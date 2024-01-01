Education Next

Education Next

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: educationnext.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Education Next على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Education Next هي مجلة رأي وأبحاث حول سياسة التعليم. Education Next هي مجلة علمية ملتزمة بالفحص الدقيق للأدلة المتعلقة بإصلاح المدارس، وينشرها معهد Education Next وبرنامج هارفارد لسياسة التعليم والحوكمة في كلية هارفارد كينيدي.

الموقع الإلكتروني: educationnext.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Education Next. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Education Week

Education Week

edweek.org

Schools Week

Schools Week

schoolsweek.co.uk

EdSource

EdSource

edsource.org

Harvard Business Publishing Education

Harvard Business Publishing Education

hbsp.harvard.edu

BMJ

BMJ

bmj.com

NEXT

NEXT

nextapp.co

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Sycamore Education

Sycamore Education

sycamoreeducation.com

Nature

Nature

nature.com

Panorama Education

Panorama Education

panoramaed.com

JAMA

JAMA

jamanetwork.com

DP Education

DP Education

dpeducation.lk

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية