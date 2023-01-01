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EasyEDA

EasyEDA

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: easyeda.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EasyEDA على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

EasyEDA عبارة عن تصميم دوائر مجاني وسهل الاستخدام ومحاكي دوائر وتصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور يتم تشغيله في متصفح الويب الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: easyeda.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EasyEDA. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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