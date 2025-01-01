بدائل - Collective Health

Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.
OnPay
onpay.com
OnPay هو تطبيق لإدارة الرواتب والموارد البشرية يوفر أدوات لإدارة كشوف المرتبات والضرائب والامتثال بشكل فعال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Warp
joinwarp.com
وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.
Namely
namely.com
نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، كشف الرواتب، والتأمين الصحي، يساعد الشركات في تحسين الكفاءة وتبسيط إجراءات الموظفين.
Forma
joinforma.com
برنامج Forma يساعد الشركات على تصميم وإدارة برامج فوائد مرنة وقابلة للتخصيص للموظفين لتلبية احتياجاتهم وتقليل التكاليف.
Alight
alight.com
تطبيق Alight يسهل للموظفين الوصول إلى مزايا صاحب العمل مثل الصحة والتقاعد والرواتب، مما يتيح لهم إدارة فوائدهم بسهولة في أي وقت.
Circula
circula.com
تطبيق سيركولا هو منصة لإدارة نفقات الموظفين مثل نفقات السفر وبطاقات الائتمان، تهدف لتبسيط الإدارة المالية وضمان التوافق.
Netchex
netchex.com
NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.
Zenefits
zenefits.com
زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.
CharlieHR
charliehr.com
تطبيق CharlieHR هو منصة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على تنظيم بيانات الموظفين وتتبع الإجازات بكفاءة.
Employee Navigator
employeenavigator.com
تطبيق Employee Navigator هو منصة شاملة لإدارة فوائد الموظفين والامتثال، تتيح للوسطاء وأرباب العمل إدارة المزايا والتسجيل بسهولة.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One تطبيق يساعد الشركات التقنية على إدارة الموارد البشرية والفوائد وتحسين البرامج لتسهيل عملياتها وتحقيق النمو.
Empeon
empeon.com
تعد Empeon منصة متكاملة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، تدعم الموظفين في إدارة جداولهم ومعلوماتهم المالية بكفاءة.
Cocoon
cocoon.com
تطبيق كوكوون هو منصة لإدارة الإجازات تعمل على تبسيط عملية الامتثال والمطالبات والرواتب، مما يسهل تجربة الإجازات للعاملين.
Sharecare
sharecare.com
تطبيق Sharecare يدعم الأفراد في تحسين صحتهم وإدارة رفاههم من خلال أدوات لمتابعة الصحة والتوجيه في الرعاية الصحية.
Arcoro
arcoro.com
تقدم تطبيق Arcoro حلاً لإدارة القوى العاملة في شركات البناء، يشمل تتبع المتقدمين والتوظيف وإدارة الأداء والوقت والامتيازات.
PrimePay
primepay.com
تطبيق PrimePay يقدم حلاً متكاملاً لإدارة كشوف المرتبات والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ميزات آلية ومتكاملة.
ekincare
ekincare.com
تطبيق ekincare يوفر منصة متكاملة لإدارة الصحة والعافية للموظفين، تشمل خدمات الطب عن بُعد، والفحص الصحي، والدعم النفسي، والتغذية.
GoCo
goco.io
GoCo هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل التوظيف، الإدارة والأداء، ويتيح الوصول للموظفين لمميزاتهم.
Healthysure
healthysure.in
تطبيق Healthysure يوفر منصة شاملة لإدارة احتياجات الرعاية الصحية، ويتيح تتبع النفقات الطبية وإيجاد مقدمي الرعاية الصحية بسهولة.
Benefitfocus
benefitfocus.com
تطبيق Benefitfocus يسهل إدارة مزايا الموظفين ويعزز التجربة الشخصية من خلال تقديم حلول صحية موحدة وتحليلات بيانات مستندة إلى الرعاية.
Benepass
getbenepass.com
Benepass هو منصة لإدارة مزايا الموظفين، تتيح تخصيص فوائد مرنة تلبي احتياجات القوى العاملة العالمية.
Decisely
decisely.com
Decisely هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الفوائد والتأمين للمنظمات الصغيرة، مع إمكانية تكامل مع الأنظمة الحالية لتبسيط العمليات وزيادة الكفاءة.
G-P
globalization-partners.com
تطبيق G-P يساعد الشركات على توظيف وإدارة الموظفين عالميًا دون الحاجة لكيانات محلية، مع توفير الدعم القانوني والامتثال والموارد البشرية.
© 2025 WebCatalog, Inc.