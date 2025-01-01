بدائل - Certopus

Credly

Credly

credly.com

Credly منصة اعتماد رقمية تساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة الشهادات والشارات الرقمية بكفاءة مع ميزات أمان وتحليلات متقدمة.

TruScholar

TruScholar

truscholar.io

تطبيق TruScholar يمكن المؤسسات التعليمية من إصدار وإدارة بيانات الاعتماد الرقمية بشكل آمن وموثوق باستخدام تقنية البلوكتشين.

Sertifier

Sertifier

sertifier.com

Sertifier هو تطبيق لإصدار وإدارة الشهادات الرقمية والشارات، يساعد المؤسسات في التعرف على المهارات والإنجازات وتبسيط عمليات الاعتماد.

Certifier

Certifier

certifier.io

Certifier منصة لإنشاء وإدارة الشهادات الرقمية، تسمح بتخصيص الشهادات وتحليل بيانات الاعتماد وتوزيعها بسهولة.

Give My Certificate

Give My Certificate

givemycertificate.com

تطبيق "إعطاء شهادتي" يسهل إنشاء وإصدار وإدارة الشهادات الرقمية، مع دعمه للتخصيص والتحقق من الهوية عبر رموز QR.

Expiration Reminder

Expiration Reminder

expirationreminder.net

تطبيق تذكير انتهاء الصلاحية يساعد المؤسسات في إدارة تتبع تواريخ انتهاء الصلاحية للمستندات والشهادات من خلال إرسال إشعارات تلقائية وتعزيز الامتثال.

Virtualbadge

Virtualbadge

virtualbadge.io

Virtualbadge هو برنامج لإدارة الشهادات الرقمية يساعد المؤسسات التعليمية في تصميم وإصدار شهادات يمكن التحقق منها بسهولة.

Accredible

Accredible

accredible.com

Accredible هي منصة لإصدار وإدارة والتحقق من أوراق الاعتماد الرقمية بشكل آمن، تدعم المؤسسات في تقديم شهادات وشارات مخصصة.

CredSure

CredSure

credsure.io

CredSure هو تطبيق لإدارة البيانات الرقمية، يتيح إنشاء وإصدار والتحقق من الشهادات والشارات الرقمية بشكل آمن وقابل للتوسيع.

Accredify

Accredify

accredify.io

Accredify هو تطبيق يمكّن المؤسسات من إصدار وإدارة مستندات رقمية قابلة للتحقق بسهولة وأمان، مما يعزز الشفافية والثقة.

NetCredential

NetCredential

netcredential.com

يتيح تطبيق NetCredential إنشاء وتوزيع ومشاركة والتحقق من الشهادات الرقمية بسهولة، مما يساعد الجهات المنظمة والموظفين والمتعلمين.

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