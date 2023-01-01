أحدث ثورة في كتابة PRD باستخدام قوالب Delibr AI الديناميكية وتسهيل اتخاذ القرار وتكامل Jira ثنائي الاتجاه. استخدم الذكاء الاصطناعي لشحن المزيد من قيمة المنتج بمستوى جديد من الوضوح والتدفق.

الموقع الإلكتروني: delibr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Delibr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.