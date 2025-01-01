بدائل - Fluenz

Duolingo

Duolingo

duolingo.com

Duolingo هو تطبيق لممارسة تعلم اللغات، يوفر دورات تفاعلية وجولات تعليمية لأكثر من 40 لغة، ويعتمد على نموذج الاشتراك المجاني.

Babbel

Babbel

babbel.com

Babbel هو تطبيق لتعلم اللغات يقدم دروسًا منظمة تركز على المحادثة وتطبيقات عملية، متاح على الأجهزة المحمولة والإنترنت.

Busuu

Busuu

busuu.com

Busuu هو تطبيق لتعليم اللغات، يتيح للمستخدمين تعلم 13 لغة من خلال دورات منظمة، مع ممارسة القراءة، الكتابة، الاستماع، والمحادثة.

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

تطبيق Rosetta Stone يساعد المستخدمين على تعلم لغات جديدة من خلال طرق غامرة وتفاعلية، مع دروس ودعم تفاعلي في 25 لغة.

Preply

Preply

preply.com

تقدم تطبيق Preply دروسًا فردية عبر الإنترنت مع معلمين محترفين في لغات متعددة، مما يتيح للموظفين تحسين مهاراتهم اللغوية وفق احتياجاتهم.

Memrise

Memrise

memrise.com

تطبيق Memrise يساعد المستخدمين على تعلم لغات متعددة عبر دروس تفاعلية، وتحسين المهارات اللغوية من خلال استراتيجيات التعلم الفعالة.

ELSA Speech Analyzer

ELSA Speech Analyzer

speechanalyzer.elsaspeak.com

محلل الكلام ELSA يساعد في تحسين مهارات اللغة الإنجليزية من خلال توفير تعليقات تفصيلية حول النطق والقواعد والمفردات. يدعم التطبيق التعلم الذاتي في مختلف المواضيع.

TalkPal

TalkPal

talkpal.ai

TalkPal هو تطبيق لتعلم اللغات يستخدم الذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين التحدث أو الكتابة حول مواضيع متعددة بـ57 لغة مع ملاحظات فورية.

LingoDeer

LingoDeer

lingodeer.com

تطبيق Lingodeer يساعد المستخدمين في تعلم لغات متعددة من خلال دروس منظمة وتمارين تفاعلية، مع دعم للمبتدئين والمتقدمين.

Mondly

Mondly

mondly.com

موندلي من بيرسون هو منصة لتعليم اللغات موجهة للشركات، تعلم 41 لغة مع التركيز على تحسين مهارات التواصل باللغة الإنجليزية.

italki

italki

italki.com

italki هو تطبيق لتعلم أكثر من 150 لغة من خلال دروس فردية مع معلمين محترفين وتبادل لغوي مع مستخدمين آخرين.

Drops

Drops

languagedrops.com

Drops هو تطبيق لتعلم اللغة يركز على بناء المفردات بأسلوب ممتع وسريع، مع دروس قصيرة تناسب الجداول المزدحمة.

Lingvist

Lingvist

lingvist.com

تطبيق Lingvist يخصص تجربة تعلم اللغات بناءً على ذاكرتك، مع التركيز على المفردات الأكثر أهمية وطرق تفاعل تفاعلية لتحسين التعلم.

Pimsleur

Pimsleur

pimsleur.com

Pimsleur هو تطبيق لتعلم اللغات يركز على تطوير مهارات المحادثة عبر دروس صوتية تفاعلية، مما يساعد المستخدمين على تحسين النطق وفهم اللغة.

Mango Languages

Mango Languages

mangolanguages.com

تطبيق Mango Languages يتيح لمستخدميه تعلم أكثر من 70 لغة من خلال دروس تفاعلية تركز على المهارات اللغوية الأساسية.

AlfaPTE

AlfaPTE

alfapte.com

تطبيق AlfaPTE يوفر أدوات تدريب شاملة لمساعدة المستخدمين في الاستعداد لاختبار PTE من خلال اختبارات وهمية وتحليل أداء مفصل.

Lingoda

Lingoda

lingoda.com

Lingoda تطبيق لتعلم اللغات عبر الإنترنت، يقدم دروسًا حية في الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية بخيارات لمجموعات صغيرة أو فصول خاصة.

LanGeek

LanGeek

langeek.co

Langeek هو تطبيق لتعلم اللغة الإنجليزية باستخدام أدوات ذكية مثل المراجعة الشخصية والاختبارات، ويدعم متعلمين من خمس لغات مختلفة.

Chatterbug

Chatterbug

chatterbug.com

تطبيق Chatterbug يوفر دروس لغة فردية عبر الإنترنت للموظفين بفعالية وسرعة، مع أدوات دراسة ذاتية تتكيف مع كل متعلم.

Hack Chinese

Hack Chinese

hackchinese.com

Hack Chinese هو تطبيق ويب يساعد الطلاب في دراسة اللغة الصينية بفعالية من خلال استخدام خوارزميات تعلم مثبتة.

EnglishCentral

EnglishCentral

englishcentral.com

تطبيق EnglishCentral يساعد المستخدمين على تعلم الإنجليزية من خلال فيديوهات تعليمية، تمارين تفاعلية، وتقييم النطق.

Voxy

Voxy

voxy.com

Voxy هو تطبيق لتعليم اللغة الإنجليزية يقدم موارد تفاعلية وشخصية لتحسين مهارات اللغة من خلال التجارب التعليمية المتنوعة.

SpeechSuper

SpeechSuper

speechsuper.com

تطبيق SpeechSuper يتيح تقييم النطق باستخدام تقنيات التعلم العميق، ويقدم تقييمات مغلقة ومفتوحة لثماني لغات مختلفة.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame هي منصة تعليم إلكتروني توفر مكتبة شاملة من الدورات التدريبية لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفيها وتحسين برامج التعلم.

Rocket Languages

Rocket Languages

rocketlanguages.com

تطبيق Rocket Languages يساعد المستخدمين في تعلم أكثر من 15 لغة من خلال دروس صوتية وتفاعلية وتقنيات التعرف على الصوت لتحسين النطق.

Speexx

Speexx

speexx.com

تطبيق Speexx يوفر تدريبات لغوية وبزنس مخصصة في بيئات العمل الرقمية، مع دعم لعدة لغات وتكامل سلس مع أدوات العمل المختلفة.

LiveXP

LiveXP

livexp.com

تطبيق LiveXP هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تربط بين متعلمين من جميع أنحاء العالم ومعلمين ملهمين لتعلم لغات مختلفة.

Languagehood

Languagehood

languagehood.com

تقدم تطبيق Languagehood برامج تدريب مخصصة لتعزيز مهارات اللغة والتواصل للمهنيين في مختلف الصناعات.

Lingolette

Lingolette

lingolette.com

Lingolette هو تطبيق لتعليم اللغات يستخدم الذكاء الاصطناعي ويوفر تجارب تعلم تفاعلية ومخصصة لتعزيز المهارات اللغوية.

Verbling

Verbling

verbling.com

Verbling هو تطبيق لتعلم اللغات يربط المتعلمين بمعلمين من جميع أنحاء العالم عبر مكالمات الفيديو لتطوير المهارات اللغوية.

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