بدائل - Clear Estimates

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم العمليات، التواصل مع العملاء، وإدارة الجوانب المالية في منصة واحدة.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus هو تطبيق شامل يساعد المقاولين على إدارة جوانب أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والإنتاج والفوترة من خلال أدوات فعالة للتعاون وإدارة المشاريع.

Procore

Procore

procore.com

Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite هو تطبيق يتيح إنشاء الرسوم الهندسية وحساب التكاليف في الموقع، مما يسهل التعاون في المشاريع وتصدير الرسومات.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

تطبيق PlanHub يساعد المقاولين في إدارة المشاريع والعطاءات من خلال توفير منصة لعرض المشاريع والتواصل مع الفرق وتنظيم الوثائق.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected هو برنامج لإدارة العروض في البناء، يسهل عملية تقديم العطاءات والتعاون بين الأطراف ذات الصلة.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

تطبيق Estimator360 هو برنامج تقدير وإدارة بناء سحابي للمقاولين، يوفر تقديرات ومشاريع غير محدودة، مع أدوات لتحسين إدارة المشاريع والتكاليف.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

تطبيق SiteCapture يدير المشاريع ويخزن البيانات، مما يسهل جمع الوثائق وتنظيمها عبر مراحل مختلفة من المشروع.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.

Higharc

Higharc

higharc.com

تطبيق هاي أرك يوفر منصة لتصميم المنازل تسهل العملية من التصميم إلى المبيعات والبناء باستخدام نمذجة ثلاثية الأبعاد وتقديرات تكاليف آنية.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.

Buildern

Buildern

buildern.com

تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.

WERX

WERX

werxapp.com

تطبيق WERX لإدارة المشاريع الإنشائية يوفر أدوات لتتبع المشاريع والميزانيات وتقديرات التكاليف، مع تنسيق مع QuickBooks Online.

Handoff

Handoff

handoff.ai

تطبيق هاندوف هو برنامج تقدير مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المقاولين في إنشاء تقديرات دقيقة، وتقديم مقترحات احترافية، وقبول المدفوعات الرقمية.

Countfire

Countfire

countfire.com

Countfire هو برنامج لتقدير الكهرباء يساعد في حساب الكميات والمواد بدقة وسرعة من المخططات الرقمية.

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

SubcontractorHub هو تطبيق مصمم لإدارة سير عمل المقاولين من الباطن، يساعد الشركات في تنظيم المهام والتواصل وتتبع تقدم المشاريع.

Projul

Projul

projul.com

برنامج Projul هو أداة سحابية لإدارة مشاريع البناء، يتيح تنظيم وتتبع المشاريع، العملاء والفواتير بكفاءة.

BidLight

BidLight

bidlight.com

تطبيق BidLight يساعد المهندسين والمصممين في تقدير تكاليف العمل والمعدات والمواد لتصاميمهم ثلاثية الأبعاد ومشاركتها مع العملاء عبر عارض ويب ثلاثي الأبعاد.

Northspyre

Northspyre

northspyre.com

Northspyre هي منصة سحابية تساعد الشركات العقارية على إدارة المشاريع الكبيرة بفعالية، من خلال تقديم تحليلات ورؤى تعتمد على البيانات.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

تطبيق Estimate Rocket يساعدك في إدارة أعمال المقاولات، من تقديم العروض حتى الدفع، مع تنظيم المدفوعات والتقارير وكل الوثائق في مكان واحد.

Robaws

Robaws

robaws.com

تطبيق Robaws هو نظام ERP سحابي مخصص لقطاع البناء والتركيب، يتيح الإدارة والتخطيط ومتابعة المشاريع والفواتير بشكل سهل ومركزي.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

تطبيق RedTeam هو برنامج لإدارة المشاريع الإنشائية يساعد على إتمام المشاريع بجودة وفي الوقت المحدد وبأمان.

ContractComplete

ContractComplete

contractcomplete.com

ContractComplete هو تطبيق لإدارة العطاءات في البناء، يدعم سير العمل مع تقنيات إدارة العطاءات والفواتير والشهادات.

247PRO

247PRO

247pro.com

برنامج 247PRO هو نظام تقدير وإدارة مشاريع سحابي للمقاولين، يسمح بإنشاء مقترحات ومتابعة تكاليف المشاريع والمواد المطلوبة.

Buildee

Buildee

gobuildee.com

أبلكيشن بيلدي يوفر أدوات قياس وحساب المواد اللازمة لمشاريع البناء من مخططات PDF بسرعة ودقة.

canibuild

canibuild

canibuild.com

تطبيق CaniBuild يساعد المستخدمين على إدارة مشاريع البناء بكفاءة من خلال أدوات لتقييم البيانات وتحليلها في واجهة سهلة الاستخدام.

LiveCosts

LiveCosts

livecosts.com

يقدم تطبيق LiveCosts إدارة تلقائية لتكاليف البناء، مما يتيح تتبع التكاليف وقتياً، إدارة فواتير المشروع، ومراقبة ساعات العمل والمشتريات.

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