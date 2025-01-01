بدائل - Cutshort

Indeed
indeed.com
Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.
Handshake
joinhandshake.com
المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
تطبيق LinkedIn Recruiter يساعد المجندين على إدارة التوظيف بسهولة من الهاتف، ويتيح التواصل مع المرشحين وتنظيم خطوط الأنابيب.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
HireVue
hirevue.com
HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.
Manatal
manatal.com
منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
Bayt
bayt.com
بايت هو تطبيق يتيح الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات للسير الذاتية في الشرق الأوسط، مع أدوات للفرز وإدارة عمليات التوظيف.
TextUs
textus.com
TextUs هو منصة تواصل تسهل إدارة الرسائل القصيرة بين الشركات والعملاء، مع ميزات لتنظيم جهات الاتصال وتلقائية الردود.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.
Teamtailor
teamtailor.com
تطبيق Teamtailor هو برنامج توظيف سحابي يسهل عملية التوظيف عبر أدوات متعددة، ويعزز تجربة المستخدمين والمرشحين.
Glider AI
glider.ai
Glider AI هي منصة لتقييم وتوظيف المرشحين باستخدام اختبارات افتراضية، ومقابلات الفيديو، وأدوات تحليل الأداء.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي منصة سحابية تدير عمليات التوظيف لوكالات التوظيف، تجمع بين تتبع المتقدمين وأدوات إدارة علاقات العملاء وتحسن الكفاءة.
Degreed
degreed.com
Degreed هي منصة تعليمية تدمج التعلم وتطوير المهارات والتنقل الوظيفي، مما يساعد المستخدمين على تحسين مهاراتهم وتحقيق أهدافهم.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai هو تطبيق إدارة قوية للموارد البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وتطوير المواهب وإدارة الأهداف.
Workstream
workstream.us
ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هو تطبيق لإدارة التوظيف يساعد على تتبع المتقدمين وإدارة عمليات التوظيف، مع أدوات لتقارير الأداء وتلبية احتياجات التوظيف.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire هي أداة تسهل الحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالأفراد عبر الإنترنت، وتقدم بيانات دقيقة للباحثين ورجال الأعمال.
FinalScout
finalscout.com
تطبيق FinalsCout يساعد المستخدمين على استخراج عناوين البريد الإلكتروني من LinkedIn وصياغة رسائل مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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