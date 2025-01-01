بدائل - Ellevation

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.

Workday

Workday

workday.com

Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard هو تطبيق إدارة تعليمية يُسهل العمليات المدرسية ويعزز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 هو نظام شامل لإدارة التعليم، يساعد المؤسسات على تنظيم العمليات التعليمية وإدارة الدورات والتسجيل بنجاح.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

تطبيق Frontline Education يدعم الإدارة المدرسية من خلال تسهيل التوظيف، وتتبع الوقت، وإدارة الغياب، والتطوير المهني، والبيانات الطلابية.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward هو برنامج لإدارة المناطق التعليمية يقدم حلول إدارة معلومات الطلاب وتخطيط موارد المؤسسات لتبسيط المهام الإدارية وتحسين الكفاءة.

Cialfo

Cialfo

cialfo.co

Cialfo هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط استشارات الجامعات للمدارس. توفر أدوات لإدارة ملفات الطلاب وعمليات البحث والتقديم للجامعات.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia هو تطبيق لإدارة المدارس والتواصل، يساعد على تبسيط العمليات الإدارية والتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

Classter

Classter

classter.com

Classter هو نظام لإدارة معلومات الطلاب والتعليم، يساعد المؤسسات التعليمية على إدارة البيانات والتواصل وتعزيز تجارب التعلم.

aXcelerate

aXcelerate

axcelerate.com

تطبيق aXcelerate مصمم لتسهيل إدارة التدريب المهني والامتثال، مع قابلية للتكيف والنمو في أنظمة متكاملة.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

تطبيق Skolaro هو نظام إدارة شامل للمدارس، يوفر أدوات لإدارة المعلومات، الحضور، الرسوم، والاتصال بين أولياء الأمور والمعلمين.

ClassroomIO

ClassroomIO

classroomio.com

ClassroomIO هو تطبيق لإدارة الدورات التعليمية يتضمن أدوات لتنظيم المهام، والاتصال، وتتبع تقدم الطلاب في بيئة تعلم تفاعلية.

Gradelink

Gradelink

gradelink.com

GradeLink هو نظام معلومات طلابي يربط المدارس بأولياء الأمور والطلاب، ويسمح بإدارة البيانات والتواصل وتقديم تقارير الأداء بسهولة.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

تقدم Jenzabar حلول تكنولوجية للمؤسسات التعليمية، تدعم الإدارة وتبسط سير العمل، وتهدف لتحسين تجربة الطلاب عبر منصة شاملة.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

تطبيق Blackbaud هو نظام CRM يركز على دعم المنظمات غير الربحية في إدارة جمع التبرعات والأحداث والعضوية وإدارة المنح.

Alma

Alma

getalma.com

ALMA هي منصة تعليمية مبتكرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم التعليم وتسهيل تجربة التعلم الشخصية للطلاب والمعلمين.

Fekara

Fekara

fekara.com

تطبيق فيكارا هو برنامج مجاني لإدارة المدارس الصغيرة عبر الإنترنت، يشمل القبول، الحضور، الامتحانات، وبطاقات النتائج.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO هو نظام شامل لإدارة الرسوم الدراسية، يساعد المدارس ومراكز الرعاية على أتمتة الفواتير، تسجيل الطلاب، وإدارة المعلومات المالية.

EduSpark

EduSpark

eduspark.world

EdusPark هو تطبيق تعليمي يوفر موارد وأدوات لتيسير التعلم، ويدعم الطلاب والمعلمين بتجارب تعليمية مرنة وشاملة.

iGradePlus

iGradePlus

igradeplus.com

iGradePlus هو نظام إدارة مدرسية شامل يوفر أدوات للمعلمين لإدارة الدرجات والحضور والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور بسهولة.

Classpro

Classpro

classpro.in

Classpro هو تطبيق لإدارة التعليم عبر الإنترنت، يتيح بيع الدورات، جمع الرسوم، إجراء الفصول الحية، وإرسال الواجبات والاختبارات.

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

تطبيق Hero من SchoolMint يساعد المدارس في إدارة سلوك الطلاب وتعزيز الثقافة الإيجابية من خلال توثيق سلوك الطلاب وإشراك الأسر.

Scoir

Scoir

scoir.com

SCOIR هي منصة تربط الطلاب والمدارس والجامعات لتسهيل الوصول إلى التعليم الجامعي وتحسين نتائج الطلاب من خلال أدوات تخطيط شاملة.

Softbook

Softbook

softbook.app

يُعد تطبيق Softbook أداة تعليمية متقدمة تتيح إنشاء دورات عبر الإنترنت وتخزين المواد الدراسية بأمان، مما يسهل التعليم لجميع المستخدمين.

EDUFAR

EDUFAR

edufar.co

EDUFAR هو نظام إدارة جامعي يهدف إلى تحسين العمليات اليومية للمؤسسات التعليمية مثل المدارس والكليات ومراكز التدريب.

MarkersPro

MarkersPro

markerspro.com

MarkersPro هو نظام معلومات للطلاب للمدارس K-12، سحابي بالكامل، يدير جميع احتياجات المدرسة وإدارة التعلم من نظام مركزي واحد.

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshal هو برنامج ERP لإدارة المؤسسات التعليمية يوفر أدوات لتنظيم سجلات الطلاب والفعاليات والرسوم، مما يسهل إدارة العمليات الأكاديمية والإدارية.

Beehively

Beehively

beehively.com

Beehively هو تطبيق يساعد المدارس على إدارة مواقع الويب، التواصل مع أولياء الأمور، وتتبع البيانات بسهولة لتحسين تجربة التعليم.

Edunext

Edunext

edunext.co

Edunext هي منصة إدارية تعليمية توفر أدوات لتنظيم العمليات الأكاديمية، تدعم تكامل الأنظمة وتبسيط المهام للمؤسسات التعليمية.

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