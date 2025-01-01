بدائل - Cutshort

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

تطبيق LinkedIn Recruiter يساعد المجندين على إدارة التوظيف بسهولة من الهاتف، ويتيح التواصل مع المرشحين وتنظيم خطوط الأنابيب.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.

Paychex

Paychex

paychex.com

يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.

Manatal

Manatal

manatal.com

منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

Bayt

Bayt

bayt.com

بايت هو تطبيق يتيح الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات للسير الذاتية في الشرق الأوسط، مع أدوات للفرز وإدارة عمليات التوظيف.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs هو منصة تواصل تسهل إدارة الرسائل القصيرة بين الشركات والعملاء، مع ميزات لتنظيم جهات الاتصال وتلقائية الردود.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

تطبيق Teamtailor هو برنامج توظيف سحابي يسهل عملية التوظيف عبر أدوات متعددة، ويعزز تجربة المستخدمين والمرشحين.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI هي منصة لتقييم وتوظيف المرشحين باستخدام اختبارات افتراضية، ومقابلات الفيديو، وأدوات تحليل الأداء.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn هي منصة سحابية تدير عمليات التوظيف لوكالات التوظيف، تجمع بين تتبع المتقدمين وأدوات إدارة علاقات العملاء وتحسن الكفاءة.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed هي منصة تعليمية تدمج التعلم وتطوير المهارات والتنقل الوظيفي، مما يساعد المستخدمين على تحسين مهاراتهم وتحقيق أهدافهم.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai هو تطبيق إدارة قوية للموارد البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وتطوير المواهب وإدارة الأهداف.

Workstream

Workstream

workstream.us

ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva هو تطبيق لإدارة التوظيف يساعد على تتبع المتقدمين وإدارة عمليات التوظيف، مع أدوات لتقارير الأداء وتلبية احتياجات التوظيف.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.

SignalHire

SignalHire

signalhire.com

SignalHire هي أداة تسهل الحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالأفراد عبر الإنترنت، وتقدم بيانات دقيقة للباحثين ورجال الأعمال.

FinalScout

FinalScout

finalscout.com

تطبيق FinalsCout يساعد المستخدمين على استخراج عناوين البريد الإلكتروني من LinkedIn وصياغة رسائل مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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