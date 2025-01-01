بدائل - Clear Estimates

Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم العمليات، التواصل مع العملاء، وإدارة الجوانب المالية في منصة واحدة.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus هو تطبيق شامل يساعد المقاولين على إدارة جوانب أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والإنتاج والفوترة من خلال أدوات فعالة للتعاون وإدارة المشاريع.
Procore
procore.com
Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.
JobTread
jobtread.com
JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite هو تطبيق يتيح إنشاء الرسوم الهندسية وحساب التكاليف في الموقع، مما يسهل التعاون في المشاريع وتصدير الرسومات.
Knowify
knowify.com
Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.
PlanHub
planhub.com
تطبيق PlanHub يساعد المقاولين في إدارة المشاريع والعطاءات من خلال توفير منصة لعرض المشاريع والتواصل مع الفرق وتنظيم الوثائق.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected هو برنامج لإدارة العروض في البناء، يسهل عملية تقديم العطاءات والتعاون بين الأطراف ذات الصلة.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.
Estimator360
estimator360.com
تطبيق Estimator360 هو برنامج تقدير وإدارة بناء سحابي للمقاولين، يوفر تقديرات ومشاريع غير محدودة، مع أدوات لتحسين إدارة المشاريع والتكاليف.
SiteCapture
sitecapture.com
تطبيق SiteCapture يدير المشاريع ويخزن البيانات، مما يسهل جمع الوثائق وتنظيمها عبر مراحل مختلفة من المشروع.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.
Higharc
higharc.com
تطبيق هاي أرك يوفر منصة لتصميم المنازل تسهل العملية من التصميم إلى المبيعات والبناء باستخدام نمذجة ثلاثية الأبعاد وتقديرات تكاليف آنية.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.
Buildern
buildern.com
تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.
WERX
werxapp.com
تطبيق WERX لإدارة المشاريع الإنشائية يوفر أدوات لتتبع المشاريع والميزانيات وتقديرات التكاليف، مع تنسيق مع QuickBooks Online.
Handoff
handoff.ai
تطبيق هاندوف هو برنامج تقدير مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المقاولين في إنشاء تقديرات دقيقة، وتقديم مقترحات احترافية، وقبول المدفوعات الرقمية.
Countfire
countfire.com
Countfire هو برنامج لتقدير الكهرباء يساعد في حساب الكميات والمواد بدقة وسرعة من المخططات الرقمية.
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
SubcontractorHub هو تطبيق مصمم لإدارة سير عمل المقاولين من الباطن، يساعد الشركات في تنظيم المهام والتواصل وتتبع تقدم المشاريع.
Projul
projul.com
برنامج Projul هو أداة سحابية لإدارة مشاريع البناء، يتيح تنظيم وتتبع المشاريع، العملاء والفواتير بكفاءة.
BidLight
bidlight.com
تطبيق BidLight يساعد المهندسين والمصممين في تقدير تكاليف العمل والمعدات والمواد لتصاميمهم ثلاثية الأبعاد ومشاركتها مع العملاء عبر عارض ويب ثلاثي الأبعاد.
Northspyre
northspyre.com
Northspyre هي منصة سحابية تساعد الشركات العقارية على إدارة المشاريع الكبيرة بفعالية، من خلال تقديم تحليلات ورؤى تعتمد على البيانات.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
تطبيق Estimate Rocket يساعدك في إدارة أعمال المقاولات، من تقديم العروض حتى الدفع، مع تنظيم المدفوعات والتقارير وكل الوثائق في مكان واحد.
Robaws
robaws.com
تطبيق Robaws هو نظام ERP سحابي مخصص لقطاع البناء والتركيب، يتيح الإدارة والتخطيط ومتابعة المشاريع والفواتير بشكل سهل ومركزي.
RedTeam
redteam.com
تطبيق RedTeam هو برنامج لإدارة المشاريع الإنشائية يساعد على إتمام المشاريع بجودة وفي الوقت المحدد وبأمان.
ContractComplete
contractcomplete.com
ContractComplete هو تطبيق لإدارة العطاءات في البناء، يدعم سير العمل مع تقنيات إدارة العطاءات والفواتير والشهادات.
247PRO
247pro.com
برنامج 247PRO هو نظام تقدير وإدارة مشاريع سحابي للمقاولين، يسمح بإنشاء مقترحات ومتابعة تكاليف المشاريع والمواد المطلوبة.
Buildee
gobuildee.com
أبلكيشن بيلدي يوفر أدوات قياس وحساب المواد اللازمة لمشاريع البناء من مخططات PDF بسرعة ودقة.
canibuild
canibuild.com
تطبيق CaniBuild يساعد المستخدمين على إدارة مشاريع البناء بكفاءة من خلال أدوات لتقييم البيانات وتحليلها في واجهة سهلة الاستخدام.
LiveCosts
livecosts.com
يقدم تطبيق LiveCosts إدارة تلقائية لتكاليف البناء، مما يتيح تتبع التكاليف وقتياً، إدارة فواتير المشروع، ومراقبة ساعات العمل والمشتريات.
© 2025 WebCatalog, Inc.