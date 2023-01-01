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Codegiant

Codegiant

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الموقع الإلكتروني: codegiant.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Codegiant على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Codegiant هي مساحة عمل شاملة لفريقك بأكمله. تخطيط وبناء وشحن البرامج الرائعة.

الموقع الإلكتروني: codegiant.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Codegiant. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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