بدائل - Cloudanix

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

Synack

Synack

synack.com

سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

أدوات Pentest هي منصة سحابية لاختبار أمان التطبيقات والشبكات، تتيح اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها. تشمل اختبار آلي ويدوي، وتدعم مختلف التقنيات.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop هي منصة لتحليل الشبكة تعمل على كشف التهديدات وتحسين أداء الشبكة من خلال جمع وتحليل بيانات الشبكة، وتوفير رؤى مفيدة للمستخدمين.

Qualys

Qualys

qualys.com

تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

تطبيق HostedScan يوفر مراقبة وتنبيهات مستمرة لثغرات الأمان من خلال مسح ضعف تلقائي لأصول تكنولوجيا المعلومات مع دعم تكامل API.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify هي أداة لرصد وتحليل سطح الهجوم الخارجي، تساعد المؤسسات على تحديد وإدارة نقاط الضعف الأمنية في التطبيقات والبنية التحتية.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

تساعد تطبيق Beagle Security المؤسسات في تحديد ومعالجة نقاط الضعف في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات، مع تقديم توصيات وإمكانيات اختبار آمن.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security هو منصة أمان برمجية تقدم فحص رمز متقدم وتقييمات لمخاطر السحابة، مع تقليل الإيجابيات الخاطئة وتسهيل فهم نقاط الضعف.

Probely

Probely

probely.com

بروبيلي هو ماسح لضعف الويب يسمح للمستخدمين باختبار أمان تطبيقاتهم وواجهات برمجة التطبيقات واكتشاف الثغرات مع تقارير دقيقة ودعماً للامتثال.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep هو تطبيق أمان مخصص يفحص الشيفرة البرمجية للعثور على مشاكل الأمان، يدعم عدة لغات برمجة ويتميز بتكامل سهل مع سير العمل.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.

Intruder

Intruder

intruder.io

Intruder هي منصة لإدارة السطح الهجومي تساعد المؤسسات في اكتشاف ومعالجة نقاط الضعف في الشبكات والتطبيقات من خلال مسح دوري وتحليل شامل.

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

تطبيق Xygeni يدير أمان تطوير البرمجيات، يكتشف الشفرات الضارة، ويعزز حماية سلاسل توريد البرمجيات والبنية التحتية.

Bright Security

Bright Security

brightsec.com

تطبيق Bright Security يوفر أدوات اختبار أمان للمطورين والمحترفين، مع التركيز على تطبيقات الويب وAPIs وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تقليل الإنذارات الكاذبة.

Cobalt

Cobalt

gocobalt.io

Cobalt هو منصة تكامل مرنة تربط تطبيقات SaaS بشكل سهل، مع 250+ تكاملًا مسبقًا، مما يسهل على الشركات تقديم خدمات متكاملة دون تعقيد.

Akto

Akto

akto.io

Akto هو منصة أمان لحماية واجهات برمجة التطبيقات، تساعد الفرق على إدارة أمانها واكتشاف نقاط الضعف أثناء تطوير البرمجيات.

Webscale

Webscale

webscale.com

Webscale هو منصة سحابية تساعد الشركات في إدارة وتوسيع بنية الإنترنت لديها بشكل فعال ، مع ضمان الأداء والأمان والموثوقية.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize هو مركز شامل للأمن السحابي يوفر الامتثال والحماية من التهديدات، ويقوم بالكشف والوقاية من المخاطر تلقائيًا.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud هو منصة أمان للحاويات توفر حماية الشبكة والتأمين ضد الاختراقات في بيئات السحابة المتعددة والهجينة.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode هو حل أمان شامل لسلسلة توريد البرمجيات، يوفر رؤية وأمان على مدار دورة حياة تطوير البرمجيات، مع التركيز على مراقبة نقاط الضعف والتكوينات.

Conviso

Conviso

convisoappsec.com

تطبيق Conviso يعزز أمان التطبيقات والبيئات السحابية من خلال المراقبة المستمرة وتوفير تقنيات الأمان مثل التشفير والمصادقة متعددة العوامل.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

تطبيق GuardRails هو منصة أمان شاملة تساعد فرق الأمان والتطوير على كشف ومعالجة الثغرات في التطبيقات أثناء البرمجة.

Escape

Escape

escape.tech

Escape أداة لأمان التطبيقات تساعد في اكتشاف وإصلاح ثغرات GraphQL ، توفر خيارات اختبار مخصصة وتعالج الثغرات الأمنية مع دعم كبير للتطبيقات الحديثة.

AlgoSec

AlgoSec

algosec.com

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

تطبيق Data Theorem يقدم حلولاً متكاملة للإغلاق، محاسبة الضمان، إدارة المعاملات، والتوقيع الرقمي، متاحة على الإنترنت أو محلياً.

CrowdSec

CrowdSec

crowdsec.net

CrowdSec هو نظام مفتوح المصدر لكشف ومنع السلوكيات العدوانية في الأمن السيبراني، يتيح حماية فعالة وتعاون بين المستخدمين.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig Secure هي منصة أمان سحابية توفر حماية ورصد في الوقت الفعلي للبيئات السحابية والحاويات، مع أدوات لإدارة التهديدات والضعف.

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