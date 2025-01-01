بدائل - FAX.PLUS

GoTo

GoTo

goto.com

تطبيق GoTo يوفر أدوات لمؤتمرات الفيديو والتعاون عن بُعد، بالإضافة إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات بأسلوب شامل وآمن.

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend هي منصة اتصالات تساعد الشركات على إرسال واستقبال الرسائل عبر SMS والبريد الإلكتروني والصوت والفيديو من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

eFax

eFax

efax.com

تطبيق eFax يتيح لمستخدميه إرسال واستقبال الفاكسات عبر الإنترنت من أي جهاز متنقل أو كمبيوتر بسهولة وأمان.

Genius Fax

Genius Fax

geniusfax.com

جينياس فاكس تطبيق يتيح إرسال واستقبال الفاكسات رقميًا باستخدام الهواتف المحمولة، مع واجهة سهلة وآمنة وخدمات دفع مرنة.

iFax

iFax

ifaxapp.com

iFax هو تطبيق فاكس آمن يتيح إرسال واستقبال الفاكسات رقميًا على مختلف الأجهزة، مع دعم تشفير البيانات وتوافق مع القوانين لحماية المعلومات.

Notifyre

Notifyre

notifyre.com

تطبيق Notifyre يوفر حلول آمنة للرسائل القصيرة والفاكس، مع إمكانية الدمج وإرسال الفاكسات عبر البريد الإلكتروني وتقديم تقارير مفصلة.

CocoFax

CocoFax

cocofax.com

CocoFax هي خدمة فاكس رقمية آمنة متوافقة مع HIPAA، تسمح بإرسال واستقبال الفاكس من أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر والهواتف الذكية.

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