanner يستخدم تقنية OCR لمسح وإدارة بطاقات العمل، مما يسهل استخراج المعلومات وتنظيم جهات الاتصال بشكل رقمي.
Image to Text
imagetotext.info
تطبيق تحويل الصورة إلى نص يستخرج نصوص من الصور باستخدام تقنية التعرف على الأحرف البصرية (OCR) ويدعم لغات متعددة.
Scale AI
scale.com
تطبيق Scale AI يتيح تطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيانات عالية الجودة وتقييم النماذج في مختلف المجالات.
Parseur
parseur.com
Parseur هو برنامج لأتمتة إدخال البيانات، يقوم باستخراج المعلومات من المستندات مثل البريد الإلكتروني وPDFs ويسهل التعامل مع البيانات في الوقت الفعلي.
Handwriting OCR
handwritingocr.com
تطبيق تحويل المستندات المكتوبة بخط اليد إلى نص رقمي باستخدام تقنية التعرف على الأحرف البصري، مما يسهل البحث والتحرير.
Redactable
redactable.com
Redactable هي أداة سحابية لتنقيح المستندات، تستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة المعلومات الحساسة من ملفات PDF وغيرها، مما يضمن حماية البيانات والامتثال.
OCR Gateway
ocrgateway.com
تطبيق بوابة OCR automates معالجة المستندات باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الأحرف لاستخراج البيانات وتنظيمها.
fileAI
file.ai
fileAI يوفر حلول أتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات غير المنظمة من أي نوع ملف وتحويلها إلى أنظمة مثل Xero وSAP بدون تدخل يدوي.
DocuClipper
docuclipper.com
DocuClipper هو تطبيق لتحويل البيانات المالية تلقائيًا من كشوف الحسابات إلى Excel وCSV وQBO، مما يسهل إدخال البيانات بدون عمل يدوي.
Dynamsoft
dynamsoft.com
تقدم Dynamsoft أدوات تطوير برمجيات لتكامل مسح الباركود والتقاط الوثائق في التطبيقات على الويب وسطح المكتب والمحمول.
© 2025 WebCatalog, Inc.