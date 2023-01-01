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diagrams.net

diagrams.net

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الموقع الإلكتروني: diagrams.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من diagrams.net على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Diagrams.net هو برنامج رسم تخطيطي مفتوح المصدر وعبر الإنترنت وسطح المكتب وقابل للنشر في الحاويات. رسم.io سابقا

الموقع الإلكتروني: diagrams.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ diagrams.net. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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