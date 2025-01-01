بدائل - ELSA Speech Analyzer

Duolingo
duolingo.com
Duolingo هو تطبيق لممارسة تعلم اللغات، يوفر دورات تفاعلية وجولات تعليمية لأكثر من 40 لغة، ويعتمد على نموذج الاشتراك المجاني.
Babbel
babbel.com
Babbel هو تطبيق لتعلم اللغات يقدم دروسًا منظمة تركز على المحادثة وتطبيقات عملية، متاح على الأجهزة المحمولة والإنترنت.
Busuu
busuu.com
Busuu هو تطبيق لتعليم اللغات، يتيح للمستخدمين تعلم 13 لغة من خلال دورات منظمة، مع ممارسة القراءة، الكتابة، الاستماع، والمحادثة.
Rosetta Stone
rosettastone.com
تطبيق Rosetta Stone يساعد المستخدمين على تعلم لغات جديدة من خلال طرق غامرة وتفاعلية، مع دروس ودعم تفاعلي في 25 لغة.
Preply
preply.com
تقدم تطبيق Preply دروسًا فردية عبر الإنترنت مع معلمين محترفين في لغات متعددة، مما يتيح للموظفين تحسين مهاراتهم اللغوية وفق احتياجاتهم.
Memrise
memrise.com
تطبيق Memrise يساعد المستخدمين على تعلم لغات متعددة عبر دروس تفاعلية، وتحسين المهارات اللغوية من خلال استراتيجيات التعلم الفعالة.
TalkPal
talkpal.ai
TalkPal هو تطبيق لتعلم اللغات يستخدم الذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين التحدث أو الكتابة حول مواضيع متعددة بـ57 لغة مع ملاحظات فورية.
LingoDeer
lingodeer.com
تطبيق Lingodeer يساعد المستخدمين في تعلم لغات متعددة من خلال دروس منظمة وتمارين تفاعلية، مع دعم للمبتدئين والمتقدمين.
Mondly
mondly.com
موندلي من بيرسون هو منصة لتعليم اللغات موجهة للشركات، تعلم 41 لغة مع التركيز على تحسين مهارات التواصل باللغة الإنجليزية.
italki
italki.com
italki هو تطبيق لتعلم أكثر من 150 لغة من خلال دروس فردية مع معلمين محترفين وتبادل لغوي مع مستخدمين آخرين.
Drops
languagedrops.com
Drops هو تطبيق لتعلم اللغة يركز على بناء المفردات بأسلوب ممتع وسريع، مع دروس قصيرة تناسب الجداول المزدحمة.
Lingvist
lingvist.com
تطبيق Lingvist يخصص تجربة تعلم اللغات بناءً على ذاكرتك، مع التركيز على المفردات الأكثر أهمية وطرق تفاعل تفاعلية لتحسين التعلم.
Pimsleur
pimsleur.com
Pimsleur هو تطبيق لتعلم اللغات يركز على تطوير مهارات المحادثة عبر دروس صوتية تفاعلية، مما يساعد المستخدمين على تحسين النطق وفهم اللغة.
Mango Languages
mangolanguages.com
تطبيق Mango Languages يتيح لمستخدميه تعلم أكثر من 70 لغة من خلال دروس تفاعلية تركز على المهارات اللغوية الأساسية.
AlfaPTE
alfapte.com
تطبيق AlfaPTE يوفر أدوات تدريب شاملة لمساعدة المستخدمين في الاستعداد لاختبار PTE من خلال اختبارات وهمية وتحليل أداء مفصل.
Lingoda
lingoda.com
Lingoda تطبيق لتعلم اللغات عبر الإنترنت، يقدم دروسًا حية في الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية بخيارات لمجموعات صغيرة أو فصول خاصة.
LanGeek
langeek.co
Langeek هو تطبيق لتعلم اللغة الإنجليزية باستخدام أدوات ذكية مثل المراجعة الشخصية والاختبارات، ويدعم متعلمين من خمس لغات مختلفة.
Chatterbug
chatterbug.com
تطبيق Chatterbug يوفر دروس لغة فردية عبر الإنترنت للموظفين بفعالية وسرعة، مع أدوات دراسة ذاتية تتكيف مع كل متعلم.
Fluenz
fluenz.com
Fluenz هو تطبيق لتعلم اللغات يوفر دروسًا تفاعلية وتجارب غامرة في 7 لغات، مع التركيز على تطوير مهارات المحادثة والفهم النحوي.
Hack Chinese
hackchinese.com
Hack Chinese هو تطبيق ويب يساعد الطلاب في دراسة اللغة الصينية بفعالية من خلال استخدام خوارزميات تعلم مثبتة.
EnglishCentral
englishcentral.com
تطبيق EnglishCentral يساعد المستخدمين على تعلم الإنجليزية من خلال فيديوهات تعليمية، تمارين تفاعلية، وتقييم النطق.
Voxy
voxy.com
Voxy هو تطبيق لتعليم اللغة الإنجليزية يقدم موارد تفاعلية وشخصية لتحسين مهارات اللغة من خلال التجارب التعليمية المتنوعة.
SpeechSuper
speechsuper.com
تطبيق SpeechSuper يتيح تقييم النطق باستخدام تقنيات التعلم العميق، ويقدم تقييمات مغلقة ومفتوحة لثماني لغات مختلفة.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame هي منصة تعليم إلكتروني توفر مكتبة شاملة من الدورات التدريبية لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفيها وتحسين برامج التعلم.
Rocket Languages
rocketlanguages.com
تطبيق Rocket Languages يساعد المستخدمين في تعلم أكثر من 15 لغة من خلال دروس صوتية وتفاعلية وتقنيات التعرف على الصوت لتحسين النطق.
Speexx
speexx.com
تطبيق Speexx يوفر تدريبات لغوية وبزنس مخصصة في بيئات العمل الرقمية، مع دعم لعدة لغات وتكامل سلس مع أدوات العمل المختلفة.
LiveXP
livexp.com
تطبيق LiveXP هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تربط بين متعلمين من جميع أنحاء العالم ومعلمين ملهمين لتعلم لغات مختلفة.
Languagehood
languagehood.com
تقدم تطبيق Languagehood برامج تدريب مخصصة لتعزيز مهارات اللغة والتواصل للمهنيين في مختلف الصناعات.
Lingolette
lingolette.com
Lingolette هو تطبيق لتعليم اللغات يستخدم الذكاء الاصطناعي ويوفر تجارب تعلم تفاعلية ومخصصة لتعزيز المهارات اللغوية.
Verbling
verbling.com
Verbling هو تطبيق لتعلم اللغات يربط المتعلمين بمعلمين من جميع أنحاء العالم عبر مكالمات الفيديو لتطوير المهارات اللغوية.
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