بدائل - Divhunt

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

تطبيق WordPress.com يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة المدونات والمواقع بسهولة، مع أدوات لتخصيص المحتوى وتحسين محركات البحث.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Netlify

Netlify

netlify.com

نتليفي هي منصة سحابية لاستضافة التطبيقات والمواقع الثابتة، تقدم خدمات تلقائية وإدارة سهلة ونشر مستمر من مستودعات GIT.

Framer

Framer

framer.com

Framer هو أداة تصميم ويب بدون ترميز تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع تفاعلية بسهولة، مع واجهة بديهية ودعم للتعاون في الوقت الحقيقي.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet هو منصة رقمية تسمح بإنشاء مشاريع ومشاركتها بسهولة، من خلال إضافة نصوص، صور، وفيديوهات، وتعزيز التعاون والتفاعل.

Duda

Duda

duda.co

دوDA هو منصة لتطوير المواقع تتيح للوكالات والشركات إدارة مواقع ويب احترافية بسهولة، مع أدوات لتخصيص التصميم، التجارة الإلكترونية، وإدارة العملاء.

Builder.io

Builder.io

builder.io

تتيح Builder.io للمطورين والمسوقين تحويل التصميمات إلى تجارب ويب وتطبيقات موبايل باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic هو منصة تطوير مرئية تتيح للفرق إنشاء تطبيقات ويب احترافية بسرعة، مع دعم لتكامل التعليمات البرمجية وأدوات الطرف الثالث.

Hashnode

Hashnode

hashnode.com

Hashnode هو منصة تدوين مجانية للمطورين تتيح لهم إنشاء مدونات مخصصة على نطاقاتهم الخاصة ومشاركة المحتوى مع مجتمعهم.

Dorik

Dorik

dorik.com

دوريك هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم مواقع جميلة بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator هو مزود موثوق لاستضافة الويب يقدم حلول متنوعة لمواقع الإنترنت من خلال واجهة سهلة الاستخدام وميزات أمان متقدمة.

Superblog

Superblog

superblog.ai

Superblog هو تطبيق يساعد المستخدمين على كتابة محتوى وإدارة سير عمل الكتابة بسهولة، مع ميزات لتعزيز التنظيم والجودة.

Strapi

Strapi

strapi.io

Strapi هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر يتيح للمطورين بناء واجهات API مخصصة لإدارة وتوزيع المحتوى عبر قنوات متعددة بشكل مستقل.

Write.as

Write.as

write.as

Write.as هو تطبيق كتابة ونشر رقمي يوفر مساحة خالية من الإلهاء لكتابة أفكارك بسرعه، مع التركيز على الخصوصية والبساطة.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.

Ycode

Ycode

ycode.com

Ycode هو منصة تطوير بدون رمز تتيح تصميم وإدارة المواقع بسهولة، مع دعم الميزات المتقدمة مثل الأنظمة الأساسية والتكامل مع أدوات أخرى.

Piwigo

Piwigo

piwigo.com

Piwigo هو تطبيق ويب لإدارة وتنظيم ومشاركة الصور. يدعم المستخدمين في تنظيم مكتباتهم الرقمية بكفاءة ومرونة.

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot هو نظام إدارة محتوى مرن يعزز إنتاج المحتوى ويتيح إدارة فعالة للمعلومات عبر منصات متعددة.

Sanity.io

Sanity.io

sanity.io

سانتي هو نظام إدارة محتوى غير مرتبط بواجهة محددة، يتيح للمطورين إدارة المحتوى وتنظيمه بمرونة وتعاون في الوقت الفعلي.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport هو برنامج لإدارة الأعمال يسهل أتمتة العمليات التسويقية والبيع، ويحتوي على ميزات مثل CRM، الدفع، وتتبع الأداء.

Instapage

Instapage

instapage.com

Instapage هو تطبيق لإنشاء صفحات هبوط مخصصة وتحسينها بدون الحاجة لمبرمج، مع أدوات لتحليل الأداء وتخصيص الحملات الإعلانية.

WordPress VIP

WordPress VIP

wpvip.com

يوفر تطبيق WordPress VIP بيئة استضافة ومتطورة لإدارة المحتوى لمواقع الويب الكبيرة مع ميزات أمان وتحليل محتوى متقدم.

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

بانثيون هو منصة لإدارة مواقع الويب تستخدم لتطوير وإطلاق وإدارة مواقع Drupal و WordPress، مع أدوات مثل النسخ الاحتياطي وإدارة الإصدارات.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstack هو نظام إدارة محتوى حديث يساعد الشركات على إدارة وتخصيص المحتوى عبر قنوات رقمية متعددة بمرونة وسهولة.

Postach.io

Postach.io

postach.io

Postach.io هو تطبيق يتيح إنشاء ومشاركة المحتوى بسهولة من عدة منصات مثل Evernote وDropbox، ويعزز تنظيمه وتوزيعه.

Contentful

Contentful

contentful.com

Contentful هو نظام إدارة محتوى مقطوعة الرأس يسمح للشركات بإنشاء وإدارة المحتوى عبر منصات متعددة بسهولة ومرونة.

Morphic

Morphic

getmorphic.com

Morphic هو منصة برمجيات بدون كود لتصميم وتطوير مواقع الوكالات، مع إمكانية إدارة العلامة التجارية وتحسينات مستمرة.

Hygraph

Hygraph

hygraph.com

هاي غراف هو نظام إدارة محتوى مقطوعة الرأس يتيح توزيع المحتوى عبر منصات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات GraphQL واحدة.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

بدائل - Divhunt - WebCatalog