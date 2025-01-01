بدائل - Divhunt

Webflow
webflow.com
Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
WordPress.com
wordpress.com
تطبيق WordPress.com يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة المدونات والمواقع بسهولة، مع أدوات لتخصيص المحتوى وتحسين محركات البحث.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Netlify
netlify.com
نتليفي هي منصة سحابية لاستضافة التطبيقات والمواقع الثابتة، تقدم خدمات تلقائية وإدارة سهلة ونشر مستمر من مستودعات GIT.
Framer
framer.com
Framer هو أداة تصميم ويب بدون ترميز تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع تفاعلية بسهولة، مع واجهة بديهية ودعم للتعاون في الوقت الحقيقي.
Padlet
padlet.com
Padlet هو منصة رقمية تسمح بإنشاء مشاريع ومشاركتها بسهولة، من خلال إضافة نصوص، صور، وفيديوهات، وتعزيز التعاون والتفاعل.
Duda
duda.co
دوDA هو منصة لتطوير المواقع تتيح للوكالات والشركات إدارة مواقع ويب احترافية بسهولة، مع أدوات لتخصيص التصميم، التجارة الإلكترونية، وإدارة العملاء.
Builder.io
builder.io
تتيح Builder.io للمطورين والمسوقين تحويل التصميمات إلى تجارب ويب وتطبيقات موبايل باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic هو منصة تطوير مرئية تتيح للفرق إنشاء تطبيقات ويب احترافية بسرعة، مع دعم لتكامل التعليمات البرمجية وأدوات الطرف الثالث.
Hashnode
hashnode.com
Hashnode هو منصة تدوين مجانية للمطورين تتيح لهم إنشاء مدونات مخصصة على نطاقاتهم الخاصة ومشاركة المحتوى مع مجتمعهم.
Dorik
dorik.com
دوريك هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم مواقع جميلة بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
HostGator
hostgator.com
HostGator هو مزود موثوق لاستضافة الويب يقدم حلول متنوعة لمواقع الإنترنت من خلال واجهة سهلة الاستخدام وميزات أمان متقدمة.
Superblog
superblog.ai
Superblog هو تطبيق يساعد المستخدمين على كتابة محتوى وإدارة سير عمل الكتابة بسهولة، مع ميزات لتعزيز التنظيم والجودة.
Strapi
strapi.io
Strapi هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر يتيح للمطورين بناء واجهات API مخصصة لإدارة وتوزيع المحتوى عبر قنوات متعددة بشكل مستقل.
Write.as
write.as
Write.as هو تطبيق كتابة ونشر رقمي يوفر مساحة خالية من الإلهاء لكتابة أفكارك بسرعه، مع التركيز على الخصوصية والبساطة.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
Ycode
ycode.com
Ycode هو منصة تطوير بدون رمز تتيح تصميم وإدارة المواقع بسهولة، مع دعم الميزات المتقدمة مثل الأنظمة الأساسية والتكامل مع أدوات أخرى.
Piwigo
piwigo.com
Piwigo هو تطبيق ويب لإدارة وتنظيم ومشاركة الصور. يدعم المستخدمين في تنظيم مكتباتهم الرقمية بكفاءة ومرونة.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot هو نظام إدارة محتوى مرن يعزز إنتاج المحتوى ويتيح إدارة فعالة للمعلومات عبر منصات متعددة.
Sanity.io
sanity.io
سانتي هو نظام إدارة محتوى غير مرتبط بواجهة محددة، يتيح للمطورين إدارة المحتوى وتنظيمه بمرونة وتعاون في الوقت الفعلي.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport هو برنامج لإدارة الأعمال يسهل أتمتة العمليات التسويقية والبيع، ويحتوي على ميزات مثل CRM، الدفع، وتتبع الأداء.
Instapage
instapage.com
Instapage هو تطبيق لإنشاء صفحات هبوط مخصصة وتحسينها بدون الحاجة لمبرمج، مع أدوات لتحليل الأداء وتخصيص الحملات الإعلانية.
WordPress VIP
wpvip.com
يوفر تطبيق WordPress VIP بيئة استضافة ومتطورة لإدارة المحتوى لمواقع الويب الكبيرة مع ميزات أمان وتحليل محتوى متقدم.
Pantheon
pantheon.io
بانثيون هو منصة لإدارة مواقع الويب تستخدم لتطوير وإطلاق وإدارة مواقع Drupal و WordPress، مع أدوات مثل النسخ الاحتياطي وإدارة الإصدارات.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack هو نظام إدارة محتوى حديث يساعد الشركات على إدارة وتخصيص المحتوى عبر قنوات رقمية متعددة بمرونة وسهولة.
Postach.io
postach.io
Postach.io هو تطبيق يتيح إنشاء ومشاركة المحتوى بسهولة من عدة منصات مثل Evernote وDropbox، ويعزز تنظيمه وتوزيعه.
Contentful
contentful.com
Contentful هو نظام إدارة محتوى مقطوعة الرأس يسمح للشركات بإنشاء وإدارة المحتوى عبر منصات متعددة بسهولة ومرونة.
Morphic
getmorphic.com
Morphic هو منصة برمجيات بدون كود لتصميم وتطوير مواقع الوكالات، مع إمكانية إدارة العلامة التجارية وتحسينات مستمرة.
Hygraph
hygraph.com
هاي غراف هو نظام إدارة محتوى مقطوعة الرأس يتيح توزيع المحتوى عبر منصات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات GraphQL واحدة.
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