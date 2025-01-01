بدائل - CodeThreat

GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.
Codacy
codacy.com
Codacy هي أداة لمراجعة جودة الكود وتحليل الثغرات وتحسين الأداء، تدعم العديد من لغات البرمجة وتتكامل مع منصات تطوير مختلفة.
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud هو منصة سحابية لتحليل جودة الكود والأمان، تقدم خدمات تحليل مستمر وتكامل مع أدوات التحكم والإصدار.
Snyk
snyk.io
Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.
DeepSource
deepsource.com
DeepSource هو تطبيق لتحليل الكود الثابت يساعد المطورين في اكتشاف وإصلاح المشكلات الأمنية والأداء في البرمجيات.
OX Security
ox.security
OX Security هي منصة لإدارة أمان التطبيقات النشطة، تجمع أدوات الأمان المتنوعة في وحدة واحدة، وتساعد المطورين على ضمان أمان المنتجات أثناء دورة التطوير.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security هو منصة أمان برمجية تقدم فحص رمز متقدم وتقييمات لمخاطر السحابة، مع تقليل الإيجابيات الخاطئة وتسهيل فهم نقاط الضعف.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep هو تطبيق أمان مخصص يفحص الشيفرة البرمجية للعثور على مشاكل الأمان، يدعم عدة لغات برمجة ويتميز بتكامل سهل مع سير العمل.
Embold
embold.io
تطبيق Embold يساعد المطورين على اكتشاف المشكلات في كود البرمجيات قبل أن تصبح عوائق، مع تحسين الصيانة والموثوقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
The Code Registry
thecoderegistry.com
تسجيل التعليمات البرمجية هو منصة توفر رؤى حول جودة الكود وأمنه، مما يساعد المؤسسات على تحسين مشاريع البرمجيات وإدارة فرق التطوير.
JFrog
jfrog.com
JFrog هو منصة تدعم إدارة الدورة الحياتية للبرمجيات وتوفر أمانًا وتكاملًا للأدوات المختلفة مع إدارة مركزية للقطع الأثرية.
CodeScan
codescan.io
تطبيق CodeScan Shield يقوم بتحليل جودة الكود وأمانه وامتثاله في بيئة Salesforce عبر وحدتي CodeScan وOrgScan لضمان تحقيق معايير عالية.
Cycode
cycode.com
Cycode هو حل أمان شامل لسلسلة توريد البرمجيات، يوفر رؤية وأمان على مدار دورة حياة تطوير البرمجيات، مع التركيز على مراقبة نقاط الضعف والتكوينات.
GuardRails
guardrails.io
تطبيق GuardRails هو منصة أمان شاملة تساعد فرق الأمان والتطوير على كشف ومعالجة الثغرات في التطبيقات أثناء البرمجة.
GitGuardian
gitguardian.com
GitGuardian هو تطبيق أمان يدعم اكتشاف المعلومات الحساسة في مستودعات الكود، ويعمل على حماية الأسرار مثل كلمات المرور والمفاتيح.
Data Theorem
datatheorem.com
تطبيق Data Theorem يقدم حلولاً متكاملة للإغلاق، محاسبة الضمان، إدارة المعاملات، والتوقيع الرقمي، متاحة على الإنترنت أو محلياً.
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
تطبيق Hubbl Diagnostics يساعد المؤسسات على تحسين أدائها وأمنها من خلال تحليل البيانات وتقديم رؤى حول المشكلات والتحسينات المحتملة.
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