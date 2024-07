احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من For the Wall على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

For the Wall عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء مطبوعات فنية فريدة وشخصية. تستفيد الخدمة من تقنيات التعلم الآلي المتقدمة لإنشاء مجموعة واسعة من الأساليب الفنية. يتوفر للمستخدمين خيار إنشاء قطع فنية من الصفر بمرونة كبيرة في أحجام تتراوح من A4 إلى A2. تمتد إمكانات الذكاء الاصطناعي للمنصة أيضًا إلى إنشاء مطبوعات فنية متنوعة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التجريدية، والأنيمي، والآرت ديكو، والرسومات، والألوان المائية، والفن المفاهيمي، والتكعيبية، والسايبربانك، والتعبيرية، والكتابة على الجدران، والتوضيح، والحد الأدنى، وفن البوب، والمخدر، الرجعية والسريالية. بمجرد قيام المستخدمين بإنشاء قطعتهم الفريدة، توفر For the Wall خدمة الشحن في جميع أنحاء العالم، مما يضمن وصول المطبوعات بسرعة وفي حالة ممتازة. هناك أيضًا خيار لتأطير الفن الذي تم إنشاؤه بمجموعة متنوعة من الأنماط والألوان المتاحة. توفر For the Wall ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، مما يضمن الرضا عن كل طلب.

الموقع الإلكتروني: forthewall.art

