بدائل - Ellevation

Teachmint
teachmint.com
Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard هو تطبيق إدارة تعليمية يُسهل العمليات المدرسية ويعزز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.
Classe365
classe365.com
Classe365 هو نظام شامل لإدارة التعليم، يساعد المؤسسات على تنظيم العمليات التعليمية وإدارة الدورات والتسجيل بنجاح.
Frontline Education
frontlineeducation.com
تطبيق Frontline Education يدعم الإدارة المدرسية من خلال تسهيل التوظيف، وتتبع الوقت، وإدارة الغياب، والتطوير المهني، والبيانات الطلابية.
Skyward
skyward.com
Skyward هو برنامج لإدارة المناطق التعليمية يقدم حلول إدارة معلومات الطلاب وتخطيط موارد المؤسسات لتبسيط المهام الإدارية وتحسين الكفاءة.
Cialfo
cialfo.co
Cialfo هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط استشارات الجامعات للمدارس. توفر أدوات لإدارة ملفات الطلاب وعمليات البحث والتقديم للجامعات.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia هو تطبيق لإدارة المدارس والتواصل، يساعد على تبسيط العمليات الإدارية والتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
Classter
classter.com
Classter هو نظام لإدارة معلومات الطلاب والتعليم، يساعد المؤسسات التعليمية على إدارة البيانات والتواصل وتعزيز تجارب التعلم.
aXcelerate
axcelerate.com
تطبيق aXcelerate مصمم لتسهيل إدارة التدريب المهني والامتثال، مع قابلية للتكيف والنمو في أنظمة متكاملة.
Skolaro
skolaro.com
تطبيق Skolaro هو نظام إدارة شامل للمدارس، يوفر أدوات لإدارة المعلومات، الحضور، الرسوم، والاتصال بين أولياء الأمور والمعلمين.
ClassroomIO
classroomio.com
ClassroomIO هو تطبيق لإدارة الدورات التعليمية يتضمن أدوات لتنظيم المهام، والاتصال، وتتبع تقدم الطلاب في بيئة تعلم تفاعلية.
Gradelink
gradelink.com
GradeLink هو نظام معلومات طلابي يربط المدارس بأولياء الأمور والطلاب، ويسمح بإدارة البيانات والتواصل وتقديم تقارير الأداء بسهولة.
Jenzabar
myjenzabar.net
تقدم Jenzabar حلول تكنولوجية للمؤسسات التعليمية، تدعم الإدارة وتبسط سير العمل، وتهدف لتحسين تجربة الطلاب عبر منصة شاملة.
Blackbaud
blackbaud.com
تطبيق Blackbaud هو نظام CRM يركز على دعم المنظمات غير الربحية في إدارة جمع التبرعات والأحداث والعضوية وإدارة المنح.
Alma
getalma.com
ALMA هي منصة تعليمية مبتكرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم التعليم وتسهيل تجربة التعلم الشخصية للطلاب والمعلمين.
Fekara
fekara.com
تطبيق فيكارا هو برنامج مجاني لإدارة المدارس الصغيرة عبر الإنترنت، يشمل القبول، الحضور، الامتحانات، وبطاقات النتائج.
TUIO
tuiopay.com
TUIO هو نظام شامل لإدارة الرسوم الدراسية، يساعد المدارس ومراكز الرعاية على أتمتة الفواتير، تسجيل الطلاب، وإدارة المعلومات المالية.
EduSpark
eduspark.world
EdusPark هو تطبيق تعليمي يوفر موارد وأدوات لتيسير التعلم، ويدعم الطلاب والمعلمين بتجارب تعليمية مرنة وشاملة.
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlus هو نظام إدارة مدرسية شامل يوفر أدوات للمعلمين لإدارة الدرجات والحضور والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور بسهولة.
Classpro
classpro.in
Classpro هو تطبيق لإدارة التعليم عبر الإنترنت، يتيح بيع الدورات، جمع الرسوم، إجراء الفصول الحية، وإرسال الواجبات والاختبارات.
SchoolMint
schoolmint.com
تطبيق Hero من SchoolMint يساعد المدارس في إدارة سلوك الطلاب وتعزيز الثقافة الإيجابية من خلال توثيق سلوك الطلاب وإشراك الأسر.
Scoir
scoir.com
SCOIR هي منصة تربط الطلاب والمدارس والجامعات لتسهيل الوصول إلى التعليم الجامعي وتحسين نتائج الطلاب من خلال أدوات تخطيط شاملة.
Softbook
softbook.app
يُعد تطبيق Softbook أداة تعليمية متقدمة تتيح إنشاء دورات عبر الإنترنت وتخزين المواد الدراسية بأمان، مما يسهل التعليم لجميع المستخدمين.
EDUFAR
edufar.co
EDUFAR هو نظام إدارة جامعي يهدف إلى تحسين العمليات اليومية للمؤسسات التعليمية مثل المدارس والكليات ومراكز التدريب.
MarkersPro
markerspro.com
MarkersPro هو نظام معلومات للطلاب للمدارس K-12، سحابي بالكامل، يدير جميع احتياجات المدرسة وإدارة التعلم من نظام مركزي واحد.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal هو برنامج ERP لإدارة المؤسسات التعليمية يوفر أدوات لتنظيم سجلات الطلاب والفعاليات والرسوم، مما يسهل إدارة العمليات الأكاديمية والإدارية.
Beehively
beehively.com
Beehively هو تطبيق يساعد المدارس على إدارة مواقع الويب، التواصل مع أولياء الأمور، وتتبع البيانات بسهولة لتحسين تجربة التعليم.
Edunext
edunext.co
Edunext هي منصة إدارية تعليمية توفر أدوات لتنظيم العمليات الأكاديمية، تدعم تكامل الأنظمة وتبسيط المهام للمؤسسات التعليمية.
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