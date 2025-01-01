بدائل - Factor

Trimble Connect
connect.trimble.com
تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
Jiga
jiga.io
تطبيق Jiga يسهل عملية الحصول على قطع التصنيع من خلال التواصل المباشر مع الموردين وتبسيط عروض الأسعار والطلبات.
Transporeon
transporeon.com
تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.
Trucker Tools
truckertools.com
تطبيق Trucker Tools يوفر أدوات رقمية للمواصلات، تشمل تتبع الشحنات، مطابقة الشحنات، ولوح تحميل خاص لتعزيز علاقات الناقلين وزيادة الكفاءة.
FarEye
fareye.com
تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.
GoComet
gocomet.com
GoComet هي منصة لوجستية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح تتبع الشحنات وتحسين إدارة سلسلة التوريد عبر وسائط نقل متعددة.
OneChain
onechain-tms.com
تطبيق OneChain هو نظام إدارة نقل متطور يُستخدم لإدارة اللوجستيات الدولية، مع تتبع فوري ومقارنة فواتير وتقرير شامل.
Trademo
trademo.com
Trademo هو تطبيق يقدم رؤى في بيانات التجارة العالمية، ويساعد الشركات على تحليل سلاسل التوريد والتسويق والبحث عن فرص الاستيراد والتصدير.
Inspectorio
inspectorio.com
تطبيق Inspectorio يدير عمليات التفتيش ويتعقبها بكفاءة في الوقت الفعلي، مما يعزز مراقبة الجودة ويقلل من المخاطر التشغيلية.
RailState
railstate.com
RailState هو تطبيق يوفر بيانات في الوقت الحقيقي حول ظروف شبكة السكك الحديدية، مما يسمح للمستخدمين بتحليل الأداء وتتبع العمليات بكفاءة.
project44
project44.com
Project44 هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يوفر تتبعًا للشحن في الوقت الحقيقي ويعزز الكفاءة التشغيلية عبر بيانات دقيقة ودمج مع أنظمة النقل.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يتيح تتبع الإنتاج والموردين والبيانات الحية، مما يسهل كفاءة العمليات ويقلل التكاليف.
Shippeo
shippeo.com
تستخدم Shippeo لتوفير تتبع مباشر لعمليات النقل في سلاسل التوريد، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقديم خدمات عملاء متميزة.
Roambee
roambee.com
تطبيق Roambee يوفر تتبعًا في الوقت الفعلي لسلاسل التوريد، مع تحسين كفاءة الشحن وضمان تسليم آمن وفي الوقت المحدد.
Tive
tive.com
تطبيق Tive يتيح تتبع الشحنات في الوقت الحقيقي ومراقبة ظروفها، مما يساعد الشركات في إدارة سلاسل التوريد بفعالية.
Sedex
sedex.com
تطبيق SEDEX يسهل إدارة سلاسل التوريد من خلال مراقبة البيانات وتحليلها، مما يساعد الشركات على تحسين الامتثال والاستدامة وتعزيز الشفافية.
Terminal49
terminal49.com
Terminal49 هو تطبيق لإدارة اللوجستيات يتيح تتبع حاويات الشحن بسهولة ويعزز الرؤية وإدارة العمليات اللوجستية في الوقت الحقيقي.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk هو تطبيق لوجستي يساعد شركات التجارة الإلكترونية في إدارة التخزين والشحن بكفاءة، مع تقنيات لتسهيل الطلبات والمخزون.
Visiwise
visiwise.co
Visiwise هو تطبيق يدير وتتبع الشحنات لقطاع الأعمال B2B، يوفر رؤية في الوقت الفعلي، تنبيهات، وتحليلات أداء سلسلة التوريد.
Shipsgo
shipsgo.com
تطبيق شipsgo هو منصة لتتبع الحاويات، تمكّن المستخدمين من متابعة الشحنات في الوقت الفعلي وتلقي تحديثات حول حالة الشحنات من carriers مختلفين.
OneRail
onerail.com
OneRail هو تطبيق يوفر حلاً شاملاً لإدارة عمليات التحميل والتسليم، مع ربط السائقين وتقديم بيانات في الوقت الفعلي لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
It's here
itshere.com
تطبيق It's Here Delivery يوفر منصة شاملة لإدارة سلسلة التوريد، مع تحسين عمليات التخزين والتوصيل للأنشطة التجارية.
Shypple
shypple.com
شيببلي هو تطبيق رقمي لتسهيل تجربة الشحن، يوفر أدوات لتنظيم عمليات اللوجستيات والتجارة وتحسين إدارة سلاسل التوريد.
Shipeezi
shipeezi.com
Shipeezi هو تطبيق يقدم أدوات برمجية لقطاع النقل، متضمنًا إدارة شاملة للحركات، تحديثات لحظية، وإمكانية تكامل مع الأنظمة الحالية.
Quloi
quloi.com
يقدم تطبيق Quloi حلاً لرؤية سلسلة الإمداد يساعد الشركات المصنعة والموزعين على تحسين أداء سلسلة الإمداد من الطلبات حتى التسليم النهائي.
BuyCo
buyco.co
تطبيق BuyCo هو منصة لإدارة شحن الحاويات تساعد المصدرين والمستوردين على تنظيم شحناتهم بشكل فعال من خلال التعاون بين جميع المشاركين.
Flowls
flowls.com
Flowls هو منصة متكاملة لإدارة اللوجستيات في التجارة الخارجية، تجمع البيانات والتواصل، وتوفر مزايا تتعلق بتتبع الحاويات والشحن والجمارك.
Sifted
sifted.com
تطبيق Sifted يوفر حلول برمجية لتحليل البيانات وتحسين عمليات الشحن للشركات، مما يمكنها من إدارة تكاليف الشحن والتفاوض على العقود بفعالية.
Owlery
owlery.ai
تطبيق Owlery يساعد فرق سلسلة الإمداد على العمل بسرعة وموثوقية، مع تقليل تكاليف البضائع وتحسين مواعيد التسليم.
© 2025 WebCatalog, Inc.