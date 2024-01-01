Flowmonk عبارة عن مجموعة من أدوات Webflow بدون تعليمات برمجية والتي تساعدك على إنشاء مواقع Webflow أفضل. من خلال عقلية Webflow الأولى، نقوم ببناء أدوات لمصممي ومطوري Webflow لإنشاء مواقع Webflow أكثر ذكاءً وديناميكية. استمتع بتجربة المزامنة في الوقت الفعلي بين Webflow وAirtable مع Flowmonk. حافظ على تحديث قاعدة Airtable الخاصة بك بسلاسة أثناء النشر على Webflow، ولاحظ التحديثات الفورية على موقع Webflow الخاص بك عند إضافة سجلات جديدة في Airtable. من خلال ميزة التكوين التلقائي لـ Airtable، يمكنك الإعداد بسرعة والبدء في استخدام Flowmonk خلال دقائق. يعمل مكون Airtable التلقائي الخاص بنا على تبسيط عملية الإعداد عن طريق إنشاء قاعدة Airtable الخاصة بك تلقائيًا وفقًا لهيكل Webflow CMS الخاص بك. هل لديك بالفعل قاعدة Airtable موجودة؟ لا مشكلة! يجعل التعيين الذكي عملية الإعداد سهلة من خلال مطابقة الحقول وتعيينها تلقائيًا بأسماء متطابقة.

الموقع الإلكتروني: flowmonk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flowmonk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.