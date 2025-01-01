بدائل - Factor

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.

Jiga

Jiga

jiga.io

تطبيق Jiga يسهل عملية الحصول على قطع التصنيع من خلال التواصل المباشر مع الموردين وتبسيط عروض الأسعار والطلبات.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.

Trucker Tools

Trucker Tools

truckertools.com

تطبيق Trucker Tools يوفر أدوات رقمية للمواصلات، تشمل تتبع الشحنات، مطابقة الشحنات، ولوح تحميل خاص لتعزيز علاقات الناقلين وزيادة الكفاءة.

FarEye

FarEye

fareye.com

تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet هي منصة لوجستية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح تتبع الشحنات وتحسين إدارة سلسلة التوريد عبر وسائط نقل متعددة.

OneChain

OneChain

onechain-tms.com

تطبيق OneChain هو نظام إدارة نقل متطور يُستخدم لإدارة اللوجستيات الدولية، مع تتبع فوري ومقارنة فواتير وتقرير شامل.

Trademo

Trademo

trademo.com

Trademo هو تطبيق يقدم رؤى في بيانات التجارة العالمية، ويساعد الشركات على تحليل سلاسل التوريد والتسويق والبحث عن فرص الاستيراد والتصدير.

Inspectorio

Inspectorio

inspectorio.com

تطبيق Inspectorio يدير عمليات التفتيش ويتعقبها بكفاءة في الوقت الفعلي، مما يعزز مراقبة الجودة ويقلل من المخاطر التشغيلية.

RailState

RailState

railstate.com

RailState هو تطبيق يوفر بيانات في الوقت الحقيقي حول ظروف شبكة السكك الحديدية، مما يسمح للمستخدمين بتحليل الأداء وتتبع العمليات بكفاءة.

project44

project44

project44.com

Project44 هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يوفر تتبعًا للشحن في الوقت الحقيقي ويعزز الكفاءة التشغيلية عبر بيانات دقيقة ودمج مع أنظمة النقل.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يتيح تتبع الإنتاج والموردين والبيانات الحية، مما يسهل كفاءة العمليات ويقلل التكاليف.

Shippeo

Shippeo

shippeo.com

تستخدم Shippeo لتوفير تتبع مباشر لعمليات النقل في سلاسل التوريد، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقديم خدمات عملاء متميزة.

Roambee

Roambee

roambee.com

تطبيق Roambee يوفر تتبعًا في الوقت الفعلي لسلاسل التوريد، مع تحسين كفاءة الشحن وضمان تسليم آمن وفي الوقت المحدد.

Tive

Tive

tive.com

تطبيق Tive يتيح تتبع الشحنات في الوقت الحقيقي ومراقبة ظروفها، مما يساعد الشركات في إدارة سلاسل التوريد بفعالية.

Sedex

Sedex

sedex.com

تطبيق SEDEX يسهل إدارة سلاسل التوريد من خلال مراقبة البيانات وتحليلها، مما يساعد الشركات على تحسين الامتثال والاستدامة وتعزيز الشفافية.

Terminal49

Terminal49

terminal49.com

Terminal49 هو تطبيق لإدارة اللوجستيات يتيح تتبع حاويات الشحن بسهولة ويعزز الرؤية وإدارة العمليات اللوجستية في الوقت الحقيقي.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk هو تطبيق لوجستي يساعد شركات التجارة الإلكترونية في إدارة التخزين والشحن بكفاءة، مع تقنيات لتسهيل الطلبات والمخزون.

Visiwise

Visiwise

visiwise.co

Visiwise هو تطبيق يدير وتتبع الشحنات لقطاع الأعمال B2B، يوفر رؤية في الوقت الفعلي، تنبيهات، وتحليلات أداء سلسلة التوريد.

Shipsgo

Shipsgo

shipsgo.com

تطبيق شipsgo هو منصة لتتبع الحاويات، تمكّن المستخدمين من متابعة الشحنات في الوقت الفعلي وتلقي تحديثات حول حالة الشحنات من carriers مختلفين.

OneRail

OneRail

onerail.com

OneRail هو تطبيق يوفر حلاً شاملاً لإدارة عمليات التحميل والتسليم، مع ربط السائقين وتقديم بيانات في الوقت الفعلي لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

It's here

It's here

itshere.com

تطبيق It's Here Delivery يوفر منصة شاملة لإدارة سلسلة التوريد، مع تحسين عمليات التخزين والتوصيل للأنشطة التجارية.

Shypple

Shypple

shypple.com

شيببلي هو تطبيق رقمي لتسهيل تجربة الشحن، يوفر أدوات لتنظيم عمليات اللوجستيات والتجارة وتحسين إدارة سلاسل التوريد.

Shipeezi

Shipeezi

shipeezi.com

Shipeezi هو تطبيق يقدم أدوات برمجية لقطاع النقل، متضمنًا إدارة شاملة للحركات، تحديثات لحظية، وإمكانية تكامل مع الأنظمة الحالية.

Quloi

Quloi

quloi.com

يقدم تطبيق Quloi حلاً لرؤية سلسلة الإمداد يساعد الشركات المصنعة والموزعين على تحسين أداء سلسلة الإمداد من الطلبات حتى التسليم النهائي.

BuyCo

BuyCo

buyco.co

تطبيق BuyCo هو منصة لإدارة شحن الحاويات تساعد المصدرين والمستوردين على تنظيم شحناتهم بشكل فعال من خلال التعاون بين جميع المشاركين.

Flowls

Flowls

flowls.com

Flowls هو منصة متكاملة لإدارة اللوجستيات في التجارة الخارجية، تجمع البيانات والتواصل، وتوفر مزايا تتعلق بتتبع الحاويات والشحن والجمارك.

Sifted

Sifted

sifted.com

تطبيق Sifted يوفر حلول برمجية لتحليل البيانات وتحسين عمليات الشحن للشركات، مما يمكنها من إدارة تكاليف الشحن والتفاوض على العقود بفعالية.

Owlery

Owlery

owlery.ai

تطبيق Owlery يساعد فرق سلسلة الإمداد على العمل بسرعة وموثوقية، مع تقليل تكاليف البضائع وتحسين مواعيد التسليم.

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