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EasyEDA عبارة عن تصميم دوائر مجاني وسهل الاستخدام ومحاكي دوائر وتصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور يتم تشغيله في متصفح الويب الخاص بك.

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