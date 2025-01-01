بدائل - EdPrime

Skool

Skool

skool.com

Skool هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة الدورات التعليمية والمجتمعات، مع ميزات مثل تنظيم المحتوى وتفاعل الأعضاء.

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz تطبيق تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات مخصصة، ويساعد الطلاب على التعلم بمفردهم أو من خلال مجموعات.

Workday

Workday

workday.com

Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.

Unstop

Unstop

unstop.com

تطبيق Unstop يتيح للطلاب والمهنيين المشاركة في تحديات ومسابقات فكرية لعرض مواهبهم والحصول على فرص عمل وتقدير.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

تطبيق Kahoot Create يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة ألعاب للاختبار، مما يجعل التعلم تفاعلياً وممتعاً في الفصول الدراسية أو أماكن العمل.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

تطبيق Seesaw يمكن المعلمين والطلاب وأولياء الأمور من التواصل ومشاركة التقدم التعليمي عبر محافظ رقمية ودروس تفاعلية.

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

GradeScope هو تطبيق لتحسين عملية التقدير والتعليق على أداء الطلاب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معالجة الإجابات المكتوبة بخط اليد.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides هو تطبيق لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، يوفر استطلاعات، مسابقات، وجلسات أسئلة مع إمكانية التفاعل الحي مع الجمهور.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

تطبيق طالب سقراط يسمح للطلاب بالرد على أسئلة تقييمية متنوعة ويساعدهم على قياس فهمهم خلال الفصل.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap هو تطبيق تفاعلي لتعزيز المشاركة في التعليم، حيث يتيح للطلاب الإجابة على الأسئلة عبر الهواتف أو الحواسيب دون الحاجة للتثبيت.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard هو تطبيق إدارة تعليمية يُسهل العمليات المدرسية ويعزز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.

Dugga

Dugga

dugga.com

Dugga هو منصة تقييم رقمية تدعم الاختبارات والامتحانات والواجبات، توفر بيئة آمنة ومرنة لإدارة التقييمات في التعليم.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

تطبيق Frontline Education يدعم الإدارة المدرسية من خلال تسهيل التوظيف، وتتبع الوقت، وإدارة الغياب، والتطوير المهني، والبيانات الطلابية.

FlexiQuiz

FlexiQuiz

flexiquiz.com

FlexiQuiz هو تطبيق لإنشاء اختبارات عبر الإنترنت بسهولة، يدعم أنواع متعددة من الأسئلة، ويوفر أدوات لتحليل النتائج وإعداد التقارير.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

تطبيق Socrative Teacher يساعد المعلمين في تقييم الطلاب من خلال اختبارات واستطلاعات، ويوفر تحليلات لتخصيص استراتيجيات التعليم.

Capsim

Capsim

capsim.com

تطبيق Capsim يوفر منصة محاكاة لتقييم المهارات الناعمة وتحسين نقل التعلم وقياس تأثير التدريب باستخدام بيئة بريد إلكتروني واقعية.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

تطبيق Sentral هو نظام إدارة المدارس الأسترالي، مصمم من قبل المعلمين لتقديم حلول تعليمية شاملة للمدارس.

ClassMarker

ClassMarker

classmarker.com

ClassMarker هو تطبيق على الإنترنت لإنشاء وإدارة الاختبارات، يوفر أدوات لتقييم الطلاب والموظفين مع تصحيح آلي وتقارير مفصلة.

Testmoz

Testmoz

testmoz.com

TestMoz هو تطبيق عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة الاختبارات بسهولة، ويقدم نتائج فورية ويقوم بتصحيح الاختبارات تلقائيًا.

PDFQuiz

PDFQuiz

pdfquiz.com

PDFQuiz هو تطبيق لتحويل مستندات PDF إلى اختبارات تفاعلية، مما يسهل التعلم والتقييم للمعلمين والمتعلمين.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox هو تطبيق للتصويت في الوقت الفعلي والأسئلة والأجوبة المجهولة لتعزيز مشاركة الموظفين في الاجتماعات الهجينة والفصول الدراسية.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

تطبيق Skolaro هو نظام إدارة شامل للمدارس، يوفر أدوات لإدارة المعلومات، الحضور، الرسوم، والاتصال بين أولياء الأمور والمعلمين.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

تطبيق Poll Everywhere يتيح إنشاء استطلاعات حية ومسوحات باستخدام الهواتف المحمولة لتعزيز المشاركة والتفاعل في الاجتماعات والفصول.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela هي منصة تعليمية تقدم محتوى مقروء متنوع على مستويات مختلفة لدعم التعلم في المواد الأكاديمية وتعزيز المهارات القرائية للطلاب.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

تقدم Jenzabar حلول تكنولوجية للمؤسسات التعليمية، تدعم الإدارة وتبسط سير العمل، وتهدف لتحسين تجربة الطلاب عبر منصة شاملة.

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