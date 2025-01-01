بدائل - CodeThreat

GitHub

GitHub

github.com

Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy هي أداة لمراجعة جودة الكود وتحليل الثغرات وتحسين الأداء، تدعم العديد من لغات البرمجة وتتكامل مع منصات تطوير مختلفة.

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud هو منصة سحابية لتحليل جودة الكود والأمان، تقدم خدمات تحليل مستمر وتكامل مع أدوات التحكم والإصدار.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource هو تطبيق لتحليل الكود الثابت يساعد المطورين في اكتشاف وإصلاح المشكلات الأمنية والأداء في البرمجيات.

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security هي منصة لإدارة أمان التطبيقات النشطة، تجمع أدوات الأمان المتنوعة في وحدة واحدة، وتساعد المطورين على ضمان أمان المنتجات أثناء دورة التطوير.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security هو منصة أمان برمجية تقدم فحص رمز متقدم وتقييمات لمخاطر السحابة، مع تقليل الإيجابيات الخاطئة وتسهيل فهم نقاط الضعف.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep هو تطبيق أمان مخصص يفحص الشيفرة البرمجية للعثور على مشاكل الأمان، يدعم عدة لغات برمجة ويتميز بتكامل سهل مع سير العمل.

Embold

Embold

embold.io

تطبيق Embold يساعد المطورين على اكتشاف المشكلات في كود البرمجيات قبل أن تصبح عوائق، مع تحسين الصيانة والموثوقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

تسجيل التعليمات البرمجية هو منصة توفر رؤى حول جودة الكود وأمنه، مما يساعد المؤسسات على تحسين مشاريع البرمجيات وإدارة فرق التطوير.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog هو منصة تدعم إدارة الدورة الحياتية للبرمجيات وتوفر أمانًا وتكاملًا للأدوات المختلفة مع إدارة مركزية للقطع الأثرية.

CodeScan

CodeScan

codescan.io

تطبيق CodeScan Shield يقوم بتحليل جودة الكود وأمانه وامتثاله في بيئة Salesforce عبر وحدتي CodeScan وOrgScan لضمان تحقيق معايير عالية.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode هو حل أمان شامل لسلسلة توريد البرمجيات، يوفر رؤية وأمان على مدار دورة حياة تطوير البرمجيات، مع التركيز على مراقبة نقاط الضعف والتكوينات.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

تطبيق GuardRails هو منصة أمان شاملة تساعد فرق الأمان والتطوير على كشف ومعالجة الثغرات في التطبيقات أثناء البرمجة.

GitGuardian

GitGuardian

gitguardian.com

GitGuardian هو تطبيق أمان يدعم اكتشاف المعلومات الحساسة في مستودعات الكود، ويعمل على حماية الأسرار مثل كلمات المرور والمفاتيح.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

تطبيق Data Theorem يقدم حلولاً متكاملة للإغلاق، محاسبة الضمان، إدارة المعاملات، والتوقيع الرقمي، متاحة على الإنترنت أو محلياً.

Hubbl Diagnostics

Hubbl Diagnostics

hubbl.com

تطبيق Hubbl Diagnostics يساعد المؤسسات على تحسين أدائها وأمنها من خلال تحليل البيانات وتقديم رؤى حول المشكلات والتحسينات المحتملة.

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