EDA Playground

بيئة تطوير متكاملة مجانية لـ SystemVerilog وVerilog وVHDL وSpectman وC++/SystemC وMyHDL وMigen. قم بتشغيل عمليات المحاكاة وعرض الموجات في متصفح الويب الخاص بك.

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