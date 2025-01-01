بدائل - Certopus

Credly
credly.com
Credly منصة اعتماد رقمية تساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة الشهادات والشارات الرقمية بكفاءة مع ميزات أمان وتحليلات متقدمة.
TruScholar
truscholar.io
تطبيق TruScholar يمكن المؤسسات التعليمية من إصدار وإدارة بيانات الاعتماد الرقمية بشكل آمن وموثوق باستخدام تقنية البلوكتشين.
Sertifier
sertifier.com
Sertifier هو تطبيق لإصدار وإدارة الشهادات الرقمية والشارات، يساعد المؤسسات في التعرف على المهارات والإنجازات وتبسيط عمليات الاعتماد.
Certifier
certifier.io
Certifier منصة لإنشاء وإدارة الشهادات الرقمية، تسمح بتخصيص الشهادات وتحليل بيانات الاعتماد وتوزيعها بسهولة.
Give My Certificate
givemycertificate.com
تطبيق "إعطاء شهادتي" يسهل إنشاء وإصدار وإدارة الشهادات الرقمية، مع دعمه للتخصيص والتحقق من الهوية عبر رموز QR.
Expiration Reminder
expirationreminder.net
تطبيق تذكير انتهاء الصلاحية يساعد المؤسسات في إدارة تتبع تواريخ انتهاء الصلاحية للمستندات والشهادات من خلال إرسال إشعارات تلقائية وتعزيز الامتثال.
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge هو برنامج لإدارة الشهادات الرقمية يساعد المؤسسات التعليمية في تصميم وإصدار شهادات يمكن التحقق منها بسهولة.
Accredible
accredible.com
Accredible هي منصة لإصدار وإدارة والتحقق من أوراق الاعتماد الرقمية بشكل آمن، تدعم المؤسسات في تقديم شهادات وشارات مخصصة.
CredSure
credsure.io
CredSure هو تطبيق لإدارة البيانات الرقمية، يتيح إنشاء وإصدار والتحقق من الشهادات والشارات الرقمية بشكل آمن وقابل للتوسيع.
Accredify
accredify.io
Accredify هو تطبيق يمكّن المؤسسات من إصدار وإدارة مستندات رقمية قابلة للتحقق بسهولة وأمان، مما يعزز الشفافية والثقة.
NetCredential
netcredential.com
يتيح تطبيق NetCredential إنشاء وتوزيع ومشاركة والتحقق من الشهادات الرقمية بسهولة، مما يساعد الجهات المنظمة والموظفين والمتعلمين.
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