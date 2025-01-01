بدائل - Cribl

Datadog
datadoghq.com
DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.
New Relic
newrelic.com
نيو ريلك هو تطبيق يتيح مراقبة وتصحيح وتحسين أداء التطبيقات والبنية التحتية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي.
Elastic Cloud
elastic.co
تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack تطبيق لمراقبة وإدارة الأنظمة، يساعد في استكشاف الأخطاء وتحليل السجلات ويدير الحوادث بفعالية.
SolarWinds
solarwinds.com
حزمة أدوات دعم المساعدة تجمع بين Solarwinds® Web Help Desk و Dameware Remote Support لتبسيط وإدارة مهام الدعم الفني وإدارة التذاكر.
logit.io
logit.io
Logit.io هي منصة لإدارة السجل تساعد المؤسسات على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة لمراقبة الأداء وتعزيز الأمان.
Validato
validato.io
Validato هو منصة للتحقق من الأمان باستمرار، تستخدم محاكاة هجمات سيبرانية لاختبار والتحقق من إعدادات وسائل الأمان.
Splunk
splunk.com
Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.
Confluent
confluent.io
Confluent هو خدمة سحابية لإدارة بيانات الوقت الحقيقي، تمكّن الشركات من معالجة وتحليل البيانات أثناء تدفقها، مما يحسن الكفاءة واتخاذ القرارات.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic هو تطبيق سحابي يجمع ويحلل بيانات السجلات لتوفير رؤى عن الأداء والأمان والامتثال، مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
Logz.io
logz.io
Logz.io هو منصة لمراقبة وتحليل البيانات السجل، توفر أدوات التواصل واستكشاف الأخطاء في البيئات السحابية مع دعم خاصية الأمان.
Bloomreach
bloomreach.com
بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.
Streamkap
streamkap.com
ستريمكاب هي منصة لالتقاط بيانات التغيير من قواعد البيانات لمزامنة البيانات بشكل فوري إلى وجهات مثل مستودعات البيانات وبحيرات البيانات.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace هو تطبيق يتيح مراقبة وإدارة أداء وأمان نظم تكنولوجيا المعلومات، مع دعم لأتمتة المهام وتحليل البيانات.
Ably
ably.com
Ably تقدم بنية تحتية وسائط APIs لتسهيل تدفق البيانات في الوقت الحقيقي بين الأجهزة، مما يدعم تطبيقات مثل الدردشة والألعاب المتعددة وتحديثات الموقع.
Mux
mux.com
Mux هو منصة بنية تحتية للفيديو تتيح للمطورين دمج ميزات الفيديو بسهولة في منتجاتهم، مع دعم التحليلات والفواتير المتكاملة.
Memfault
memfault.com
Memfault أداة لمراقبة أجهزة إنترنت الأشياء؛ تجمع بيانات التصحيح والمقاييس، تدير تحديثات OTA، وتدعم أجهزة Linux وAndroid وMCU.
Mezmo
mezmo.com
Mezmo هو منصة لتحليل السجل وإدارة البيانات، تجمع وتعيد توزيع البيانات في الوقت الفعلي لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للمستخدمين.
WarpStream
warpstream.com
WarpStream هو منصة لتدفق البيانات المتوافقة مع Kafka، تعمل على تخزين الكائنات وتساعد في إدارة البيانات بشكل فعال وقابل للتوسع.
Pusher
pusher.com
Pusher هي خدمة APIs مستضافة تتيح دمج ميزات في الوقت الحقيقي في التطبيقات، مع خيارات مرنة وقابلة للتطوير للتفاعل والتعاون.
Sematext
sematext.com
Sematext هو تطبيق لمراقبة البنية التحتية والأداء وإدارة السجلات. يوفر أدوات لرصد المستخدمين وتحليل السجلات لتحسين البيئة التكنولوجية.
Tealium
tealium.com
تيليوم هي منصة لتوحيد وإدارة بيانات العملاء من مصادر متنوعة، تساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها في التسويق والتفاعل مع العملاء.
Nexla
nexla.com
Nexla هي منصة تكامل بيانات تساعد الشركات على دمج البيانات وتحويلها وإدارتها بفعالية. تستهدف تحسين العمليات التحليلية وتسهيل استخدام البيانات.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire هو تطبيق لتحليل البيانات يدعم التحليلات الذاتية، التصور، والتعاون في الوقت الفعلي لمساعدة الشركات في اتخاذ القرارات.
Keen
keen.io
Keen هو تطبيق لإدارة بيانات الفعاليّات، يتيح جمع البيانات، تخزينها، استعلامها، وعرضها في مكان واحد لتحسين الاستخدام وتجربة المستخدم.
OpenResty
openresty.com
OpenResty هو منصة ويب تجمع بين Nginx وLuaJIT لتطوير تطبيقات ويب متطورة وقابلة للتطوير ومعالجة الطلبات الديناميكية.
Edge Delta
edgedelta.com
Edge Delta تطبيق يتيح الكشف عن الشذوذ وحل مشكلات الإنتاج خلال دقائق عبر جمع وتحليل البيانات وتحسين الأداء.
Veriato
veriato.com
Veriato هو تطبيق لمراقبة سلوك المستخدمين، يساعد الشركات على إدارة المخاطر وزيادة الإنتاجية من خلال تحليل البيانات وأنشطة المستخدمين.
Coralogix
coralogix.com
Coralogix هو منصة لمراقبة وتحليل السجلات والمقاييس وبيانات الأمان، مما يساعد المؤسسات في تحسين الأداء وتجربة المستخدم.
PubNub
pubnub.com
PubNub هو منصة تتيح للمطورين بناء تطبيقات تتطلب اتصالات في الوقت الفعلي، مثل تطبيقات الدردشة واللوحات الرقمية، مع أداء موثوق وقابلية للتوسع.
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