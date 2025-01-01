بدائل - Cribl

Datadog

Datadog

datadoghq.com

DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.

New Relic

New Relic

newrelic.com

نيو ريلك هو تطبيق يتيح مراقبة وتصحيح وتحسين أداء التطبيقات والبنية التحتية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack تطبيق لمراقبة وإدارة الأنظمة، يساعد في استكشاف الأخطاء وتحليل السجلات ويدير الحوادث بفعالية.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

حزمة أدوات دعم المساعدة تجمع بين Solarwinds® Web Help Desk و Dameware Remote Support لتبسيط وإدارة مهام الدعم الفني وإدارة التذاكر.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io هي منصة لإدارة السجل تساعد المؤسسات على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة لمراقبة الأداء وتعزيز الأمان.

Validato

Validato

validato.io

Validato هو منصة للتحقق من الأمان باستمرار، تستخدم محاكاة هجمات سيبرانية لاختبار والتحقق من إعدادات وسائل الأمان.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.

Confluent

Confluent

confluent.io

Confluent هو خدمة سحابية لإدارة بيانات الوقت الحقيقي، تمكّن الشركات من معالجة وتحليل البيانات أثناء تدفقها، مما يحسن الكفاءة واتخاذ القرارات.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic هو تطبيق سحابي يجمع ويحلل بيانات السجلات لتوفير رؤى عن الأداء والأمان والامتثال، مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

Logz.io

Logz.io

logz.io

Logz.io هو منصة لمراقبة وتحليل البيانات السجل، توفر أدوات التواصل واستكشاف الأخطاء في البيئات السحابية مع دعم خاصية الأمان.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.

Streamkap

Streamkap

streamkap.com

ستريمكاب هي منصة لالتقاط بيانات التغيير من قواعد البيانات لمزامنة البيانات بشكل فوري إلى وجهات مثل مستودعات البيانات وبحيرات البيانات.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace هو تطبيق يتيح مراقبة وإدارة أداء وأمان نظم تكنولوجيا المعلومات، مع دعم لأتمتة المهام وتحليل البيانات.

Ably

Ably

ably.com

Ably تقدم بنية تحتية وسائط APIs لتسهيل تدفق البيانات في الوقت الحقيقي بين الأجهزة، مما يدعم تطبيقات مثل الدردشة والألعاب المتعددة وتحديثات الموقع.

Mux

Mux

mux.com

Mux هو منصة بنية تحتية للفيديو تتيح للمطورين دمج ميزات الفيديو بسهولة في منتجاتهم، مع دعم التحليلات والفواتير المتكاملة.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault أداة لمراقبة أجهزة إنترنت الأشياء؛ تجمع بيانات التصحيح والمقاييس، تدير تحديثات OTA، وتدعم أجهزة Linux وAndroid وMCU.

Mezmo

Mezmo

mezmo.com

Mezmo هو منصة لتحليل السجل وإدارة البيانات، تجمع وتعيد توزيع البيانات في الوقت الفعلي لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للمستخدمين.

WarpStream

WarpStream

warpstream.com

WarpStream هو منصة لتدفق البيانات المتوافقة مع Kafka، تعمل على تخزين الكائنات وتساعد في إدارة البيانات بشكل فعال وقابل للتوسع.

Pusher

Pusher

pusher.com

Pusher هي خدمة APIs مستضافة تتيح دمج ميزات في الوقت الحقيقي في التطبيقات، مع خيارات مرنة وقابلة للتطوير للتفاعل والتعاون.

Sematext

Sematext

sematext.com

Sematext هو تطبيق لمراقبة البنية التحتية والأداء وإدارة السجلات. يوفر أدوات لرصد المستخدمين وتحليل السجلات لتحسين البيئة التكنولوجية.

Tealium

Tealium

tealium.com

تيليوم هي منصة لتوحيد وإدارة بيانات العملاء من مصادر متنوعة، تساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها في التسويق والتفاعل مع العملاء.

Nexla

Nexla

nexla.com

Nexla هي منصة تكامل بيانات تساعد الشركات على دمج البيانات وتحويلها وإدارتها بفعالية. تستهدف تحسين العمليات التحليلية وتسهيل استخدام البيانات.

Spotfire

Spotfire

spotfire.com

Spotfire هو تطبيق لتحليل البيانات يدعم التحليلات الذاتية، التصور، والتعاون في الوقت الفعلي لمساعدة الشركات في اتخاذ القرارات.

Keen

Keen

keen.io

Keen هو تطبيق لإدارة بيانات الفعاليّات، يتيح جمع البيانات، تخزينها، استعلامها، وعرضها في مكان واحد لتحسين الاستخدام وتجربة المستخدم.

OpenResty

OpenResty

openresty.com

OpenResty هو منصة ويب تجمع بين Nginx وLuaJIT لتطوير تطبيقات ويب متطورة وقابلة للتطوير ومعالجة الطلبات الديناميكية.

Edge Delta

Edge Delta

edgedelta.com

Edge Delta تطبيق يتيح الكشف عن الشذوذ وحل مشكلات الإنتاج خلال دقائق عبر جمع وتحليل البيانات وتحسين الأداء.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato هو تطبيق لمراقبة سلوك المستخدمين، يساعد الشركات على إدارة المخاطر وزيادة الإنتاجية من خلال تحليل البيانات وأنشطة المستخدمين.

Coralogix

Coralogix

coralogix.com

Coralogix هو منصة لمراقبة وتحليل السجلات والمقاييس وبيانات الأمان، مما يساعد المؤسسات في تحسين الأداء وتجربة المستخدم.

PubNub

PubNub

pubnub.com

PubNub هو منصة تتيح للمطورين بناء تطبيقات تتطلب اتصالات في الوقت الفعلي، مثل تطبيقات الدردشة واللوحات الرقمية، مع أداء موثوق وقابلية للتوسع.

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