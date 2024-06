Environment Canada Weather

Environment Canada's weather web site provides official weather warnings, current conditions, forecasts, and weather models, for public and marine areas in Canada. Canadian weather RADAR, tropical storm tracking, lightning activity, UV index, and AQHI index values also available.

