بدائل - EdPrime

Skool
skool.com
Skool هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة الدورات التعليمية والمجتمعات، مع ميزات مثل تنظيم المحتوى وتفاعل الأعضاء.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz تطبيق تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات مخصصة، ويساعد الطلاب على التعلم بمفردهم أو من خلال مجموعات.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
Unstop
unstop.com
تطبيق Unstop يتيح للطلاب والمهنيين المشاركة في تحديات ومسابقات فكرية لعرض مواهبهم والحصول على فرص عمل وتقدير.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.
Kahoot! Create
kahoot.com
تطبيق Kahoot Create يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة ألعاب للاختبار، مما يجعل التعلم تفاعلياً وممتعاً في الفصول الدراسية أو أماكن العمل.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.
Toddle
toddleapp.com
تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.
Seesaw
seesaw.me
تطبيق Seesaw يمكن المعلمين والطلاب وأولياء الأمور من التواصل ومشاركة التقدم التعليمي عبر محافظ رقمية ودروس تفاعلية.
Gradescope
gradescope.com
GradeScope هو تطبيق لتحسين عملية التقدير والتعليق على أداء الطلاب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معالجة الإجابات المكتوبة بخط اليد.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides هو تطبيق لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، يوفر استطلاعات، مسابقات، وجلسات أسئلة مع إمكانية التفاعل الحي مع الجمهور.
Socrative Student
socrative.com
تطبيق طالب سقراط يسمح للطلاب بالرد على أسئلة تقييمية متنوعة ويساعدهم على قياس فهمهم خلال الفصل.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap هو تطبيق تفاعلي لتعزيز المشاركة في التعليم، حيث يتيح للطلاب الإجابة على الأسئلة عبر الهواتف أو الحواسيب دون الحاجة للتثبيت.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard هو تطبيق إدارة تعليمية يُسهل العمليات المدرسية ويعزز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.
Dugga
dugga.com
Dugga هو منصة تقييم رقمية تدعم الاختبارات والامتحانات والواجبات، توفر بيئة آمنة ومرنة لإدارة التقييمات في التعليم.
Frontline Education
frontlineeducation.com
تطبيق Frontline Education يدعم الإدارة المدرسية من خلال تسهيل التوظيف، وتتبع الوقت، وإدارة الغياب، والتطوير المهني، والبيانات الطلابية.
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz هو تطبيق لإنشاء اختبارات عبر الإنترنت بسهولة، يدعم أنواع متعددة من الأسئلة، ويوفر أدوات لتحليل النتائج وإعداد التقارير.
Socrative Teacher
socrative.com
تطبيق Socrative Teacher يساعد المعلمين في تقييم الطلاب من خلال اختبارات واستطلاعات، ويوفر تحليلات لتخصيص استراتيجيات التعليم.
Capsim
capsim.com
تطبيق Capsim يوفر منصة محاكاة لتقييم المهارات الناعمة وتحسين نقل التعلم وقياس تأثير التدريب باستخدام بيئة بريد إلكتروني واقعية.
Sentral
sentral.com.au
تطبيق Sentral هو نظام إدارة المدارس الأسترالي، مصمم من قبل المعلمين لتقديم حلول تعليمية شاملة للمدارس.
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker هو تطبيق على الإنترنت لإنشاء وإدارة الاختبارات، يوفر أدوات لتقييم الطلاب والموظفين مع تصحيح آلي وتقارير مفصلة.
Testmoz
testmoz.com
TestMoz هو تطبيق عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة الاختبارات بسهولة، ويقدم نتائج فورية ويقوم بتصحيح الاختبارات تلقائيًا.
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz هو تطبيق لتحويل مستندات PDF إلى اختبارات تفاعلية، مما يسهل التعلم والتقييم للمعلمين والمتعلمين.
Vevox
vevox.com
Vevox هو تطبيق للتصويت في الوقت الفعلي والأسئلة والأجوبة المجهولة لتعزيز مشاركة الموظفين في الاجتماعات الهجينة والفصول الدراسية.
Skolaro
skolaro.com
تطبيق Skolaro هو نظام إدارة شامل للمدارس، يوفر أدوات لإدارة المعلومات، الحضور، الرسوم، والاتصال بين أولياء الأمور والمعلمين.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
تطبيق Poll Everywhere يتيح إنشاء استطلاعات حية ومسوحات باستخدام الهواتف المحمولة لتعزيز المشاركة والتفاعل في الاجتماعات والفصول.
Newsela
newsela.com
Newsela هي منصة تعليمية تقدم محتوى مقروء متنوع على مستويات مختلفة لدعم التعلم في المواد الأكاديمية وتعزيز المهارات القرائية للطلاب.
Jenzabar
myjenzabar.net
تقدم Jenzabar حلول تكنولوجية للمؤسسات التعليمية، تدعم الإدارة وتبسط سير العمل، وتهدف لتحسين تجربة الطلاب عبر منصة شاملة.
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