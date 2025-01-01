بدائل - FAX.PLUS

GoTo
goto.com
تطبيق GoTo يوفر أدوات لمؤتمرات الفيديو والتعاون عن بُعد، بالإضافة إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات بأسلوب شامل وآمن.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend هي منصة اتصالات تساعد الشركات على إرسال واستقبال الرسائل عبر SMS والبريد الإلكتروني والصوت والفيديو من خلال واجهة سهلة الاستخدام.
eFax
efax.com
تطبيق eFax يتيح لمستخدميه إرسال واستقبال الفاكسات عبر الإنترنت من أي جهاز متنقل أو كمبيوتر بسهولة وأمان.
Genius Fax
geniusfax.com
جينياس فاكس تطبيق يتيح إرسال واستقبال الفاكسات رقميًا باستخدام الهواتف المحمولة، مع واجهة سهلة وآمنة وخدمات دفع مرنة.
iFax
ifaxapp.com
iFax هو تطبيق فاكس آمن يتيح إرسال واستقبال الفاكسات رقميًا على مختلف الأجهزة، مع دعم تشفير البيانات وتوافق مع القوانين لحماية المعلومات.
Notifyre
notifyre.com
تطبيق Notifyre يوفر حلول آمنة للرسائل القصيرة والفاكس، مع إمكانية الدمج وإرسال الفاكسات عبر البريد الإلكتروني وتقديم تقارير مفصلة.
CocoFax
cocofax.com
CocoFax هي خدمة فاكس رقمية آمنة متوافقة مع HIPAA، تسمح بإرسال واستقبال الفاكس من أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر والهواتف الذكية.
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